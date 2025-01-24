Россия усилит экономическое сотрудничество со странами Большой Евразии

Советник президента Российской Федерации Антон Кобяков встретился с генсекретарем Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Нурланом Ермекбаевым, вступившим в должность с 1 января 2025 года.
Дискуссия во многом касалась экономических вопросов, в том числе в контексте председательства России в Совете глав правительств (СГП) государств — членов ШОС в нынешнем году.
— Необходимо сосредоточиться на усилении экономического сотрудничества государств-членов в сфере экономики. Именно поэтому Россия в рамках председательства в СГП первоочередной задачей считает углубление экономического взаимодействия и расширение партнерских связей со странами Большой Евразии, — отметил советник президента Российской Федерации Антон Кобяков.
Стороны обсудили перспективы совместного проведения деловых, культурных, спортивных и других мероприятий. В том числе специальную тематическую сессию «ШОС в современных экономических реалиях», которая пройдет на Петербургском международном экономическом форуме 18–21 июня 2025 года. Известно, что генеральный секретарь ШОС будет лично участвовать в подготовке этого мероприятия.
Стороны подпишут меморандум о взаимопонимании между Фондом Росконгресс и секретариатом ШОС — это откроет возможности для расширения конгрессно-выставочной деятельности на Евразийском пространстве, создания общих коммуникационных площадок для стимулирования межгосударственного взаимодействия.
Генеральный секретарь ШОС рассказал о мероприятиях, состоявшихся в последнее время, в том числе успешном проведении туристического и экологического форумов. В ноябре этого года планируется провести в СУАР форум по вопросам устойчивого развития. Нурлан Ермекбаев предложил российской стороне провести аналогичное мероприятие в 2025 году.
— Подобная кооперация с использованием богатого опыта и компетенций Фонда Росконгресс позволила бы выстроить эффективную работу с партнерами, укрепить экономическую синергию, — отметил Нурлан Ермекбаев.
Также на встрече обсудили возможные совместные акции к 80-летию Победы в ВОВ. В России уже запланировано более 170 событий, в том числе международного характера.