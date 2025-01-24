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Страна и мир Россия усилит экономическое сотрудничество со странами Большой Евразии

Россия усилит экономическое сотрудничество со странами Большой Евразии

В Москве прошла встреча с новым генсекретарем ШОС

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4 комментария

В Москве обсудили углубление сотрудничества России и ШОС

Источник:

Советник президента Российской Федерации Антон Кобяков встретился с генсекретарем Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Нурланом Ермекбаевым, вступившим в должность с 1 января 2025 года.

Дискуссия во многом касалась экономических вопросов, в том числе в контексте председательства России в Совете глав правительств (СГП) государств — членов ШОС в нынешнем году.

— Необходимо сосредоточиться на усилении экономического сотрудничества государств-членов в сфере экономики. Именно поэтому Россия в рамках председательства в СГП первоочередной задачей считает углубление экономического взаимодействия и расширение партнерских связей со странами Большой Евразии, — отметил советник президента Российской Федерации Антон Кобяков.

Стороны обсудили перспективы совместного проведения деловых, культурных, спортивных и других мероприятий. В том числе специальную тематическую сессию «ШОС в современных экономических реалиях», которая пройдет на Петербургском международном экономическом форуме 18–21 июня 2025 года. Известно, что генеральный секретарь ШОС будет лично участвовать в подготовке этого мероприятия.

Стороны подпишут меморандум о взаимопонимании между Фондом Росконгресс и секретариатом ШОС — это откроет возможности для расширения конгрессно-выставочной деятельности на Евразийском пространстве, создания общих коммуникационных площадок для стимулирования межгосударственного взаимодействия.

Генеральный секретарь ШОС рассказал о мероприятиях, состоявшихся в последнее время, в том числе успешном проведении туристического и экологического форумов. В ноябре этого года планируется провести в СУАР форум по вопросам устойчивого развития. Нурлан Ермекбаев предложил российской стороне провести аналогичное мероприятие в 2025 году.

— Подобная кооперация с использованием богатого опыта и компетенций Фонда Росконгресс позволила бы выстроить эффективную работу с партнерами, укрепить экономическую синергию, — отметил Нурлан Ермекбаев.

Также на встрече обсудили возможные совместные акции к 80-летию Победы в ВОВ. В России уже запланировано более 170 событий, в том числе международного характера.

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ШОС Алексей Кобяков Фонд Росконгресс
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Комментарии
4
с++
1 час
Большая Евразия, это что? Если есть Большая, то где то и Малая Евразия спряталась? Неужели на противоположной стороне плоской Земли?
Гость
1 час
в небе над Москвой развевается огромное знамя Ахмада это всё есть в сети, всё идёт по плану Таврического 👑🌟🌙
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