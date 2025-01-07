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Страна и мир обзор В Египте школьники подожгли учительницу во время пранка. Новости 7 января

В Египте школьники подожгли учительницу во время пранка. Новости 7 января

Что произошло за день

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8 комментариев

Школьники сняли происходящее на камеру

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Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 7 января.

Подожгли учительницу

В Египте школьники случайно подожгли свою учительницу во время пранка, сообщает телеграм-канал Baza.

Подростки решили сделать сюрприз преподавательнице в рамках «Тренда учителей», который активно расходится по соцсетям в арабских странах. Одни дарят учителям шоколадки и сладости, другие, подшучивая, яйца и куриц.

В школе, где произошло ЧП, один из учеников решил опрыскать преподавательницу искусственным снегом, а потом зачем-то поджег его. Женщину доставили в больницу с ожогами.

Рождество

В храме Христа Спасителя в Москве прошла главная рождественская служба страны. По традиции ее провел патриарх Кирилл. Наши коллеги из MSK1.RU показали, как прошел праздник.

Президент России Владимир Путин в этом году встретил Рождество в храме великомученика Георгия Победоносца на Поклонной горе. Там же находились бойцы спецоперации, волонтеры и их семьи.

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Затем Путин приехал в храм Христа Спасителя поздравить патриарха с Рождеством. Как пишет ТАСС, патриарх по просьбе президента освятил нательные кресты и иконки для военных спецоперации.

Взрыв газа

В столице Республики Карелия Петрозаводске ввели режим ЧС из-за взрыва газа.

В результате «хлопка газовоздушной смеси» в одной из квартир 5-этажного жилого дома обрушилась межкомнатная стена. Пострадали четыре человека. Двух из них сотрудники МЧС извлекли из-под завалов.

К счастью, возгорания не произошло

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В квартирах серьезные повреждения

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На место бросили 44 спасателя и девять единиц техники.

Землетрясение

В Тибете произошло мощное землетрясение, унесшее жизни 126 человек. По данным государственного агентства «Синьхуа», еще 188 местных жителей ранены.

Местные СМИ также сообщают, что подземные толчки привели к разрушению более 1000 зданий. Под завалами могут оставаться тела погибших и более 1500 выживших. Спасатели эвакуируют жителей из-за опасности возникновения повторных подземных толчков.

Подземные толчки в Тибете

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Геологическая служба заявила, что эпицентр находился в 163 км от города Шигадзе с населением около 80 тыс. человек. Очаг землетрясения находился на глубине 10 км. Также толчки почувствовали жители Катманду, Непала, Индии, Бутана и Бангладеш.

Нападение в банке

В Германии мужчина с ножом ворвался в отделение банка и взял в заложники женщину, сообщает Hessenschau. Силовики окружили здание, которое находится в общине Римбах, и перекрыли федеральную трассу.

Девушка не пострадала

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Известно, что в момент нападения банк не работал, однако сотрудники находились на местах. Какие требования предъявил мужчина, не сообщается.

Bild пишет, что полицейские задержали нападавшего. Заложница и сотрудники банка не пострадали, сейчас им оказывают психологическую помощь.

ПО ТЕМЕ
Египет Поджог Школьники Рождество Патриарх Кирилл Владимир Путин Взрыв газа Землетрясение Тибет Банк Нападение Заложники
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Комментарии
8
Гость
56 минут
Таврический ходит в мечеть, благоговейно целует Коран и выделяет денег своим единоверцам сколько захотят, а для нас духовные ценности, грамоты и таблички, нам больше и не надо
Гость
1 час
Путин выразил соболезнования Китайским братьям по жертвам землетрясения, а вот чтобы у нас не случилось то ничего, даже в новостях ТВ мы только для сбора налогов и штрафов, да отдания жизни за счастье родиться и жить здесь
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