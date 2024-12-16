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Страна и мир обзор В Подмосковье учитель оттаскал школьника за шиворот из-за печенья. Новости 16 декабря

В Подмосковье учитель оттаскал школьника за шиворот из-за печенья. Новости 16 декабря

Что случилось за сутки

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7 комментариев

Учителя отстранили от работы

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Огромное количество событий ежедневно происходит в стране и мире, и уследить за ними в потоке новостей становится всё труднее. Поэтому мы подготовили для вас подборку самых важных новостей за день. Сегодня подводим итоги 16 декабря.

Учитель оттаскал за шиворот мальчика

В подмосковных Мытищах учитель оттаскал за шиворот подростка, который во время обеда положил на стол преподавателя облизанное печенье, сказав, что тот его обронил. Об этом сообщает телеграм-канал Readovka.

Учитель бросился бежать за мальчиком, схватил его за кофту и протащил через всю столовую, порвав школьнику одежду. Происходящее попало на видео.

Школьники сообщают, что уже жаловались на поведение учителя

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Преподавателя отстранили от работы.

Новый поворот в деле кота Твикса

Появилось видео из тамбура поезда, откуда в январе 2024 года на 30-градусный мороз вышвырнули кота Твикса, после чего он погиб. На кадрах четко видно, что бедняжку выбросила не проводница, как предполагалось изначально, а один из пассажиров. Наказывать за гибель животного никого не стали.

На этом видео показано, что кота выкинула не проводница, а один из пассажиров

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На прошлой неделе стало известно, что уголовное преследование в отношении проводницы прекращено.

«Вонючий» самолет

Самолет авиакомпании KLM, летевший из Амстердама в Мехико, совершил вынужденную посадку на Бермудах. Всё из-за запаха от сотни свиней, которые перевозились в грузовом отсеке.

Как передает РИА Новости, экипаж изменил курс «ради глотка свежего воздуха». Помимо животных на лайнере находились 259 пассажиров. После приземления людей и экипаж разместили в гостиницах — на устранение «неполадок» ушло 26 часов. Свиней же авиакомпания отправила позднее на другом самолете, уточняет телеграм-канал «Авиаторщина».

Свиней перегрузили в отдельный самолет

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Взрывы в Сирии

Ночью Израиль атаковал военные объекты в сирийских провинциях Латакия и Тартус. Мощность удара была сопоставима с землетрясением, сообщает ТАСС со ссылкой на местные источники.

Видео взрывов

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Ранее представитель ЦАХАЛ Авихай Адраи сообщал журналистам, что Израиль принял решение уничтожить военный потенциал Сирии, чтобы предотвратить его попадание к радикальным формированиям. Уже на прошлой неделе, после свержения президента Башара Асада, по военным базам Сирии было нанесено не менее 250 ударов, бомбардировке также подверглись научно-исследовательские центры и оборонная промышленность.

Первые заявления Асада после побега из Сирии

Башар Асад сделал первые заявления после того, как покинул Сирию. Их опубликовали в телеграм-канале пресс-службы политика.

Асад объявил, что оставался в Дамаске вплоть до раннего утра 8 декабря и покинул страну только вечером. Отъезд не был спланирован, утверждает он.

— Мой отъезд из Сирии не был спланирован и не произошел в последние часы, пока шли бои, как утверждают некоторые. Напротив, я оставался в Дамаске и выполнял свои обязанности президента вплоть до раннего утра воскресенья, 8 декабря, — говорится в документе.

О падении Дамаска Асад узнал, находясь на военной базе РФ в Хмеймиме, которая якобы подверглась массированной атаке БПЛА. Когда политик покинул страну, армия «сдала последние позиции» и «все госинституты были парализованы».

Асад пообещал предоставить подробный отчет о произошедших событиях, как только появится такая возможность.

Путин на коллегии Минобороны

Владимир Путин провел расширенное заседание с Министерством обороны. На нём глава государства подвел итоги года на СВО, рассказал о новой тактике страны в вопросе вооружения и не обошел стороной отношения с западными странами.

Главное:

  • военно-политическая обстановка в мире остается непростой и нестабильной;

  • Запад доводит РФ до красной черты, а после ответа со стороны Москвы пугает свое население российской угрозой;

  • устремления НАТО давно вышли за пределы исторической зоны ответственности. Страны Североатлантического альянса увеличивают военные расходы, наращивают ударные группировки вблизи границ России;

  • планы размещения США высокоточных средств средней дальности вызывают обеспокоенность. Россия снимет с себя добровольные ограничения по размещению РСМД, если США приступят к развертыванию таких систем;

  • доля современных вооружений в стратегических ядерных силах РФ достигла 95%;

  • в войсках РФ появится единый информационный контур, объединяющий средства разведки и поражения на разных уровнях управления.

ПО ТЕМЕ
Школа Конфликт Кот Твикс Самолет Свиньи Вынужденная посадка Сирия Взрывы Башар Асад Владимир Путин Минобороны
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Комментарии
7
Гость
59 минут
Античеловеческая империя
Гость
54 минуты
Всюду не любовь, вражда и ненависть всё строго по плану без времени на раскачку?
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