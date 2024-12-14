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Страна и мир обзор Под Петербургом мужчина решил погладить чужую собаку. Хозяйка вспорола ему живот: новости 14 декабря

Под Петербургом мужчина решил погладить чужую собаку. Хозяйка вспорола ему живот: новости 14 декабря

Что случилось за сутки

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10 комментариев

Мужчине, пострадавшему в Ленобласти, быстро вызвали скорую

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Огромное количество событий ежедневно происходит в стране и мире, и уследить за ними в потоке новостей становится всё труднее. Поэтому мы подготовили для вас подборку самых важных новостей за день. Сегодня подводим итоги 14 декабря.

Нападение в Ленинградской области

В поселке в Ленобласти мужчина попытался погладить чужую собаку — и ему вспороли живот.

Подробности случившегося полицейским рассказала девушка пострадавшего. Поздним вечером пятницы пара проводила время с компанией, в которой девушке был знаком только один человек — ее друг детства. Он и его светловолосая спутница лет 35–40 на вид якобы уже успели отметить выходные.

Общение было ровным, пока 30-летний мужчина не попытался погладить маленькую рыжую собаку. Огрызнулись и пес, и его хозяйка. Женщина и пострадавший продолжили ругаться в стороне от компании, пока мужчина не упал, схватившись за живот.

Мужчину срочно госпитализировали с выпадением петель кишечника. Состояние пациента было тяжелым, его сразу направили в операционную. Хозяйку собаки теперь ищет полиция.

Атаки ВСУ

Украина атаковала Белгородскую область при помощи БПЛА. Как сообщил глава региона Вячеслав Гладков, беспилотник попал в жилой дом. Погиб девятилетний мальчик.

Ранены мама мальчика и семимесячная сестра. Они тоже находились дома в момент атаки. У девочки контузия, а у мамы — травма ноги.

Дом получил существенные повреждения

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Ранее ночью дроны атаковали три региона России. В Краснодарском крае обломки БПЛА упали на частный жилой дом.

В Орловской области из-за массированной атаки БПЛА произошел пожар на объекте инфраструктуры. Осколками сбитых дронов также были повреждены несколько частных домов.

В Брянской области были обнаружены и уничтожены семь дронов. Обо всём этом рассказали местные власти.

Импичмент президенту в Корее

Парламент Южной Кореи проголосовал за объявление импичмента президенту Юн Сок Ёлю. Назначенный премьер-министром Хан Дак Су будет временно исполнять обязанности президента республики.

Отстранить Юна удалось только со второй попытки. Первая закончилась неудачей ровно неделю назад, поскольку правящая партия «Сила народа» в подавляющем большинстве отказалась голосовать.

Президент пытался извиниться за свои действия

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Напомним, президент Юн Сок Ёль 3 декабря объявил в стране военное положение. После этого в Сеуле развернулись протесты, в город вошли военные. Однако парламент отменил военное положение, а президент извинился и пообещал больше его не вводить. Теперь ему грозит уголовное дело по статье о мятеже.

Новая выплата

Семьи с детьми в России получат новую выплату. Выплата будет полагаться только семьям с двумя и более детьми, получать ее можно будет ежегодно. Также среди условий — работающие родители.

Размер выплаты, срок ее законодательного утверждения и прочие условия пока неизвестны. Однако идея выплат прописана в новой программе «Единой России», которую утвердили 14 декабря.

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Комментарии
10
Инженер1
51 минута
Стабильно скрепные новости.
Гость
1 час
День народного единства каждый день и всё крепче и крепче, взаимолюбовь по плану Таврического Семена Зла дали обильные всходы, урожай отменный! Наслаждайтесь стабильностью 😈
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