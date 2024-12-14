Роскошь, бункеры, подземная тюрьма. Что нового мир узнал о правлении Башара Асада, когда оно рухнуло

Роскошь президентских дворцов могла удивить только повстанцев Источник: Hussein Malla











Почти неделя прошла с тех пор, как антиправительственные силы объявили о падении режима Башара Асада в Сирии. Затем события развивались стремительно: сначала повстанцы открыли для себя роскошь президентского дворца в Дамаске, обнаружили потрясающий воображение бункер под жилищем младшего брата экс-президента, а теперь сотни людей стекаются к тюрьме «Седная» в надежде выяснить судьбу своих близких.

Западные и турецкие СМИ публикуют видео, на которых повстанцы освобождают заключенных, ищут вход на секретные подземные уровни тюрьмы и обследуют тела жертв пыток. Пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова спросили, может ли Кремль пересмотреть предоставление Башару Асаду политического убежища после того, как стали известны условия содержания людей в сирийских тюрьмах. Песков счел вопрос некорректным, так как «нужно руководствоваться информацией о каждом отдельном случае», а не делать скоропалительные выводы. Но пока, судя по опубликованным свидетельствам, мир не узнал ничего по-настоящему нового о том, как осуществлялось государственное управление в Сирии в последние годы.

Нехорошее наследство

Начать надо с того, что Башар Асад никогда не стремился стать сирийским лидером, его к этому и не готовили. Наследником отца, Хафеза Аль-Асада, должен был стать старший сын — Бассель Аль-Асад. Он был популярен и обладал необходимой политику харизмой, по образованию был инженером-строителем и имел докторскую степень в области военной службы. В январе 1994 года Бассель Аль-Асад погиб в автокатастрофе, ему был 31 год. Так место Басселя, которого называли Золотым рыцарем, занял Башар, считавшийся застенчивым ботаником. Младший сын диктатора учился на офтальмолога, а за два года до гибели брата и вовсе уехал в Великобританию. Там он продолжил обучение в офтальмологическом центре при больнице Святой Марии, расположенной в районе Паддингтон в Лондоне. Он не скрывал, что его привлекает западный образ жизни.

Башар Асад окончил среднюю школу в 1982 году, в том же году случилась «резня в Хаме», когда правительственные сирийские войска осадили, подвергли бомбардировке, а затем взяли штурмом четвертый по величине город страны с населением в 350 тысяч человек. Поводом стало восстание «Братьев-мусульман» (организация запрещена на территории РФ), но в результате погибло, по разным оценкам, от 15 до 20 тысяч человек, многие просто пропали без вести. Говорить вслух о Хаме боялись, называя случившееся просто — «события». И в 2000 году Башар Асад получил в наследство от своего отца не только власть, но и противостояние между разными группами населения, которое не забыло о «резне в Хаме».

Что рассказывали о режиме Асада

Асад начал свое правление с попытки модернизировать режим в Сирии в неолиберальном ключе. Но это только усилило напряжение в обществе и в правящей элите. На Ближнем Востоке началась «арабская весна». В 2011 году гражданская война шла в Ливии, в Египте и в Тунисе случились революции. Протестующие свергли президента Туниса Зин аль-Абидина Бен Али (правил 24 года) и президента Египта Хосни Мубарака (правил 30 лет).

В Сирии всё началось в 2011 году в городе Дераа с подростковой шалости. Несколько школьников начали расписывать стены домов антиправительственными лозунгами, в том числе фразой «Твоя очередь, доктор». 6 марта 2011 года агенты тайной полиции «Мухабарат» арестовали 15 подростков в возрасте от 10 до 15 лет. Впоследствии рассказ одного из них об избиениях опубликует The New-York Times.

Через две недели после ареста детей их родственники пришли к полицейскому участку и потребовали освободить их. Но полиция открыла огонь по толпе, в результате трое человек погибли на месте, еще один позже скончался от ранений. На следующий день на похороны погибших собрались тысячи человек, они скандировали революционные лозунги, а полиция пыталась разгонять их дубинками и слезоточивым газом. Башар Асад выразил соболезнования семьям погибших во время стрельбы у полицейского участка и пообещал правительственное расследование случившегося. 20 марта соответствующая комиссия прибыла в Дераа и начала переговоры с местными старейшинами. Но было уже поздно — толпы протестующих сожгли офис правящей партии и телекоммуникационной компании, Дворец правосудия и несколько полицейских участков. К организации протестов в Дераа присоединились радикальные исламисты из подпольных группировок. В других городах, в том числе в Дамаске, тоже начались протесты.

Вскоре cирийская армия осадила несколько городов, а в конце марта Башар Асад отправил в отставку правительство. Насилие нарастало, и 9 мая 2011 года Евросоюз ввел против Сирии санкции, а к концу лета то же самое сделали монархи Персидского залива. Так Башар Асад начал превращаться в кровавого диктатора в глазах Запада и соседей. Сирию покинули 6 миллионов беженцев, большинство из которых оказались в Турции, Ливане, Германии, Иордании и Ираке.

По данным ООН, только в период с середины марта по конец июня 2011 года сирийские власти задержали 10 000 человек. В ноябре 2011 года правозащитная организация Human Rights Watch опубликовала 63-страничный доклад «Подавление антиправительственных сил в Хомсе». В основу легли слова очевидцев из Хомса, из которых следовало, что там с начала протестов на момент подготовки доклада погибли 587 мирных жителей. Также Human Rights Watch заявляла, что в Сирии действуют по меньшей мере 27 правительственных пыточных центров и концлагерей. Доклад «Сирийский ГУЛАГ» основывался на спутниковых фотографиях и рассказах бывших заключенных. В 2014 году Human Rights Watch (HRW) подсчитала, что в тюрьме «Седная» погибли минимум 6786 заключенных. В 2017 году Amnesty International назовет эту тюрьму «людской бойней». По данным организации, в период с марта 2011 года по август 2024 года в Сирии было арестовано около 157 634 человек, из которых 5274 были детьми.

Что рассказывают о режиме Башара Асада после его падения

8 декабря 2024 года силы оппозиции захватили тюрьму «Седная» к северу от Дамаска и освободили часть заключенных. Эта тюрьма считалась одной из самых страшных в стране наряду с «Тедмур» в Хомсе. В «Седная», по сообщениям западных СМИ, были обнаружены три подземных этажа, так называемый красный блок.

Повстанцы показали мониторы видеонаблюдения, на которых видны заключенные, находящиеся в камерах. Но освободить этих людей сложно, так как двери закрыты на электронные замки, а охрана, которая владеет кодами доступа, бежала.

Местные жители едут в «Седная», чтобы узнать о судьбе своих родственников, пропавших в тюремной системе.

Среди освобожденных называют Рагада аль-Татари — пилота, который отказался бомбить город Хама во время восстания против Хафеза аль-Асада. Он провел в заключении 43 года. Другой освобожденной, Таль аль-Маллухи, на момент ареста было 19 лет. В 2009 году ее схватили за публикацию в блоге о коррупции в стране.

The Gardian публикует видео, на котором из тюрьмы «Седная» освобождают совсем маленьких детей и женщин.

Турецкое агентство «Анадолу» опубликовало видео, на котором зафиксированы предполагаемые жертвы тюремных пыток, тела которых доставили в больницу «Аль-Муджтахид» в Дамаске. На саванах нет имен, но значатся тюремные коды. В военном госпитале «Хараста» в Дамаске журналисты обнаружили 30–40 таких тел со следами побоев.

В руки повстанцев попали тюремные архивы, которые должны помочь выяснить как судьбы заключенных, так и имена виновных в гибели и пытках людей.

Несколько тысяч человек были также освобождены из центральной тюрьмы в Алеппо.

После разграбления президентского дворца в Дамаске повстанцы обнаружили бункер под другим дворцом, принадлежавшим младшему брату Башара Асада, Махеру Асаду. Он командовал 4-й бронетанковой дивизией, которая покинула страну. Голос за кадром сообщает, что в бункере было обнаружено «много золота», а в пустых кофрах, валяющихся на полу, было оружие.

Исследование подземных туннелей Махера Асада напоминает повстанцам компьютерные игры.

Телеграм-каналы тем временем сообщают, что в Хаме вот-вот казнят Талала аль-Даккака, который якобы скармливал местных жителей своим львам. Бывший лидер ополчения, Даккак стал самым влиятельным бизнесменом в Хаме во время правления Башара Асада. До событий 2011 года он был обычным водителем такси.