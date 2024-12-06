Россия назвала главные условия для перемирия, а Запад ищет новые пути решения конфликта: главное об СВО за неделю

Россия продолжает операцию по освобождению Курской области Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU











На этой неделе страны стали еще активнее обсуждать переговоры и возможные пути решения конфликта на Украине как мирным, так и военным путем. Киев попытался уничтожить места запуска баллистических ракет «Орешник». Команда пока еще действующего президента США Джо Байдена пытается отправить Украине новую помощь, а будущий лидер Штатов Трамп готовит почву для окончания СВО.

В зоне спецоперации и среди политических решений вокруг этого вопроса каждую неделю происходит что-то новое и интересное. Расскажем о главных событиях за последние семь дней.

Взаимные атаки

Россия и Украина продолжают взаимные атаки ракетами и беспилотниками. Самая массовая произошла 5 декабря. Как сообщили в Минобороны, ВСУ запустили по российским регионам 101 дрон. Также украинские военные использовали безэкипажные катера. Больше всего БПЛА сбили над Белгородской, Курской, Брянской областями и Крымом.

В одной из атак погиб ребенок. Как сообщил губернатор Брянской области, один из жилых домов оказался полностью разрушен, другой получил повреждения. Что редкость, дроны перехватили в Чечне. В Грозном атаковали казарму Полка полиции специального назначения (ППСН) имени Ахмата Кадырова.

— Куда угодно дроном ударяют… — сказал Кадыров в ходе прямой линии с жителями региона. — Сегодня в центре города ударили дроном. Разрушили автозаправку, крышу полка… Пострадали мирные люди.

Очевидцы засняли последствие атаки Источник: Baza / Telegram

После применения Россией нового вооружения «Орешник» в ответ на удары американских ракет ATACMS и британских Storm Shadow, о которых мы рассказывали на прошлой неделе, Украина постаралась уничтожить место запуска. Украинский дрон попытался атаковать российский полигон, на котором, как считается, размещены комплексы баллистических ракетных установок средней дальности «Орешник». Однако в Минобороны не подтверждали эту информацию.

Атаки продолжаются и на поле боя. На этой неделе российским военным удалось освободить Петровку, Пустынку и Ильинку в ДНР. Также продолжаются атаки по военной инфраструктуре Украины и объектам энергетики, обеспечивавшим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктуре военных аэродромов, цеху производства беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Под удар попали порядка 150 районов.

Кроме новых регионов, бои идут и за Курскую область. Они продолжаются уже пятый месяц. ВСУ приказали продержаться до инаугурации Трампа, пишет британская BBC со ссылкой на украинских военных. Из-за этого они не оставляют попыток прорваться еще глубже в регион. Предотвратить это пытаются ударами по соседней Сумской области.

Экипаж Ми-28нм нанес удар авиационными ракетами по опорному пункту ВСУ Источник: Минобороны России / Telegram

Судя по всему, остались вопросы к местным властям. Путин неожиданно принял решение сменить курского губернатора и назначил на место Алексея Смирнова депутата Госдумы Александра Хинштейна, который ранее был советником директора Росгвардии.

Действия Запада

Самое интересное вокруг СВО разворачивается в политической плоскости. В украинскую столицу впервые с 2022 года прибыл канцлер Германии Олаф Шольц. После визита он опубликовал «послание Путину».

— Мы в этом надолго. Наша поддержка Украины не ослабеет. Мы будем поддерживать украинский народ столько, сколько потребуется, — написал канцлер Германии.

Шольц прибыл в Киев на поезде Источник: Раньше всех. Ну почти. / Telegram

После этого никакого подтверждения его слов не нашлось. Министр обороны ФРГ Борис Писториус и вовсе рассуждает о завершении конфликта, допуская отправку миротворческих сил бундесвера в зону конфликта на Украине в случае прекращения огня.

Евросоюз пока не принял решения об отправке войск из входящих в него стран на Украину, однако рассматриваются все варианты.

— Для того чтобы отправить европейские войска, все страны ЕС должны согласовать это решение. Такого решения не было, — сообщила представитель внешнеполитической службы сообщества Анна-Кайса Итконен. Однако она частично подтвердила слова Шольца в том, что ЕС будет поддерживать Украину столько, сколько понадобится. Однако, по данным AFP, в Европе рассматривают возможность развертывания войск на Украине для перемирия.

В США же возникли споры вокруг помощи Украине. Команда действующего президента Джо Байдена пытается продвинуть новый пакет помощи в 24 миллиарда долларов. При этом спикер палаты представителей Майк Джонсон заявил, что нижняя палата Конгресса США не планирует выделять эти деньги на помощь Украине. По его словам, решение о финансировании должен принимать новый избранный президент Дональд Трамп. А как он уже дал понять общественности, продолжение финансирования конфликта не входит в его планы.

В то же время Украине только на 2025 год может потребоваться военная помощь на сумму около 126 миллиардов долларов, чтобы иметь возможность противостоять на поле боя стремительно финансируемой Российской армии, пишет издание Wall Street Journal со ссылкой на украинского чиновника.

Переговоры и их условия

Ситуация вокруг возможных переговоров складывается неоднозначным образом. Несмотря на то что все говорят об их необходимости, в ключевых деталях согласия найти не удалось.

У команды Трампа есть три плана урегулирования конфликта на Украине, пишет Reuters:

Экс-директор нацразведки Ричард Гренелл предлагает создать автономные зоны на востоке Украины в рамках мирного соглашения и считает, что членство Украины в НАТО не входит в интересы США. Номинированный на должность спецпредставителя на Украине Кит Келлог говорит о необходимости прекращения огня на основе заморозки существующей на момент урегулирования линии фронта. Будущий вице-президент США Джей-Ди Вэнс предусматривает разоружение линии соприкосновения между Украиной и Россией и гарантию, что Киев не вступит в НАТО.

Украина пойдет на территориальные уступки России, уверены в новой администрации президента, а обсуждение вступления в Североатлантический альянс приостановлено. При этом, если Россия откажется от условий, Трамп будет вынужден еще сильнее накачивать оружием Украину.

Однако есть мнения, что текущие планы могут не совсем порадовать украинского лидера Владимира Зеленского. Ведь для него вступление в НАТО — часть «плана победы». Вполне можно говорить о том, что он пойдет на переговоры, если его допустят к военному альянсу. Зеленский буквально требует, чтобы подконтрольные Киеву территории накрыли «зонтиком НАТО», а для потерянных регионов должно будет действовать приглашение в альянс.

Не все члены блока поддерживают идею вступления Украины в НАТО. Против принятия выступают США, Германия и Венгрия, сообщает газета Le Monde. На приглашении Киева же настаивают Франция и Британия.

Пока власть в Штатах не сменилась, Зеленскому запрещают соглашаться на мирные переговоры. Генсек НАТО Марк Рютте призвал Украину отложить это решение до тех пор, пока она не получит достаточно военной помощи от западных союзников для усиления своей позиции, пишет The New York Times.

Россия показывает сигналы к мирному решению конфликта, но на ее условиях. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что основания для переговоров между Москвой и Киевом по урегулированию на Украине сейчас отсутствуют. Однако РФ готова поддерживать любые посреднические инициативы, направленные на их организацию.

Похожую позицию высказал замглавы МИД России Сергей Рябков. По его словам, позиции сторон пока радикально отличаются друг от друга.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону и рассказал о ключевых условиях, на которые может согласиться Россия для окончания конфликта на Украине. Ключевой принцип — это внеблоковый статус Украины. Лавров заявил, что Россия была готова войти в группу стран, которые бы предоставили гарантии коллективной безопасности Украины.

Отрывок из интервью Лаврова Источник: TCN

— Никакого НАТО. Никаких военных баз, военных учений на украинской земле с участием иностранных войск, — сказал Сергей Лавров.