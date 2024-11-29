Россиянка пришла полюбоваться волнами во время шторма в Таиланде и погибла. Новости 29 ноября

Последний кадр с погибшей Источник: Mash / T.me











Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 29 ноября.

Голодовка на лайнере

Россияне устроили голодовку на круизном лайнере, который направлялся в Антарктиду. Капитан судна Swan Hellenica Diana отказался идти по маршруту из-за поломки двигателя, а пассажиры взбунтовались, поскольку отдали за круиз огромные суммы. По данным телеграм-канала SHOT, стоимость билетов варьировалась от 972 тысяч рублей до 1,389 миллиона рублей.

Лайнер вышел в море 13 ноября, а 3 декабря должен был оказаться у Антарктиды. Во время пути капитан сообщил о поломке одного из двигателей, из-за этого планы туристов сорвались — из 15 прогулок по суше удалось совершить лишь три. Корабль же экстренно направился в аргентинский порт Ушуайя.

Туристам пообещали вернуть 50% от стоимости поездки или сделать 65%-ю скидку на следующий круиз, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу круизной компании Swan Hellenic.

— Многие из них приняли это предложение, некоторые уже забронировали билеты, — передает слова представителей компании РБК. — Несколько человек решили объявить голодовку в знак протеста, что скорее контрпродуктивно. Мы работаем над скорейшим завершением этой акции.

Голодовку устроили туристы из России и Турции Источник: Baza / T.me











Голодовку объявили туристы из России и Китая — они не согласны с размером компенсации и требуют вернуть полную сумму путевки. Как пишет Mash, девять человек уже написали жалобу в Международную морскую организацию и готовят иски в суд.

Почитайте, что туристка из России рассказала о сорванном туре. Она копила на круиз восемь лет и намерена добиваться ваучера на посещение ледового континента — женщина осталась единственным держащим голодовку пассажиром.

Россиянка погибла в Таиланде

Туристку сбило мощной волной со скалы в Таиланде. Трагедия произошла на берегу острова Самуи, сообщает Mash. Утром там объявили штормовое предупреждение, а вечером 24-летняя россиянка пришла на берег, чтобы полюбоваться волнами.

Девушку затянуло под воду на глазах у очевидцев. Спасатели пытались помочь ей, но не успели. По данным телеграм-канала, все необходимые плавсредства переместили в ангар, чтобы уберечь от шторма.

Танцы с костями

Сотрудницы школьной столовой в Красноярском крае записали видео, на котором устроили танцы с сырым мясом и костями. Ролик попал в Сеть и привлек внимание Роспотребнадзора.

Действия женщин назвали грубым нарушением санитарных норм.

— Сырая продукция находится в таре, которая предназначена для готовой продукции. Видно, что подписано «Сдоба», «Каша», а там находится сырое мясо. Магнитофон стоит на подоконнике, это тоже нарушение. Сотрудники в домашней одежде и в уличной обуви, одна из них без шапочки. Самое явное нарушение — отсутствие перчаток, да и в целом помещение предназначено для готовой продукции, — перечислили в Роспотребнадзоре.

Источник: Подслушано в Минусинске / Telegram

Нашим коллегам из NGS24.RU удалось связаться с управлением образования. Вот что там рассказали:

— В субботу привезли мясо, на месте не было ни директора школы, ни зама по хозяйству, сотрудники столовой сами открыли помещение и разделывали мясо. Конечно, это всё недопустимо, сейчас это серьезно обговаривается со всеми директорами [школ]. Ну что случилось, назад ведь теперь не отмотаешь, рёбра они утилизировали, а мясо расфасовали. Суп на костном бульоне у нас запрещен. Всем, в том числе и директору, вынесли выговор, — пояснил руководитель управления образования.

Хотят спрятать алкоголь

В Госдуму внесли законопроект, согласно которому алкоголь будут продавать исключительно в отдельных специализированных местах, куда можно попасть только после наступления совершеннолетия. Закон может вступить в силу с 1 января 2026 года, указано в думской электронной базе.

Авторы проекта указывают, что размещение алкоголя среди других продуктов приводит к спонтанным покупкам спиртного.