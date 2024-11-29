«Я знал, что умру». Корабельный повар провел 62 часа на морском дне и выжил

Источник: Городские порталы

Харрисон Окене из Нигерии был простым коком на буксире. Он стал знаменит на весь мир после того, как волна-убийца перевернула судно, на котором он работал в 2013 году. За несколько минут мужчина оказался единственным выжившим на глубине в три десятка метров.

Ему удалось найти воздушный карман и прождать там спасения целых 62 часа. В кромешной тьме с единственной бутылочкой газировки он молился и надеялся увидеть фонарик ныряльщика.

Когда спасатели попали на затонувшее судно, они не сразу нашли Харрисона. Аквалангисты вообще не ждали, что найдут кого-то живым, и вдруг рука Окене протянулась в мутной воде к одному из них. Бывший кок был напуган случившимся, но не меньше перепугался и ныряльщик.