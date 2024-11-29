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Страна и мир «Я знал, что умру». Корабельный повар провел 62 часа на морском дне и выжил

«Я знал, что умру». Корабельный повар провел 62 часа на морском дне и выжил

Все остальные члены экипажа погибли, а он смог выжить на тридцатиметровой глубине

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1 комментарий
Источник:

Харрисон Окене из Нигерии был простым коком на буксире. Он стал знаменит на весь мир после того, как волна-убийца перевернула судно, на котором он работал в 2013 году. За несколько минут мужчина оказался единственным выжившим на глубине в три десятка метров.

Ему удалось найти воздушный карман и прождать там спасения целых 62 часа. В кромешной тьме с единственной бутылочкой газировки он молился и надеялся увидеть фонарик ныряльщика.

Когда спасатели попали на затонувшее судно, они не сразу нашли Харрисона. Аквалангисты вообще не ждали, что найдут кого-то живым, и вдруг рука Окене протянулась в мутной воде к одному из них. Бывший кок был напуган случившимся, но не меньше перепугался и ныряльщик.

Подробности этих событий, а также то, как Харрисон Окене боролся с боязнью моря, смотрите в нашем видео.

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Комментарии
1
Гость
23 минуты
Дождался, молодец, а у нас даже скорую не дождёшься с соседней улицы
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