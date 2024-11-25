На Урале девочка-подросток родила ребенка и выбросила его на мусорку: новости 25 ноября

Дарья Пона / 74.RU Источник: Мертвую девочку обнаружили в мусорном контейнере











Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 25 ноября.

В Турции вспыхнул самолет с россиянами

Ночью 24 ноября в аэропорту Антальи загорелся российский самолет Sukhoi Superjet 100.

Рейс авиакомпании «Азимут» прилетел в Турцию из Сочи. Пожар начался сразу после посадки: у самолета загорелся двигатель. Огонь быстро объял самолет.

Источник: Havasosyalmedya.com

На борту находились 89 пассажиров и 6 членов экипажа. По данным турецких СМИ, возгорание началось во время посадки: огонь вспыхнул в двигателе. Очевидцы увидели открытое пламя и густое задымление.

Источник: Авиаторщина / Telegram

Росавиация отчиталась, что погибших нет. Всех пассажиров эвакуировали по надувным трапам.

Взлетно-посадочную полосу, на которую приземлился самолет, временно закрыли для движения других воздушных судов. Расследованием ЧП займутся Росавиация и Следственный комитет, на место выехали российские дипломаты.

Источник: Havasosyalmedya.com

«Азимут» сообщил, что причиной «грубой посадки» стал сдвиг ветра. Возможно, имела место ошибка пилота. Как бы то ни было, пассажиры услышали два удара.

Пассажирам рейса А45051 Сочи — Анталья в связи с происшествием при посадке в турецком аэропорту выплатят по 100 тысяч рублей в счет возмещения потерь, сообщила пресс-служба авиакомпании.

В Челябинске пьяный водитель BMW протаранил пешеходов

Пьяный водитель на BMW X6 влетел в толпу пешеходов в Челябинске. Он сбил пятерых человек, среди которых был ребенок в коляске. После этого лихач не остановился, а продолжил ехать по своим делам, но скрыться не удалось. Через пару метров его задержали.

ДТП случилось на перекрестке Чичерина и Братьев Кашириных Источник: камера «Интерсвязи»

Среди пострадавших — грудной ребенок, который лежал в коляске, его мать, а также хоккеист КХЛ — голкипер фарм-клуба «Трактора» Алексей Щетинин. Двух женщин отвезли в больницу в состоянии средней степени тяжести.

Водитель был пьян. Алкотестер показал 1,074 млг/литр при норме до 0,356 промилле (0,16 млг/л) спиртного.

Неравнодушные люди погнались за виновником ДТП и остановили его Источник: читатель 74.RU

Виновным оказался 47-летний Алексей Корягин. В Челябинске у него есть ИП, основной вид деятельности которого — розничная торговля хлебом, хлебобулочными и кондитерскими изделиями. Теперь предпринимателю грозят принудительные работы или лишение свободы на срок до семи лет по части 2 статьи 264 УК РФ.

В Вильнюсе самолет упал и загорелся возле жилого дома, пилот погиб

Грузовой самолет DHL потерпел крушение недалеко от аэропорта Вильнюса, сообщает Reuters со ссылкой на аэропорт и литовскую полицию. Самолет упал рядом с жилым домом и загорелся. Погиб пилот.

В районе падения воздушного судна объявили экстремальную ситуацию, чтобы ликвидировать последствия аварии. В полиции рассматривают различные версии катастрофы, передает радио LRT. Основания для версии о теракте сейчас нет, но и «отбрасывать возможность терроризма не следует», заявил директор ДГБ Литвы Дарюс Яунишкис.

Источник: rt_russian / T.me

Пилот самолета погиб, он гражданин Испании. Трое пострадавших — граждане Литвы, Германии и Испании. Все четверо — мужчины. Самолет DHL принадлежит испанской авиакомпании Swiftair, он летел из Лейпцига и упал рядом с жилым домом в Вильнюсе.

— Земля задрожала, весь дом затрясся, и появился красный шар, — рассказывает очевидец.

Источник: rt_russian / T.me

Журналисты говорят, что обломки самолета разбросало в радиусе ста метров от эпицентра. Местные жители не пострадали (в доме живут 12 человек), начавшийся после крушения пожар потушен.

В Челябинской области в мусорном контейнере обнаружили мертвого ребенка

В Челябинской области 16-летняя девушка родила ребенка и отнесла малышку на мусорную площадку. Младенца нашли мертвым. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство матерью новорожденного ребенка». Об этом в понедельник, 25 ноября, сообщил источник 74.RU, знакомый с обстоятельствами произошедшего.

Как сообщает местное издание «Знамя Октября», подозреваемая жила в общежитии Учебного городка в Пласте.

Бывшему чиновнику Минобороны дали 17 лет по делу о хищении леса

Суд в Москве огласил приговор в отношении бывшего главы департамента имущественных отношений Дмитрия Куракина. Его признали виновным по делу о хищении леса и дали 17 лет лишения свободы в колонии. Об этом пишет ТАСС.

Источник: Oinfo.ru

Отмечается, что Куракин признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями и во взятке в особо крупном размере. Кроме лишения свободы он будет обязан возместить 369 миллионов штрафа в пользу государства.

По версии следствия, Куракин вместе с другими должностными лицами в Минобороны РФ занимался незаконной вырубкой леса на территории угодий министерства. С 2014 года он по подложным документам организовал вырубку здоровых деревьев под видом санитарной.

В ГД внесли проект о запрете брать в школы детей мигрантов без знания русского языка

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что проект о запрете принимать в школы детей мигрантов без знания русского языка был внесен в Госдуму. Об этом сообщает пресс-служба ГД.

— При зачислении в школы детей мигрантов предлагаем предусмотреть проверку законности их пребывания на территории России, обязательное прохождение тестирования на знание русского языка, а также запрет на зачисление в общеобразовательные организации без подтверждения знания русского языка. В этой связи будет внесен законопроект по соответствующей теме, — отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

На блогера Варламова* завели уголовное дело

Уголовное дело в отношении признанного иноагентом Ильи Варламова* возбудили по материалам проверки прокуратуры Москвы. Блогера подозревают в систематическом уклонении от обязанностей иноагента, сообщает столичное надзорное ведомство.

В течение 2024 года 40-летний Варламов* дважды привлекался к ответственности за нарушение закона об иноагентах, но продолжил публиковать посты и сообщения без соответствующей отметки.

* Признан Минюстом РФ иностранным агентом.

В Госдуме предложили повышать маткапитал четыре раза в год

В Госдуме предложили пересматривать размер материнского капитала ежеквартально. Сейчас это происходит раз в год. С инициативой выступила партия «Новые люди».