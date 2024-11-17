НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+6°C

Сейчас в Ярославле
Погода+6°

пасмурно, без осадков

ощущается как +2

0 м/c,

 739мм 87%
Подробнее
2 Пробки
USD 100,00
EUR 105,71
Древнее кладбище в Ярославле
Что хранится в заброшке
Незаконный забор у ЖК
Рыбинск засветился на Первом канале
Продают фитнес-клуб за 59 млн
Трогательные истории собачников
Повысили налоги
Кто строит новую Россию
Задержали чиновника
Страна и мир Одна корова на всех: как живут четыре десятка стариков в умирающей деревне — видео

Одна корова на всех: как живут четыре десятка стариков в умирающей деревне — видео

Здесь нет ни одного магазина — хлеб привозят по выходным в Дом культуры

611
9 комментариев

Песчанка находится в 70 километрах от Омска. Здесь живет около 40 человек, и все они — пенсионеры. В деревне нет хозяйства, единственная корова осталась у 50-летней местной жительницы Татьяны Спириной. Остальным уже не хватает сил на содержание животных.

В деревне нет магазина, школы и детсада, но есть отремонтированный ФАП, который стоит закрытым два года из-за отсутствия фельдшера. От асфальтированной трассы к деревне ведет грунтовая дорога, именно она — одна из главных проблем местных. Во время сильных дождей ее размывает, и тогда сельчане могут месяцами быть отрезаны от мира. Такое же может происходить зимой, когда в бураны дорогу заметает снегом.

В Песчанке есть Дом культуры, где пенсионеры собираются, чтобы петь и общаться. Сюда же по выходным привозят хлеб. Чтобы получить буханку, нужно заранее сделать заказ, иначе его может просто не хватить.

ПО ТЕМЕ
Деревня Пенсионеры Корова
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY1
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
9
Гость
4 часа
Путинская стабильность, ничего личного.
Гость
4 часа
А в соседней статье могилами любуются. Все в рай (С)
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Териберка впечатлила меньше всего». Колонка туристки о невероятном путешествии в Мурманскую область
Серафима Путиева
Мнение
«Мясо берем только по праздникам и не можем сводить детей в цирк»: многодетная мать — о семейном бюджете и тратах
Анонимное мнение
Мнение
«Волдыри были даже во рту»: россиянка рассказала, как ее дочь перенесла жуткий вирус Коксаки
Анонимное мнение
Мнение
«Не сушите на батареях»: советы мастера — как не убить обувь осенью и зимой
Роман Тамоян
мастер центра по реставрации обуви
Мнение
«Любителям „всё включено“ такой отдых не понравится»: почему отдых в Южной Корее лучше надоевшей Турции
Анонимное мнение
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление