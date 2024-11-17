Одна корова на всех: как живут четыре десятка стариков в умирающей деревне — видео

Источник: NGS55.RU

Песчанка находится в 70 километрах от Омска. Здесь живет около 40 человек, и все они — пенсионеры. В деревне нет хозяйства, единственная корова осталась у 50-летней местной жительницы Татьяны Спириной. Остальным уже не хватает сил на содержание животных.

В деревне нет магазина, школы и детсада, но есть отремонтированный ФАП, который стоит закрытым два года из-за отсутствия фельдшера. От асфальтированной трассы к деревне ведет грунтовая дорога, именно она — одна из главных проблем местных. Во время сильных дождей ее размывает, и тогда сельчане могут месяцами быть отрезаны от мира. Такое же может происходить зимой, когда в бураны дорогу заметает снегом.