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Страна и мир Президент Абхазии сбежал, в Питере нашли сумку с трупом, а красотка из России осталась без короны: главные события недели

Президент Абхазии сбежал, в Питере нашли сумку с трупом, а красотка из России осталась без короны: главные события недели

Новости, которые нельзя пропустить

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В Санкт-Петербурге нашли труп в сумке

Восьмилетний мальчик устроил поножовщину в Екатеринбурге, а в Петербурге задержали распространителя детской порнографии. За рубежом тоже не обошлось без потрясений. В Китае мужчина влетел на машину в толпу людей из-за развода, а в соседней с Россией Абхазии президент сбежал на фоне протестов.

Ежедневно в мире происходит множество событий. Расскажем кратко о самых главных за неделю.

Восьмилетний ребенок ударил ножом отца

В Екатеринбурге восьмилетний мальчик едва не убил своего 64-летнего отца. Ребенок дважды ударил папу ножом в спину. Так он пытался защитить маму.

Как пишет Е1.RU, мужчина пришел пьяный, начал угрожать жене и схватил ее за шею. Предположительно, в семье часто происходили скандалы. Тогда мальчик и взялся на нож.

Родственники рассказывают, что сейчас ребенок переживает серьезный стресс и ему может понадобиться помощь специалистов.

Раненый отец выжил. Его состояние удалось стабилизировать, и теперь ему ничего не угрожает.

В Петербурге иностранец распространял детское порно через «Одноклассники»

В Санкт-Петербурге задержали 36-летнего гражданина Азербайджана. Он рассылал своим «клиентам» порнографию через анонимный аккаунт в «Одноклассниках».

На видео были дети младше 14 лет. При обыске в квартире задержанного нашли телефон, где и хранились все записи. Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, ему вменяют оборот порнографических материалов с участием несовершеннолетних (статья 242.1 УК).

Под Санкт-Петербургом нашли сумку с трупом

В Питере произошло еще одно громкое происшествие. В канаве под Петербургом были найдены останки человека, об этом 11 ноября стало известно «Фонтанке». При выезде на место происшествия полицейские обнаружили брезентовую сумку темного цвета на молнии, в которой находились останки женщины со светлыми волосами.

На правой руке жертвы было кольцо с желтым камнем. На нижней челюсти установлена послеоперационная пластина. В сумке также была ткань леопардового принта.

Возбуждено уголовное дело об убийстве. Личности потерпевшей и лиц, причастных к убийству, уточняются.

Побег военных

Вечером 12 ноября из воинской части в рабочем поселке Коченево Новосибирской области сбежали 10 военнослужащих. На поимку бойцов вышли военные, сотрудники Росгвардии и полицейские.

Большую часть беглецов задержали в тот же вечер. Несколько человек до сих прячутся.

Как проходил побег

Коллегам из NGS.RU удалось пообщаться с родственниками сбежавших военных. Мама одного из них сообщила, что ее сын не хотел возвращаться в зону боевых действий, так как его подводило здоровье, поэтому решился на побег.

В Китае водитель влетел в толпу людей

В китайском городе Чжухай водитель врезался в толпу пешеходов. Погибли 35 человек, еще более 40 ранены.

Мужчина протаранил группу гимнастов у спорткомплекса, сбив все защитные заграждения. Он это сделал специально. Его вывел из себя развод и раздел имущества с бывшей супругой.

Глава КНР Си Цзиньпин потребовал, чтобы преступник понес наказание по всей суровости закона и чтобы власти сделали все возможное для обеспечения безопасности людей и стабильности в обществе.

Мамы с детьми едва не сгорели в кризисном центре

В Подмосковье вспыхнул мощный пожар в центре помощи жертвам домашнего насилия. Пострадали дети.

По данным МЧС, в результате ЧП пострадали пять человек. Как сообщил глава Одинцовского района Андрей Иванов, в больницу отправили трехлетнего мальчика, полуторагодовалую девочку и пятимесячную малышку. Дети отравились угарным газом, ожогов у них нет. Также пострадали две женщины 22 и 35 лет.

Языки пламени вырывались из окон

В доме располагался частный приют, организованный волонтерами, — проект «Дом убежище». Во время пожара в нем находилось 26 человек, из которых 18 дети. Сейчас постояльцев центра перевозят в аналогичный центр в другом округе Подмосковья.

Беспорядки в Абхазии

В Абхазии люди вышли на улицы по призыву оппозиции и пытались помешать парламенту рассмотреть вопрос о ратификации межправительственного соглашения с Россией об инвестициях, но заседание отменили. В итоге начались стычки с силовиками.

Протестующие сломали забор

Люди прорвались к администрации президента с фаерами и забросали оцепление яйцами. Протестующие требовали исключить соглашение из повестки. Затем толпа прорвалась в здание. Тем временем президент Абхазии Аслан Бжания сбежал. Люди потребовали, чтобы он ушел со своего поста. Подробнее рассказывали о ЧП — в отдельном материале.

Мисс Вселенная из Дании

Виктории Кьер Тейлвиг 21 год, и это ее вторая победа в конкурсах красоты

В Мексике подвели итоги 73-го ежегодного конкурса «Мисс Вселенная». Корону победительницы надела датчанка Виктория Кьер Тейлвиг.

Виктория Кьер Тейлвиг — предприниматель в сфере красоты, начинающий юрист и защитница животных. Также она чемпионка по танцам. В 2023 году Виктория завоевала корону «Мисс Вселенная Дания».

Россию на конкурсе представляла 18-летняя Валентина Алексеева. Она оказалась одной из самых молодых участниц на конкурсе и одной из самых высоких. В число победительниц она не вошла.

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Комментарии
30
Гость
3 часа
Группа мужчин отдыхала в баре, когда к ним присоединился выпивавший рядом ветеран СВО 32-летний Денис Калманов. Он рассказал о службе на фронте и предложил одному из членов компании, Руслану Макушеву, который упомянул, что хотел бы послужить в ЧВК «Вагнер», поехать на СВО. Он намекнул, что может помочь заключить контракт. Макушев от помощи отказался и заявил, что сам может этим заняться. Через некоторое время Калманов подкараулил его на улице и со словами «Не служил — не мужик» попытался вызвать на драку. Дерущихся разняли, оппоненты пожали друг другу руки, но после этого Калманов достал нож и нанёс им Макушеву 6 ударов. На суде он признался в содеянном, но заявил, что его спровоцировали на убийство, а сам убитый его оскорблял. Суд назначил Калманову 8 лет колонии строгого режима.
Гость
3 часа
Глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников на съезде министров экономического развития субъектов России заявил о необходимости снятия ряда ограничений на рынке труда, в том числе для сверхурочной работы, ограничений для пенсионеров, женщин и молодежи. Отмечается, что сверхурочная работа в России не должна превышать 120 часов в год. Однако люди хотят работать больше, а предприятия готовы это оплачивать. В связи с этим правительство готовит предложения для обсуждения вопроса в Госдуме и обдумывает условия вместе с профсоюзами. Кроме того, совместно с Минтрудом РФ обсуждается вопрос о снятии излишних ограничений для женщин, молодежи, старшего поколения и для тех, кто хочет работать. Решетников добавил, что вовлечение в работу большого количества людей – важный ресурс для рынка труда и экономики России. Вести ру Эти нормы не дураки придумали, но для дураков, которые готовы без выходных пахать.
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