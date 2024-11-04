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Страна и мир обзор Молния убила футболиста во время матча в Перу. Еще семь спортсменов ранены: новости 4 ноября

Молния убила футболиста во время матча в Перу. Еще семь спортсменов ранены: новости 4 ноября

Что произошло за сутки

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Трагедия произошла в Перу

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 4 ноября.

Выборы в Молдавии

Действующий президент Молдавии Майя Санду переизбралась на второй срок. Она победила на выборах с 55,33% голосов, обойдя своего соперника, бывшего генпрокурора страны Александра Стояногло, почти на 11%.

Санду 52 года, она стала главой государства в 2020 году. При ней страна подала заявку на членство в ЕС и получила статус кандидата.

Оппозиция Молдавии не признала официальных итогов выборов и заявила, что оспорит их в Конституционном суде, заявил Шор в интервью телеканалу «Россия-24».

Футболиста убило молнией

В Перу молния убила футболиста прямо во время матча. Еще семь спортсменов получили ранения, сообщает телеграм-канал SHOT.

Момент удара молнии попал на видео

Трагедия произошла на стадионе Coto Coto, где проходил региональный турнир между Жувентуд Беллависта и Фамилия Чокка. Погибший — 34-летний защитник Хосе Уго Де ла Крус Меза. Молния ударила по полю в момент, когда футболисты покидали игровую зону. Среди пострадавших есть один несовершеннолетний.

Скончался Куинси Джонс

Композитор, продюсер и актер Куинси Джонс скончался в возрасте 91 года. Об этом сообщает AP.

Представитель Джонса Арнольд Робинсон рассказал, что он умер в воскресенье вечером у себя дома в районе Бель-Эйр в Лос-Анджелесе в окружении семьи.

О Куинси Джонсе снимали документальные фильмы

Куинси Джонс — лауреат 27 премий «Грэмми» (79 номинаций), включая награду Grammy Legend Award. Он один из немногих, у кого есть все крупнейшие награды — «Оскар», «Эмми», «Грэмми» и «Тони». Музыкальное наследие Джонса простирается от сотрудничества с Фрэнком Синатрой и Рэем Чарльзом до продюсирования легендарного альбома Майкла Джексона «Триллер».

Губернаторы покидают посты

Два главы российских регионов сообщили об отставке. Губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что переходит на другую работу. Он занимал пост 14 лет.

— Впереди — новые дела и задачи. Но где бы я ни работал в дальнейшем, моим безусловным приоритетом всегда будет поддержка и развитие любимой Ростовской области, — написал Голубев в своем телеграм-канале.

Выборы главы Ростовской области пройдут 14 сентября 2025 года. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального избиркома.

Также об уходе с поста сообщил губернатор Тамбовской области. Максим Егоров был назначен главой региона три года назад.

— За прошедшие годы область стала мне родной, — заявил Егоров. — Сегодня руководство страны ставит передо мной другие задачи на федеральном уровне, которые необходимо будет выполнить.

ПО ТЕМЕ
Молдавия Выборы президента Футбол Перу Матч Умер спортсмен Молния Композитор Губернатор Отставка
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Гость
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Тайвань прекратил поставки станков в Россию, объявило Министерство экономики. Ведомство напомнило, что с 8 марта этого года ужесточило экспортные ограничения, запретив экспорт в Россию и Белоруссию 77 наименований станков, включая электроэрозионные станки, обрабатывающие центры, токарные, фрезерные и шлифовальные станки. В Минэкономики Тайваня отметили, что с тех пор эти меры уже «дали результат»: объем экспорта тайваньских станков в Россию «упал до нуля». Кроме того, власти увеличили более чем в 15 раз, до 1 млн тайваньских долларов (более $31,3 тыс.), размер штрафа за первичное нарушение санкций, введенных против Москвы и Минска.
Гость
1 час
В Москве за взяточничество арестовали замначальника тыла Росгвардии Мирзу Маис-оглы Мирзаева. Заместитель командующего Южного округа Росгвардии, по версии следствия, потребовал от поставщика модулей для быстровозводимых зданий 140 млн рублей и угрожал разорвать контракт стоимостью 480 млн, если денег не будет. Компания перевела Мирзаеву средства через посредника, который также был задержан. Уже сейчас известно, что у Мирзаева в собственности несколько дорогих автомобилей стоимостью в 48 млн рублей, дворец в Кисловодске за 50 млн. Помимо этого, у троих детей также есть дорогая недвижимость, каждая стоимостью от 100 млн рублей. Защита Мирзаева просила о домашнем аресте, но суд принял решение отправить его в СИЗО.
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