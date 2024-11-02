«Люди были в ужасе»: ярославна рассказала, как живет Испания после разрушительного наводнения. Видео

Ярославна рассказала, как живет Испания после разрушительных наводнений Источник: читатели 76.RU











В пятницу, 1 ноября, в Испании объявили трехдневный траур после наводнения и ливней. МИД России выразил соболезнования в связи со стихийным бедствием в стране.

Как сообщает «РИА Новости», по данным на 2 ноября погибло более 200 человек. Основной удар стихии пришелся на Валенсию — столица одноименной провинции Испании, расположенная на реке Турции.

Собирают всё — от фонариков до лопат

Ярославна Маргарита, переехавшая в Испанию несколько лет назад, рассказала, что происходит в стране последнюю неделю.

— Мне повезло: мой город, Саламанка, не затронуло, но у нас собирают гуманитарную помощь, продукты. В стране объявлен трехдневный траур, — поделилась в беседе с 76.RU ярославна.

В городах открыли сбор гуманитарной помощи, для разбора последствий непогоды требуются лопаты и ведра, перчатки, метлы, рабочая одежда, фонарики и батарейки, а еще коробки и скотч, также собирают питьевую воду, одеяла и мешки.

В Испании продолжают устранять последствия наводнения Источник: читатели 76.RU

По словам девушки, ее друзья, которые живут в Валенсии, два дня жили без воды и света. Магазины, аптеки и другие торговые точки не работали. Люди присылают друг другу фотографии с разрушенных улиц, на дорогах стоят перевернутые автомобили. Во многих домах разбиты стекла.

Мосты снесло водой

Дороги скрылись под слоем грязи и глины Источник: читатели 76.RU

Россиянка Светлана Боурова, которая сейчас живет в Валенсии, поделилась своим рассказом, как всё начиналось. Напомним, проливные ливни начались в Испании вечером в субботу, 26 октября.

— На следующий день, в воскресенье вечером, дожди начали спускаться в город Чива, там проливало всю ночь. У нас в Валенсии была плохая погода, был сильный дождь. В выходные и в понедельник в горах всё топило, во вторник вечером у нас у всех прозвенели телефоны с сигналом alarm, пришло предупреждение, чтобы все оставались дома, — рассказал 76.RU девушка.

В это время стихия усилилась, по словам жительницы Валенсии, поток воды и грязи пришел в три населенных пункта. Однако службы еще не приступили к устранению последствий стихии.

— Когда нам пришли звонки, уже оползень полез. Буквально в течение нескольких часов всё снесло. [В это время] очень много людей были в дороге. Спасатели и скорые помогали людям, но их было мало, этого не хватало. Все люди были в ужасе и страхе, почему не отправляют больше помощи. Все магазины стунеядели. Интернета нет, еды нет, воды нет, электричества нет, газа нет. Вообще ничего нет. Многие даже из дома выйти не могут, потому что машины вот так сгруппировались, — рассказала Светлана.

Люди не могли выйти из дома из-за смытых потоком машин Источник: читатели 76.RU











По словам девушки, в городе Пайпорто водой снесло два моста. Аварийные службы начали оказывать помощь жителям с вечера вторника.