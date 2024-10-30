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Страна и мир Из-за аномальных ливней города в Испании ушли под воду, погибли десятки людей: новости 30 октября

Из-за аномальных ливней города в Испании ушли под воду, погибли десятки людей: новости 30 октября

Что произошло за сутки

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Машины снесло мощным потоком воды

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 30 октября.

Из-за гололеда в Ярославле массово столкнулись машины

В Ярославле случилось массовое ДТП. Момент аварии попал на видео. По предварительным данным, из-за гололеда на мосту столкнулись около десяти автомобилей.

Кадры с места ДТП

Эта не единственное ДТП, случившееся в городе утром 30 октября. Из-за погодных условий там разбились множество машин.

В Сбере и ВТБ заявили об исчерпании лимита по семейной ипотеке

Сбер продолжает принимать заявки на семейную ипотеку, но с 30 октября приостанавливает запись на сделки по этой программе в связи с исчерпанием лимита, выделенного правительством РФ. Об этом в среду сообщили «Фонтанке» в пресс-службе банка.

Там отметили, что запись на сделки возобновится сразу после выделения дополнительного лимита государством.

— Для клиентов, которые записались на сделку до 30 октября, выдачи кредитов будут проведены в штатном порядке, — подчеркнули в кредитной организации.

ВТБ приостанавливает запись на сделки по семейной ипотеке с 31 октября по той же причине.

— Вслед за другими участниками рынка с 31 октября ВТБ временно приостанавливает запись на сделки по семейной ипотеке. Банк принял такое решение в связи с исчерпанием оставшегося лимита по этой программе. Ранее мы перераспределили значительную часть своего лимита другим игрокам, когда рынок де-факто был на пороге остановки выдач, — сообщили в кредитной организации.

Больше 60 человек погибло во время наводнений после проливных дождей в Испании

Больше 60 человек погибло на юго-востоке Испании в наводнениях, возникших после проливных дождей. Аномалия обрушилась на Валенсию. Об этом 30 октября сообщает BBC News.

Ливневый паводок в Херес-де-ла-Фронтера

В городе Чива, входящем в провинцию Валенсия, за последние восемь часов выпало больше годовой нормы осадков. Местных жителей настигли ливни и град. На данный момент региональные власти сообщают о 62 погибших. Уточняется, что это цифра неокончательная. Пока спасательные службы не могут зафиксировать точное число жертв, многие числятся пропавшими без вести. Для их поиска используются беспилотники. В частности, такие меры принимаются в испанском городе Летур.

Городская улица в Валенсии

С вечера вторника аварийные службы оказывают всевозможную помощь местным жителям. С самой стихией, которая разрушает мосты и скрывает под водой машины, справиться пока не представляется возможным. Спасатели просят людей не выходить из дома. В Валенсии приостановлено движение всех поездов, несколько самолетов перенаправлены в аэропорты других городов. BBC News со ссылкой на местные власти уточняет, что в городе из-за наводнений закрыты школы и парки.

Четвертый сбежавший из исправительного центра в Нерчинске осужденный сам вернулся обратно

Четвертый приговоренный к исправительным работам, сбежавший из специализированного центра в Нерчинске, вернулся обратно сам. Об этом сообщили 30 октября порталу «Чита.Ру» в пресс-службе Забайкальского управления ФСИН.

Речь идет о Николае Куйдине, который получил приговор за кражу. В ближайшее время необходимые документы сотрудниками уголовно-исполнительной системы будут подготовлены и направлены в суд для изменения вида наказания, говорится в сообщении.

26 октября четверо осужденных сбежали из исправительного центра в Нерчинске. Двоих задержали на следующий день, третий попался в Чите.

США внесли в санкционные списки пятерых заместителей министра обороны РФ

Министерство финансов США расширило санкционные списки. В том числе, в них добавили пятерых заместителей министра обороны России, включая начальника Главного военно-политического управления ВС РФ Виктора Горемыкина и статс-секретаря Анну Цивилеву.

Согласно документу, опубликованному 30 октября на сайте Минфина США, в санкционные списки добавили 32 человека, среди которых 20 граждан России. Помимо Горемыкина и Цивилевой в перечень внесли заместителей министра обороны РФ Александра Фомина, Андрея Булыгу и Павла Фрадкова, а также генерального директора «Трансмашхолдинга» Кирилла Липу. Кроме россиян в списке также есть граждане КНР, Турции, Индии, Швейцарии, Греции и Чили.

Также США ввели санкции в отношении более чем 350 структур РФ, Китая, ОАЭ, Турции и других стран. Среди российских в список вошли, например, две компании, входящие в структуру Росатома, научно-промышленное предприятие «Звезда», Московский авиационный институт и производитель шин «Кордиант». Включение в подсанкционный список означает заморозку активов в США и запрет на ведение бизнеса с этими структурами для американских компаний и граждан.

По мнению американского Минфина, это шаг против российского оборонно-промышленного комплекса и тех международных компаний, которые якобы участвуют в обходе антироссийских санкций, пишет ТАСС.

Турция начала поставлять сливочное масло в Россию на фоне роста цен

Турция начала поставки сливочного масла. Ввезено уже 20 тонн продукции, сообщили ТАСС в пресс-службе Россельхознадзора.

В Минсельхозе сообщали, что министерство принимает меры для увеличения импорта сливочного масла из дружественных стран, чтобы насытить внутренний рынок и стабилизировать цены, которые сейчас находятся на уровне 1 040,7 рубля за 1 килограмм (на 20,4 % выше, чем в январе).

При этом власти не планируют вводить госрегулирование цен на сливочное масло. Вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев провел встречу с производителями и переработчиками молочной продукции, представителями крупных торговых сетей и заинтересованных ведомств. По итогам совещания вице-премьер дал ряд поручений для стабилизации цен на сливочное масло на российском рынке.

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