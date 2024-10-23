Одна «пощекотала» Родину-мать, другой предложил прикрыть грудь: как блогеров судили за реабилитацию нацизма

Поступок блогера из Башкирии, который публично заявил об излишней сексуальности Родины-матери и попросил президента переделать монумент, обернулся неожиданными последствиями. На днях его признали виновным в реабилитации нацизма. Волгоградский областной суд приговорил Марселя Ахияретдинова к наказанию в виде года принудительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства. Также он на 2 года лишен права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и каналов в Интернете.

До этого обвинительный приговор вынесли 23-летней блогерше из Самары Алене Агафоновой. Ее также признали виновной в реабилитации нацизма за то, что она «пощекотала» на видео грудь монумента «Родина-мать». После общественного резонанса девушка удалила видео и заявила, что не хотела кого-либо обидеть или тем более оскорбить этим роликом. Но суд всё равно приговорил ее к 10 месяцам исправительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства. Также ей на два года запретили заниматься блогерством.