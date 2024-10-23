НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+9°C

Сейчас в Ярославле
Погода+9°

пасмурно, без осадков

ощущается как +8

2 м/c,

ю-з.

 749мм 93%
Подробнее
4 Пробки
USD 96,59
EUR 104,87
Странные грибы
Что выбирают любители немецких машин
Зачисление в школы
Подарки новорожденным
Что подорожало в Ярославле
Вечный огонь после ремонта. Фото
Мать пятерых детей лишили пособий
Когда вернется тепло
В двух районах отключат отопление
Сирота на шоу
Страна и мир Одна «пощекотала» Родину-мать, другой предложил прикрыть грудь: как блогеров судили за реабилитацию нацизма

Одна «пощекотала» Родину-мать, другой предложил прикрыть грудь: как блогеров судили за реабилитацию нацизма

Подробности двух громких уголовных дел

138
Написать комментарий

Поступок блогера из Башкирии, который публично заявил об излишней сексуальности Родины-матери и попросил президента переделать монумент, обернулся неожиданными последствиями. На днях его признали виновным в реабилитации нацизма. Волгоградский областной суд приговорил Марселя Ахияретдинова к наказанию в виде года принудительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства. Также он на 2 года лишен права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и каналов в Интернете.

До этого обвинительный приговор вынесли 23-летней блогерше из Самары Алене Агафоновой. Ее также признали виновной в реабилитации нацизма за то, что она «пощекотала» на видео грудь монумента «Родина-мать». После общественного резонанса девушка удалила видео и заявила, что не хотела кого-либо обидеть или тем более оскорбить этим роликом. Но суд всё равно приговорил ее к 10 месяцам исправительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства. Также ей на два года запретили заниматься блогерством.

Подробности двух уголовных дел смотрите в коротком видео чуть выше.

ПО ТЕМЕ
Родина-мать Башкирия Уголовное дело Суд
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
ТОП 5
Мнение
«Отношение — как в зоне». Экс-сотрудница склада Wildberries — о «тюремных» досмотрах, штрафах в половину зарплаты и мигрантах
Анонимное мнение
Мнение
Турки хотят посадить на пожизненное россиянку, которая бросила младенца в туалете. Почему так жестоко?
Анонимное мнение
Мнение
«Сложно объяснить, почему не пью даже бокальчик». Россиянка рассказала, почему стала трезвенницей и есть ли в этом минусы
Анонимное мнение
Мнение
Хамство, невежество и мракобесие: врач-педиатр — о том, что его бесит в пациентах
Анонимное мнение
Мнение
Только для богачей и эскортниц? Разбираем главные заблуждения об отдыхе в Дубае
Анонимное мнение
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление