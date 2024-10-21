«Село Архыз — это Тольятти 90-х»: путешественники оценили кавказский горный курорт. Стоит ли туда ехать

Красоты и контрасты горного села Источник: Наталья Козловская











Путешественница, опытный турист, альпинистка, блогер и известная активистка из Тольятти Наталья Козловская проехала вместе с мужем 1500 километров на автомобиле. И всё ради того, как выяснил 63.RU, чтобы стать ближе к горам.

— Всё лето мы с Андреем обсуждали, как поедем ходить по лакколитам («несостоявшимся» вулканам, внутри которых находится не вылившаяся на поверхность застывшая магма. — Прим. ред.) Кавказских Минеральных вод… Их 17, а я поднялась едва ли на половину. В итоге мы внезапно оказались в Архызе. Так сильно вдруг захотелось больших гор, что за полтора дня проехали 1500 км! — рассказывает Наташа.

Архызом называется не только село, но и обширный горный район на Западном Кавказе. Он раскинулся между отрогами Главного хребта. Его северная граница — хребет Абишира-Ахуба, с запада он ограничен хребтом Аркасара, а с востока — хребтом Ужум. Контур завершает Главный Кавказский хребет, который высится на юге. Архыз — горная страна с быстрыми реками, чистыми озерами, снежными вершинами и ледниками. В этих местах находится всесезонный горнолыжный курорт.

В селе, расположенном в Республике Карачаево-Черкесия, наша путешественница уже была. Но в этот раз она увидела популярный горнолыжный курорт в другое время года и с другой стороны.

О том, что такое Архыз в период межсезонья — в колонке нашего эксперта.

Пейзаж как с картинки Источник: Наталья Козловская











Фантастические виды не сможет заслонить самый лютый самострой Источник: Наталья Козловская











Последний раз я была в этом селе несколько лет назад, с тех пор оно разрослось в 2-3 раза за счет самостроя. Карты «Яндекса» и Open street maps не поспевают. Там — дорога, в реальности — забор, роют, ровняют, завозят деревянные лего-домики.



Расположившийся в девяти километрах от села горнолыжный курорт напрочь изменил жизнь тихой горной деревни. По дорогам здесь до сих пор перегоняют стада овец и коров, а в магазин ездят на коне… Но стада арендных квадроциклов уже больше, чем табуны лошадей.

По дорогам гоняют джипы и табуны туристов Источник: Наталья Козловская











Несколько улиц в селе уходят влево-вправо. Новые участки под кемпинги расчищаются среди бывших лугов и пастбищ, адресов не хватает, поэтому есть ул. Алиева, 9ж или ул. Алиева, 9а/1.

Через село ведет асфальтовая дорога, она же главная улица. Когда-то вдоль нее был тротуар. Сейчас на нем запарковано несколько десятков квадроциклов, джипов, мотоциклов и кофемашин. Зато теперь через село быстрее 10 км/ч не ездят — из-за угла может внезапно вывернуть табун лошадей или джип вдвое выше твоего. Пешеходные переходы нанесены на дорогу, как элемент декора — на них не обращают внимания ни водители, ни пешеходы — перебегать можно где угодно.

На каждом шагу джипы, лодки, квадроциклы и бизнес Источник: Наталья Козловская











Везде мелкие лавки, пивные, кафе Источник: Наталья Козловская











Маленький бизнес на каждом углу. Подъехал на кофемашине, кинул кабель к столбу, запарковался на тротуаре и работаешь. Про сувениры, сыр, вино и специи даже упоминать не буду. Они везде. Днем село затихает. Одинокий конь пройдет по центру дороги, задумчиво оставит лепешку… Пара человек сидит в кафе, орут по видеосвязи через WhatsApp…

В сумерках село оживает. Везде включаются светодиодные гирлянды, кавказская музыка голосит из шашлычек. Стайки рабочих вытекают на улицы. Стройки повсюду: и внутри, и по периметру села. Больше-больше-больше успеть собрать деревянных домиков к горнолыжному сезону. Пусть тяп-ляп, пусть окна в стенку — спрос превышает предложение.

Буренкам, кажется, нет никакого дела до стройки Источник: Наталья Козловская











Возможно, история Архыза пойдет по пути Адлера — Сочи, где бесконтрольная застройка привела к адскому самострою и хаосу, а потом очнулись и начали сносить, приводить в нормальный вид, строить тротуары и остановки. А пока что Архыз — это тольяттинские 90-е. Буйно, хаотично, весело, грязно.

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