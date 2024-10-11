«Должны признавать великие достижения»: в соседнем от Ярославля городе установят памятник Сталину

В соседней от Ярославля Вологде установят памятник Иосифу Сталину. Как рассказал губернатор Вологодской области Георгий Филимонов 11 октября, об этом попросила общественность.
— Такое решение вызвано обращениями в наш адрес со стороны общественности. Существует запрос. <…> При всём понимании неоднозначной интерпретации роли личности, мы должны признавать великие достижения, знать историю своей страны, чтить и гордиться ею, — говорится в сообщении главы соседнего региона.
Наша история — это единая и неделимая цепь взаимосвязанных, скованных между собой звеньев исторического процесса, каждое из которых формировало силу, дух и волю нашего великого народа
Памятник Иосифу Сталину будет установлен на территории дома, в котором советский партийный деятель проживал в ссылке с декабря 1911 по февраль 1912 года. Сейчас в здании находится музей «Вологодская ссылка» на улице Марии Ульяновой, 33.
Кто такой Филимонов
Георгий Филимонов родился 23 февраля 1980 года в Томске. Когда мальчику был год, его семья переехала в Череповец Вологодской области, там Георгий прожил до 17 лет. Его место обучения в биографии на сайте областного правительства не указывается. С 2005 по 2009 годы работал консультантом, затем советником в Управлении президента Российской Федерации по внешней политике. В 2007 году защитил кандидатскую диссертацию, с 2009 года — доцент, с 2014 года — профессор РУДН.
В 2013 году защитил докторскую диссертацию в Дипломатической академии МИД РФ на тему «Роль „мягкой силы“ во внешней политике США». Среди его мест работы — ЗАО «Согласие», Институт стратегических исследований и прогнозов РУДН, Управление президента Российской Федерации по внутренней политике, правительство Московской области. Георгий — заслуженный мастер спорта России, неоднократный чемпион мира по кикбоксингу (WAKO), неоднократный чемпион России и победитель международных турниров по ушу.
31 октября 2023 года президент России Владимир Путин назначил Филимонова и. о. губернатора Вологодской области. В 2024 году и. о. победил на выборах, став главой региона.
В августе 2024 года Филимонов опубликовал в Telegram-канале видеообзор своей приемной. В кабинете богатая коллекция картин, портретов и скульптур коммунистов. Рядом с портретом президента Владимира Путина висят портреты Иосифа Сталина, Владимира Ленина, Лаврентия Берии, Феликса Дзержинского. Также на двери красовался плакат, выполненный в стиле афиши сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» (18+) с подписью «Слово губернатора».
Сам Георгий Филимонов, несмотря на его интерес к коммунистам, входит в партию «Единая Россия». Губернатор знаменит своими нетипичными для политика образами. Он появляется на выездах в рубахе-косоворотке и кепке с надписью «Р.О.Д.Ъ.». Георгий Филимонов также попал в новостные сводки после своей инаугурации — он вышел на церемонию под песню «Небо славян» (12+) рок-группы «АлисА».
Где в России есть памятники Сталину
В последние годы в российских регионах стали чаще устанавливать монументы «отцу народов». В 2020 году памятник Иосифу Сталину открыли в городе Бор Нижегородской области, на его открытие съехались сотни человек.
В 2023 году бюст генералиссимусу был открыт в Волгограде, местом для установки выбрали музей-панораму «Сталинградская битва», рядом с советскими маршалами Георгием Жуковым и Александром Василевским — в 120 метрах от памятника жертвам политических репрессий.
Есть ли памятник Сталину в Ярославской области
В 2017 году ярославские депутаты пытались запретить памятники Сталину. В Ярославскую областную Думу был внесен законопроект депутатов Василия Цепенды и Сергея Балабаева о запрете памятников, бюстов, названий улиц именем вождя.
Еще раньше, в 2015 году, в Ярославской области разгорелся скандал вокруг бюста Сталина. Во время митинга на центральной площади в Рыбинске был установлен бетонный бюст вождя. Деньги на монумент собирали рыбинские коммунисты, они же оказались инициаторами презентации. Местные жители выступили резко против установки 120-килограммового монумента, одним из доводов было, что в свое время Рыбинск был центром Волголага. Сразу после митинга бюст Сталина был перевезен в Музей советской эпохи в поселке ГЭС-14.
Как относитесь к установке памятника Сталину?