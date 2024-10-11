«Должны признавать великие достижения»: в соседнем от Ярославля городе установят памятник Сталину

Памятник Иосифу Сталину появится в музее «Вологодская ссылка» в Вологде Источник: Филимонов LIVE / T.me, Кирилл Поверинов











В соседней от Ярославля Вологде установят памятник Иосифу Сталину. Как рассказал губернатор Вологодской области Георгий Филимонов 11 октября, об этом попросила общественность.

— Такое решение вызвано обращениями в наш адрес со стороны общественности. Существует запрос. <…> При всём понимании неоднозначной интерпретации роли личности, мы должны признавать великие достижения, знать историю своей страны, чтить и гордиться ею, — говорится в сообщении главы соседнего региона.

Наша история — это единая и неделимая цепь взаимосвязанных, скованных между собой звеньев исторического процесса, каждое из которых формировало силу, дух и волю нашего великого народа Георгий Филимонов губернатор Вологодской области

Памятник Иосифу Сталину будет установлен на территории дома, в котором советский партийный деятель проживал в ссылке с декабря 1911 по февраль 1912 года. Сейчас в здании находится музей «Вологодская ссылка» на улице Марии Ульяновой, 33.

Памятник установят у дома, где Сталин пробыл три месяца жизни Источник: Филимонов LIVE / T.me

Кто такой Филимонов

Георгий Филимонов родился в Томске Источник: Филимонов LIVE / T.me











Георгий Филимонов родился 23 февраля 1980 года в Томске. Когда мальчику был год, его семья переехала в Череповец Вологодской области, там Георгий прожил до 17 лет. Его место обучения в биографии на сайте областного правительства не указывается. С 2005 по 2009 годы работал консультантом, затем советником в Управлении президента Российской Федерации по внешней политике. В 2007 году защитил кандидатскую диссертацию, с 2009 года — доцент, с 2014 года — профессор РУДН.

В 2013 году защитил докторскую диссертацию в Дипломатической академии МИД РФ на тему «Роль „мягкой силы“ во внешней политике США». Среди его мест работы — ЗАО «Согласие», Институт стратегических исследований и прогнозов РУДН, Управление президента Российской Федерации по внутренней политике, правительство Московской области. Георгий — заслуженный мастер спорта России, неоднократный чемпион мира по кикбоксингу (WAKO), неоднократный чемпион России и победитель международных турниров по ушу.

31 октября 2023 года президент России Владимир Путин назначил Филимонова и. о. губернатора Вологодской области. В 2024 году и. о. победил на выборах, став главой региона.

Георгий Филимонов стал губернатором в 2024 году Источник: Филимонов LIVE / T.me











В августе 2024 года Филимонов опубликовал в Telegram-канале видеообзор своей приемной. В кабинете богатая коллекция картин, портретов и скульптур коммунистов. Рядом с портретом президента Владимира Путина висят портреты Иосифа Сталина, Владимира Ленина, Лаврентия Берии, Феликса Дзержинского. Также на двери красовался плакат, выполненный в стиле афиши сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» (18+) с подписью «Слово губернатора».

В приемной Филимонова — несколько портретов Сталина Источник: Филимонов LIVE / T.me

Сам Георгий Филимонов, несмотря на его интерес к коммунистам, входит в партию «Единая Россия». Губернатор знаменит своими нетипичными для политика образами. Он появляется на выездах в рубахе-косоворотке и кепке с надписью «Р.О.Д.Ъ.». Георгий Филимонов также попал в новостные сводки после своей инаугурации — он вышел на церемонию под песню «Небо славян» (12+) рок-группы «АлисА».

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов вышел на инаугурацию под песню «Небо славян» Источник: Вологодская область / Vk.com

Где в России есть памятники Сталину

В последние годы в российских регионах стали чаще устанавливать монументы «отцу народов». В 2020 году памятник Иосифу Сталину открыли в городе Бор Нижегородской области, на его открытие съехались сотни человек.

Памятник Сталину в полный рост был открыт в нижегородском городе Бор в 2020 году Источник: Светлана Шуга / NN.RU











В 2023 году бюст генералиссимусу был открыт в Волгограде, местом для установки выбрали музей-панораму «Сталинградская битва», рядом с советскими маршалами Георгием Жуковым и Александром Василевским — в 120 метрах от памятника жертвам политических репрессий.

В 2023 году неподалеку от памятника жертвам политических репрессий в Волгограде был открыли памятник Сталину Источник: Алексей Волхонский / V1.RU











Есть ли памятник Сталину в Ярославской области

В 2017 году ярославские депутаты пытались запретить памятники Сталину. В Ярославскую областную Думу был внесен законопроект депутатов Василия Цепенды и Сергея Балабаева о запрете памятников, бюстов, названий улиц именем вождя.

Еще раньше, в 2015 году, в Ярославской области разгорелся скандал вокруг бюста Сталина. Во время митинга на центральной площади в Рыбинске был установлен бетонный бюст вождя. Деньги на монумент собирали рыбинские коммунисты, они же оказались инициаторами презентации. Местные жители выступили резко против установки 120-килограммового монумента, одним из доводов было, что в свое время Рыбинск был центром Волголага. Сразу после митинга бюст Сталина был перевезен в Музей советской эпохи в поселке ГЭС-14.