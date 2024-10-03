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Страна и мир Сильная магнитная буря накроет Землю и озарит небо северным сиянием: когда этого ждать?

Сильная магнитная буря накроет Землю и озарит небо северным сиянием: когда этого ждать?

Магнитная активность усилится из-за мощной вспышки на Солнце

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Ученые прогнозируют северное сияние

Сильные магнитные бури ожидаются на Земле 4 и 5 октября. По отметкам экспертов, уже сегодня вечером магнитная активность начнет повышаться. Днем 4 октября она достигнет уровня G3 (сильная), сообщают специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ на своем сайте.

— Первый пик ожидается завтра, 4 октября, около 11 часов по Москве, когда к Земле придет медленное плотное ядро, а второй — в ночь с 4-го на 5-е число. Такой временной график отражает структуру плазменного облака, которая, судя по всему, образована не одним, а двумя плотными сгустками, выброшенными вчера с Солнца, — указано на сайте.

Активность бурь будет достигать средней и высокой отметки

G3 — отметка, которая соответствует сильной мощности магнитной бури. При таком уровне возможны проблемы со спутниковой навигацией, радионавигацией, а также перебои в работе HF-радио. В некоторых случаях может потребоваться корректировка напряжения в энергосистемах и могут наблюдаться ложные срабатывания защитных устройств.

К такой магнитной буре привела вспышка на Солнце, которая произошла 2 октября.

— Исключительно крупный взрыв на Солнце зарегистрирован [2 октября 2024 года] в 01:20 по московскому времени. Вспышка уровня X7.1 произошла почти точно по центру солнечного диска в области максимального воздействия на Землю, — сообщил Сергей Богачев — руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН РИА Новости. За последние семь лет взрыв больший по мощности был только в мае 2024 года.

Специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ опубликовали на своем сайте видео «супервспышки».

Момент «супервспышки» на Солнце

Благодаря ей многие жители России смогут увидеть северное сияние. Явление озарит ночное небо над Санкт-Петербургом, Архангельской областью и Хабаровском, в Свердловской области и на юге России (Ростов-на-Дону и Краснодар).

Что такое магнитные бури

Магнитные бури — это резкие возмущения геомагнитного поля земного шара. Они могут длиться от нескольких часов до нескольких суток и достигать разных уровней мощности. Такие колебания провоцирует повышенная солнечная активность. При вспышке на Солнце вырабатывается поток заряженных частиц, он двигается в сторону Земли со скоростью примерно 400 км/сек. Впоследствии волна достигает магнитного поля земного шара, которое оберегает планету от высокой солнечной активности. Однако сильные столкновения заряженных частиц и магнитного поля могут вызывать магнитные штормы различных уровней.

Ученые оценивают магнитные бури по 10-балльной шкале. Волнения до пяти баллов считаются незначительными. А более сильные изменения классифицируют по шкале от G1 до G5.

На что влияют магнитные бури

В первую очередь магнитные бури могут вызвать общее ухудшение состояния организма: головные боли, бессонницу, повышение или понижение артериального давления, плохое настроение и другие симптомы. Однако наиболее часто метеозависимые люди сталкиваются с колебаниями артериального давления и головными болями.

Для того чтобы пережить магнитные бури, людям с высоким или низким давлением следует ограничить употребление соли, которая задерживает жидкость в организме и ухудшает общее состояние здоровья. При этом необходимо пить много воды.

На кого могут повлиять магнитные бури

Чтобы облегчить симптомы, которые могут возникнуть во время магнитной бури, рекомендуется отдохнуть и прогуляться на свежем воздухе. Однако не стоит переутомляться и перегружать себя. Включите в свой рацион продукты, богатые кальцием и магнием. По возможности избегайте перелетов на самолете. Если ваше самочувствие значительно ухудшилось, незамедлительно обратитесь к врачу.

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