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Страна и мир обзор Четырех детей, погибших от отравления в Красноярском крае, похоронили в общей могиле. Новости 30 сентября

Четырех детей, погибших от отравления в Красноярском крае, похоронили в общей могиле. Новости 30 сентября

Что произошло за сутки

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2 комментария

Детям было 6, 11, 12 и 13 лет

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 30 сентября.

Похоронили детей, погибших от отравления

В поселке Красная Сопка Красноярского края простились с погибшими от отравления детьми. Их похоронили в общей могиле на местном кладбище.

Всю организацию взяли на себя власти, а жители собрали деньги.

Жители поселка поддержали семью, в которой произошла трагедия

Напомним, трагедия произошла неделю назад. Вся семья внезапно почувствовала себя плохо и обратилась за помощью. Все четверо детей погибли в больнице. Выжили только их родители, которых уже выписали из медучреждения. Причем мать ждет пятого — беременность ей удалось сохранить.

Изначально главной версией следствия было пищевое отравление. Накануне семья ужинала пельменями и курицей из местного магазина. Продукцию изъяли из торговой точки. В ней не обнаружили отравы. Во время проверки искали кадмий, свинец, мышьяк, нитрит и ртуть.

Следователи расследуют уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, а также повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц (часть 3 статья 238 УК РФ). Если выяснятся новые обстоятельства, дело могут переквалифицировать.

Всё, что известно о трагедии, читайте в материале наших коллег из NGS24.RU.

Указ об осеннем призыве

Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве. Он пройдет в период с 1 октября по 31 декабря 2024 года. За это время планируется призвать 133 тысячи человек. Этим же указом президент уволил с военной службы солдат, у которых истек срок военной службы по призыву.

Ранее в Генштабе сообщили, что первые отправки срочников к месту службы начнутся 15 октября. С этого же дня заработает «прямая телефонная линия» Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба, где можно будет получить консультацию по вопросам призыва на военную службу.

Призывать в армию этой осенью будут по старым правилам — традиционными бумажными повестками. По словам главы комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова, «говорить о смешанном варианте», когда присылаются и бумажные, и электронные повестки, нельзя.

Поддубный — герой России

Владимир Путин присвоил звание Героя России военному корреспонденту ВГТРК Евгению Поддубному — «за мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного долга».

В августе журналист попал под обстрел в Курской области. Автомобиль, в котором он находился, атаковал дрон. Корреспондента несколько часов считали погибшим. Врачи оценивали его состояние как стабильно тяжелое, помимо многочисленных ожогов он получил контузию.

Кража кенгуренка

В Ярославле третий день ищут кенгуренка Кроша, который исчез из местного зоопарка. Руководство уверено: выбраться из вольера самостоятельно зверек не мог.

Силовики возбудили уголовное дело по статье «Кража».

Крош появился на свет прошлой зимой

Крош появился на свет прошлой зимой. Впервые сотрудники зоопарка увидели его в конце марта, долгое время мама-кенгуру не подпускала близко к детенышу. Определить пол детеныша смогли только в мае, когда черноглазый малыш начал выглядывать из сумки.

Оштрафовали Discord

Таганский суд Москвы оштрафовал мессенджер Discord на 3,5 млн рублей за нарушение закона о самоконтроле. Как сообщает телеграм-канал Mash, всё из-за неудаления материалов, связанных с ЛГБТ (признана экстремистской организацией и запрещена на территории РФ) и педофилией.

Теперь Роскомнадзор формально может потребовать запретить работу Discord в России, отмечает Mash.

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Комментарии
2
Гость
16 минут
только смерть Zдесь стабильна повсюду и каждый день 🕯️😱
Гость
17 минут
13-14 триллионов каждый год будут тратить на милитаризм и это без учёта спецслужб ФСО полицаев и дотационых до пенсии не до живают уже сейчас медицинская помощь из области ненаучной фантастики продолжаем платить налоги за счастье жить здесь?
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