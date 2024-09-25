У Земли на два месяца появится «вторая Луна»: опасен ли астероид, летящий к нашей планете

Астероид проведет около Земли почти два месяца Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











К Земле приближается астероид под названием 2024 PT5. По мнению ученых, он станет временным спутником нашей планеты наподобие Луны. Только вращаться около Земли астероид будет недолго — по предварительным расчетам, с 29 сентября по 25 ноября.

— Иногда астероиды, которые пересекают орбиту Земли, делают несколько оборотов вокруг нашей планеты и снова удаляются. Такие временные спутники называются квазиспутниками. Астероид 2024 PT5 станет не первым в своем роде. Ранее рядом с нашей планетой уже обнаруживали подобные объекты, — рассказала порталу 76.RU заведующая методическим отделом ярославского Центра имени В. В. Терешковой Олеся Роменская.

Она отметила, что для Земли никакой опасности астероид не представляет.

— Он очень маленький — всего около 10 метров. И находиться будет в два раза дальше от Земли, чем Луна, — пояснила Олеся Роменская.