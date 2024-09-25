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Страна и мир У Земли на два месяца появится «вторая Луна»: опасен ли астероид, летящий к нашей планете

У Земли на два месяца появится «вторая Луна»: опасен ли астероид, летящий к нашей планете

В ярославском планетарии рассказали, стоит ли его бояться

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5 комментариев

Астероид проведет около Земли почти два месяца

К Земле приближается астероид под названием 2024 PT5. По мнению ученых, он станет временным спутником нашей планеты наподобие Луны. Только вращаться около Земли астероид будет недолго — по предварительным расчетам, с 29 сентября по 25 ноября.

— Иногда астероиды, которые пересекают орбиту Земли, делают несколько оборотов вокруг нашей планеты и снова удаляются. Такие временные спутники называются квазиспутниками. Астероид 2024 PT5 станет не первым в своем роде. Ранее рядом с нашей планетой уже обнаруживали подобные объекты, — рассказала порталу 76.RU заведующая методическим отделом ярославского Центра имени В. В. Терешковой Олеся Роменская.

Она отметила, что для Земли никакой опасности астероид не представляет.

— Он очень маленький — всего около 10 метров. И находиться будет в два раза дальше от Земли, чем Луна, — пояснила Олеся Роменская.

Из-за маленького размера и удаленности увидеть астероид с Земли не получится даже в телескоп.

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Комментарии
5
Инженер1
22 минуты
андреева нас спасет.
Гость
1 час
Срочно звоните Брюсу Вильюсу
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