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Страна и мир обзор Двое детей из Красноярского края погибли после ужина магазинными пельменями. Новости 21 сентября

Двое детей из Красноярского края погибли после ужина магазинными пельменями. Новости 21 сентября

Что произошло за сутки

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Еще четыре человека в тяжелом состоянии

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 21 сентября.

Атаки ВСУ

За ночь средства ПВО сбили 101 украинский беспилотник над регионами России, сообщили в Минобороны. Большая часть из них была уничтожена над Брянской областью — 53 БПЛА. Разрушений и пострадавших нет, заявил губернатор Александр Богомаз.

Еще одну атаку дронов зафиксировали в Тихорецке Краснодарского края. В результате вспыхнул пожар, началась детонация взрывоопасных предметов, сообщил глава региона Вениамин Кондратьев.

Въезд в Тихорецкий район временно перекрыли, началась эвакуация местных жителей. Власти ввели локальный режим ЧС. Всю информацию о последствиях удара мы рассказывали в этом материале.

Из Тихорецкого района эвакуировали 1,2 тысячи человек

Также шесть беспилотников перехватили в Калужской области, три ракеты и БПЛА самолетного типа — в Курской. В Белгородской области из-за атаки остались без света шесть населенных пунктов.

Стрельба у Wildberries

Сооснователя Wildberries Владислава Бакальчука отпустили домой после задержания по делу о стрельбе. Напомним, ему предъявили обвинение в убийстве, покушении на убийство, покушении на сотрудника правоохранительных органов и самоуправстве.

— Друзья, добрый вечер. Я дома и со мной всё в порядке. Спасибо вам за то, что поддерживали меня все эти дни, — написал Владислав Бакальчук в своем телеграм-канале. — Я буду и дальше продолжать бороться за свою семью и за наш семейный бизнес. Правда, и закон на нашей стороне. Пускай восторжествует справедливость.

Ожидалось, что в ближайшее время Бакалькучу изберут меру пресечения

О том, в каком статусе сейчас находится, супруг Татьяны Бакальчук не сообщил.

Погибла чиновница

Замминистра туризма и промыслов Нижегородской области Галина Галкина погибла в ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона. Всего в аварии пострадали пять человек, трое из них скончались на месте.

Ее назначили заместителем министра туризма в октябре прошлого года

Авария произошла возле деревни Люнда-Шипово на дороге Р-177 «Поветлужье». Две легковушки столкнулись на большой скорости — от них ничего не осталось. Одна из машин загорелась.

Две легковушки врезались на большой скорости

Галина Галкина возвращалась из командировки из Йошкар-Олы. Кроме того, пострадали водитель автобазы Нижегородского кремля и сотрудник регионального Агентства гостеприимства. Оба госпитализированы с серьезными травмами.

Погибли после ужина пельменями

В Красноярском крае двое детей умерли после того, как поужинали курицей и пельменями из местного магазина. Остальные члены семьи находятся в больнице в тяжелом состоянии.

Трагедия произошла в селе Красная Сопка Назаровского района. Как рассказали в Следственном комитете, там жила семья с четырьмя детьми, 6, 11, 12 и 13 лет. Утром 21 сентября всем стало плохо. Днем и взрослые, и дети обратились в больницу с тошнотой и рвотой. 6-летней девочке и 13-летнему мальчику становилось всё хуже и через некоторое время они скончались в больнице.

34-летний отец, 32-летняя мать и двое детей попали в больницу.

Силовики возбудили уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ (производство, хранение, либо сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух лиц). Семья на учете не состояла.

Comedy Club остается

Гарик Харламов и Павел Воля опровергли информацию о закрытии Comedy Club (16+). Они сообщили, что начинают новый, 20-й сезон шоу.

— Всё, что происходило, — это просто новый этап в развитии нашего проекта. Да, прошедший этап подошел к концу, но это не финал, а начало новой главы в 20-м сезоне, — заявил Харламов.

Новость о закрытии проекта появилась 19 сентября. Ее сообщил сам Харламов, анонсируя «прощальный» выпуск.

ПО ТЕМЕ
Атаки ВСУ Беспилотник Спецоперация на Украине Брянская область Краснодарский край Режим ЧС Эвакуация Стрельба в Wildberries Владислав Бакальчук Погиб чиновник Нижний Новгород Смертельное ДТП Погибли дети Отравление Пельмени Comedy Club Гарик Харламов
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1
Гость
11 минут
иностранные специалисты налепили
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