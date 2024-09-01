За переработки заплатят больше, а получить льготу на оплату ЖКУ будет проще: новые законы с сентября 2024 года

В августе депутаты Госдумы ушли на каникулы, но новых законов напринимали заранее Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU











Законы в России обновляются регулярно — каждый месяц вступает в силу что-нибудь новое, помимо этого выпускаются постановления правительства и начинают действовать нормативно-правовые акты разного уровня. Уследить за всеми изменениями в потоке новостей сложно, поэтому каждый месяц мы выбираем самые важные изменения, чтобы рассказать вам о них. Сегодня поговорим о том, что поменяется в нашей жизни в сентябре 2024 года.

За сверхурочную работу заплатят больше

С сентября оплату за работу сверхурочно будут рассчитывать по новым правилам — работодатель теперь обязан учитывать всю зарплату сотрудника. В расчеты включат премии, компенсационные и стимулирующие выплаты.



По закону переработки должны дополнительно оплачиваться: за первые два часа сверхурочной работы в полуторном размере, далее — в двойном. Однако формулировки в законе были прописаны нечетко, что позволяло работодателям учитывать при расчетах только тарифную часть зарплаты.

Камеры на дорогах установят по новым правилам

С 1 сентября вступит в силу регламент, определяющий места установки дорожных камер фото- и видеофиксации. В документе прописано минимальное расстояние между ними: не менее одного километра в городе и каждые пять — на трассах. Исключениями станут аварийные участки, перекрестки и развязки. В этих местах камеры разрешат ставить ближе. Зона фиксации возможных нарушений при этом может начинаться не ранее чем через 150 метров от предупреждающего знака.

Штрафы за проезд «зайцем» по платным трассам вырастут

В сентябре вступают в силу правила, по которым регионы смогут самостоятельно устанавливать штрафы за неоплаченный проезд по платным трассам. Действующие сейчас штрафы от полутора до пяти тысяч рублей останутся на «автодоровских» платных трассах.



Кроме того, операторы платных дорог должны будут сообщить автовладельцам о размере задолженности за проезд и дать возможность погасить ее через «Госуслуги». Кроме того, водителей ждут и другие нововведения — обо всём, что изменится для автолюбителей с 1 сентября, мы рассказывали ранее.

Состав автоаптечки изменится

С сентября вступают в силу измененения, касающиеся содержания автоаптечки. Теперь в наборе обязательно будут:

две медицинские маски;

две пары медицинских перчаток (минимальный размер — М);

одноразовая маска для сердечно-легочной реанимации (устройство «рот в рот»);

жгут для остановки крови;

марлевый медицинский бинт;

эластичный медицинский бинт;

кожный лейкопластырь;

спасательное одеяло размером не менее 160х210 см;

ножницы для перевязки;

хирургические ножницы общего назначения.

В Минздраве сообщили, что аптечки, купленные до осенних изменений, можно использовать до конца срока годности или сентября 2027 года.

И аптечек первой помощи тоже

Как сообщили в Госдуме, с 1 сентября также меняется состав аптечек первой помощи — в них разрешат включать лекарства. Прежде они наполнялись только бинтами, жгутами, масками, перчатками и другими аналогичными материалами. Кроме того, уточняются понятие и условия оказания первой помощи.

Здоровье пассажиров такси станет дороже

С 1 сентября в России вводится обязательное страхование гражданской ответственности перевозчиков (ОСГОП) для легковых такси. Полис будет защищать права пассажиров, но оформлять его нужно самим таксистам. Страховка позволит клиентам такси получить большую компенсацию в случае причинения вреда их жизни и здоровью — до 2 млн рублей. Прежде компенсация была предусмотрена только в рамках ОСАГО — 500 тысяч рублей.

Дисциплина в школе будет строже

Начинается новый учебный год, а вместе с ним вступают в силу новые школьные правила. В частности, вступят в силу изменения в закон об образовании, которые позволяют школам устанавливать требования к дисциплине на занятиях и правилам поведения в учебном заведении, а учеников обязывают соблюдать вышеперечисленные нормы. В противном случае им могут сделать замечание, выговор или отчислить из школы.



Также в законе прописаны права педагога на уважение его человеческого достоинства, защиту от всех форм насилия и оскорбления личности.



Эти же поправки запрещают школьникам пользоваться на уроках устройствами с SIM-картой, включая умные часы. Звонить можно будет только в экстренных случаях.

В детских садах поднимут флаг России

С сентября обязанность вывешивать государственный флаг Российской Федерации распространяется на все образовательные организации — детские сады, школы, колледжи, техникумы и вузы. Прежде поднимать флаг должны были только общеобразовательные учреждения — для них это правило действует с 2022 года.

Школьников заставят трудиться

В этом учебном году у школьников появится новый предмет — уроки технологии, они же уроки труда. Предмет, впрочем, новый только для современных школьников — до 2010 года его преподавали, потом отменили. Теперь возвращают обратно — «труды» станут обязательными для школьников начальных и средних классов. Также в средних и старших классах ОБЖ заменят уроками по основам безопасности и защиты Родины.

Инвалидов запретят высаживать из общественного транспорта

С 1 сентября вступает в силу запрет на принудительную высадку из общественного транспорта инвалидов первой группы, даже если они не имеют социальной карты и не могут оплатить проезд. Это распространяется на ситуации, когда человек с инвалидностью едет без сопровождающего. За высадку такого пассажира предусмотрены штрафы — до 30 тысяч рублей.

Для компаний введут квоты на сотрудников с инвалидностью

Для компаний с числом работников более 35 человек устанавливается квота для приема на работу людей с инвалидностью — от 2 до 4%. Работодатель должен создать для них необходимые условия труда в соответствии с их индивидуальной программой реабилитации или абилитации.

Иски о соцвыплатах рассмотрят по упрощенке

Судебные иски, связанные с социальными выплатами и льготами, с 1 сентября можно будет подать по месту своего жительства. Кроме того, вырастет сумма исковых требований для рассмотрения в упрощенном порядке — со 100 тысяч рублей до 250.

Прокуроры и следователи получат отсрочку от призыва

В сентябре начнет действовать новая отсрочка от призыва в армию — для сотрудников прокуратуры и Следственного комитета. Ее получат потенциальные призывники, которые сразу после окончания вуза поступили на службу в прокуратуру и СК, но только при наличии у них спецзваний. Кроме того, сотрудники прокуратуры и СК будут освобождены от участия в военных сборах. Подробнее о том, кто еще может получить отсрочку от призыва по действующим правилам, мы рассказывали ранее.

Появится национальная база генетической информации

В сентябре начнут действовать поправки, нужные для работы национальной базы генетической информации. В постановлении правительства говорится, что система создается с целью обеспечения нацбезопасности, а также охраны жизни и здоровья граждан.



Как сообщили в Госдуме, генетические данные людей в эту базу не попадут — она будет содержать только сведения о генофондах растений, животных и микроорганизмов. В самом документе указано, что база исключает персонифицированные генетические данные человека, а также особо опасные патогенные микроорганизмы и вирусы.

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