НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+13°C

Сейчас в Ярославле
Погода+13°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +14

0 м/c,

штиль.

 762мм 100%
Подробнее
0 Пробки
USD 91,19
EUR 100,76
Очередь в поликлинике
Суд над Блиновской
Почему умирают дети
Самые застраиваемые районы
Как хранить картофель
Куда съездить на выходных
Обзор секонд-хендов
Ваше мнение о работе
Сборы в школу
Губернатор — про зарплаты
Страна и мир Спецоперация на Украине Десятки ранены, пятеро погибли. Ракеты попали в многоэтажки в Белгородской области: видео

Десятки ранены, пятеро погибли. Ракеты попали в многоэтажки в Белгородской области: видео

Вспыхнули пожары

354
3 комментария

В результате удара загорелось несколько жилых домов

ВСУ нанесли удар по Белгородской области. 37 местных жителей получили ранения, пятеро погибли.

Как сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, несколько воздушных целей сбили на подлете к Белгороду. Один из снарядов попал по автомобилю, смертельные ранения получил один человек. Также осколками оказались повреждены девять автомобилей.

По предварительной информации, есть прямые попадания в жилые многоквартирные дома и коммерческие объекты на территории Белгородской области. Загорелись два частных дома в поселке Дубовое. По данным Гладкова, среди погибших — одна женщина и четверо мужчин.

В числе раненых шесть детей, трое из них в тяжелом состоянии.

ПО ТЕМЕ
Белгородская область Обстрел Ракетный удар Погибли Спецоперация на Украине
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY1
Печаль
SAD2
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
3
Инженер1
30 августа 2024, 22:53
Ишь ты, при СССР такой веселухи не было. Капиталюги веселятся.
Гость
30 августа 2024, 23:28
так хорошо мы не жили никогда 😡 великий Таврический и его команда подняли наш уровень жизни на заоблачные высоты
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Тают во рту»: хозяйки делятся рецептами нежных котлет и очень вкусного торта из кабачков
Наталья Тихомирова
жительница Кургана
Мнение
Индийские курьеры и персидские трущобы: репортаж из Еревана, который так полюбили россияне
Дмитрий Капустин
Мнение
«У многих пластические операции»: скрипачка рассказала, как на самом деле живут в Саудовской Аравии
Анна Аберле
музыкант из Тюмени
Мнение
«У нас — благодать»: туристка рассказала об отдыхе под Анапой
Валерия Дульская
Заместитель главного редактора
Мнение
«Впечатляет бессмысленность этих усилий». Автожурналист — о крахе рынка электромобилей в России
Артём Краснов
Редактор раздела «Авто»
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление