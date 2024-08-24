Павла Дурова арестовали во Франции. Ему грозит до 20 лет тюрьмы

У Павла Дурова есть французское гражданство Источник: durov / T.me











Создателя Telegram Павла Дурова арестовали во французском аэропорту Ле Бурже, сообщает телеканал TF1 INFO.

Задержание произошло, когда предприниматель в сопровождении телохранителя и женщины прибыл в страну из Азербайджана. Уточняется, что на него был выписан французский ордер на обыск, выданный Национальным управлением судебной полиции на основании предварительного расследования. Дуров якобы не сотрудничал с французскими силовиками и стал соучастником незаконного оборота наркотиков и других тяжких преступлений, отмечают журналисты телеканала.

Основная претензия властей — к Telegram. Следователи считают, что зашифрованные сообщения и отсутствие модерации помогают злоумышленникам совершать преступления. В их числе не только продажа запрещенных веществ, но и преступления против детей и мошенничество.

— На протяжении многих лет [Telegram] стал платформой номер один для организованной преступности, — передает слова следователя TF1.