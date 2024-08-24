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Страна и мир Павла Дурова арестовали во Франции. Ему грозит до 20 лет тюрьмы

Павла Дурова арестовали во Франции. Ему грозит до 20 лет тюрьмы

Предпринимателя объявили в федеральный розыск

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1 комментарий
У Павла Дурова есть французское гражданство

Создателя Telegram Павла Дурова арестовали во французском аэропорту Ле Бурже, сообщает телеканал TF1 INFO.

Задержание произошло, когда предприниматель в сопровождении телохранителя и женщины прибыл в страну из Азербайджана. Уточняется, что на него был выписан французский ордер на обыск, выданный Национальным управлением судебной полиции на основании предварительного расследования. Дуров якобы не сотрудничал с французскими силовиками и стал соучастником незаконного оборота наркотиков и других тяжких преступлений, отмечают журналисты телеканала.

Основная претензия властей — к Telegram. Следователи считают, что зашифрованные сообщения и отсутствие модерации помогают злоумышленникам совершать преступления. В их числе не только продажа запрещенных веществ, но и преступления против детей и мошенничество.

— На протяжении многих лет [Telegram] стал платформой номер один для организованной преступности, — передает слова следователя TF1.

Павла заключили под стражу. Сообщается, что ему грозит до 20 лет тюрьмы.

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Комментарии
1
manrayhon@mail.ru
25 августа 2024, 00:03
Ему даже выдвинули обвинение в педофилии!!!!!иртересно кому он так помешал
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