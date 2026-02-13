«Пик похолодания»: в Ярославль после оттепели вернутся морозы

Синоптики предупредили о возможном сходе снега с крыш

3 918
Прогноз погоды в Ярославле

Источник:

Артем Бауман / 76.RU

13 февраля оттепель в регионах Центральной России достигнет пика. Но потепление надолго не задержится. На следующей неделе специалисты вновь обещают похолодание.

«Хотя по мощи оно, конечно, не сравнится с тем арктическим вторжением, которое Русская равнина пережила совсем недавно. Дело в том, что северную половину Европейской России охватит скандинавский антициклон. Этот очаг вытеснит в южные широты региона согретые Гольфстримом воздушные массы», — отметили специалисты центра «Фобос».

На неделе с 16 по 22 февраля дожди могут превратиться в снегопады.

Погода в Ярославле по дням:

  • 13 февраля ожидается переменная облачность. Синоптики прогнозируют сильный снег и туман в течение всего дня. Давление будет немного ниже нормы. Температура воздуха днем — -3…-5 °С, ночью — -1…-3 °С;

  • 14 февраля в течение дня из-за пониженного давления сохранится переменная облачность, сильный снег и туман. На дорогах образуется гололед. Ветер умеренный, южный. Температура воздуха ночью и днем — -1…+1 °С;

  • 15 февраля ожидается переменная облачность, небольшой снег и сильный туман. Ветер умеренный, северо-западный. Температура воздуха ночью — -7…-9 °С, днем — -9…-11 °С;

  • 16 февраля вновь прогнозируется переменная облачность в течение всего дня. Ветер умеренный, северо-восточный. Температура воздуха ночью — -20…-22 °С, днем — -12…-14 °С;

  • 17 февраля сохраняется переменная облачность. По прогнозу ожидается небольшой снег. Ветер умеренный, северный. Температура воздуха ночью — -10…-12 °С, днем — -7…-9 °С.

Специалисты центра «Фобос» также предупредили о возможном сходе снега с крыши. Это частое явление во время оттепели.

«С повышением температуры вес снега на крыше меняется, и если в середине зимы при нормальной морозной погоде масса кубометра слежавшегося снега составляет где-то 200–400 килограммов, то с приходом оттепели этот же снег становится тяжелее в разы», — пояснили эксперты.

Узнать прогноз погоды по дням также можно с помощью сервиса «Погода 76.RU».

Екатерина Тарыгина
корреспондент
Комментарии
26
Гость
13 февраля, 10:11
Скорее бы весна!!!
Гость
13 февраля, 10:17
Я не люблю ни снег, ни зиму Я ненавижу холода. Бывает день. Одно мгновенье И я увижу волшебство: Вот яркий свет слепит повсюду, Погожий день - идет весна.
