Отдых на Алтае зимой: куда поехать и что посмотреть — советы гида с ценами

Алтай зимой — это не просто заснеженные пейзажи Источник: Вадим Резник

Алтай — это место, которое притягивает путешественников в любое время года, и зима — не исключение. Именно в этот период регион предстает в совершенно ином свете: тишина, бескрайние просторы и величественные горы. О том, какие зимние пешие маршруты пользуются наибольшей популярностью и сколько стоит такое приключение, NGS22.RU рассказал Вадим Резник — барнаульский гид, который не раз провел группы по заснеженным тропам региона.

Шавлинские озёра

По словам гида, зимой популярностью пользуются как многодневные экспедиции, так и короткие выезды на выходные.

Одно из самых популярных зимних приключений — поход к Шавлинским озерам. Этот маршрут, хоть и требует хорошей физической формы, вполне по силам даже новичкам. Участникам предстоит нести личные вещи, перекус и часть общего снаряжения. Наградой станут захватывающие виды на Каракабакские озёра, которые сами по себе являются настоящей жемчужиной Алтая.

Алтай привлекает путешественников круглый год Источник: Вадим Резник

Путешествие начинается со встречи в Барнауле (возможен вариант встречи в Горно-Алтайске) и трансфера к месту старта на берегу реки Чуя. Дорога пролегает по знаменитому Чуйскому тракту, вдоль живописных рек Катунь и Чуя. Путники преодолеют два горных перевала — Семинский (1717 метров) и Чике-Таман. Уже на следующий день группа пройдет от заброшенной ГЭС, перейдет по мосту в долину реки Маашей и остановится на ночлег у ручья Карабак.

— Весь поход занимает 9 дней. Для удобства путешественников в селе Чибит предусмотрена возможность оставить лишние вещи на базе. На протяжении всего маршрута участники живут в палатках. На берегу Шавлинского озера местные жители предлагают попариться в бане — скромной, но позволяющей освежиться после дня, проведенного в тайге. Баня ждет путешественников и по возвращении в Чибит. Приготовление пищи и обустройство лагеря — общая задача всех участников. Стоит учитывать, что связь на маршруте будет ограничена, но у инструктора есть спутниковый телефон, — отметил гид.

Связь в походах ограничена Источник: Вадим Резник

Стоимость такого 9-дневного похода в этом году составляет 39 тысяч рублей. В эту сумму входит трансфер от аэропорта, питание на протяжении всего маршрута (приготовленное на костре или газовой плите), а также общественное снаряжение: палатки, костровые принадлежности, тенты, топоры и пилы.

Южно-Чуйский хребет

Для тех, кто не боится трудностей и мечтает о настоящих альпинистских вызовах, существует маршрут по Южно-Чуйскому хребту. Он самый дорогой — его стоимость 65 тысяч рублей.

— Этот поход — настоящая проверка на прочность, где предстоит покорить такие вершины, как Ольга Западная (3750 метров), Иикту (3936 метров) и Металлург (3933 метра) — одни из самых высоких на хребте. Большая часть пути пройдет на высоте от 2500 до 4000 метров, где снег, лед, камни и яркое высокогорное солнце станут постоянными спутниками. Кроме того, участников ждет экстремальное бездорожье на УАЗе к леднику Большая Талдура, преодоление бродов, наледей и крутых подъемов, — уточнил гид.

Источник: Вадим Резник

Вадим Резник подчеркивает, что маршрут может быть изменен гидом в зависимости от погодных условий, физической подготовки участников и других непредвиденных обстоятельств. Важно помнить, что участники самостоятельно несут личное и общественное снаряжение. Все ночевки запланированы в палатках.

По словам Вадима, зимние походы с ночевками в палатках — вполне реальное и комфортное занятие, если правильно подготовиться. Существует несколько вариантов размещения:

Просторные зимние палатки с печкой: это так называемые «полубочки», которые хорошо держат тепло. Однако ключевую роль играет спальник — для зимы идеально подходит пуховый, способный выдерживать низкие температуры и при этом легкий. Современные пуховые наполнители обрабатываются силиконом, что повышает их влагостойкость. Для дополнительного утепления под спальник кладут два каремата (пенки) или комбинацию из каремата и надувного матраса. В таких палатках печь топят в основном вечером и утром, чтобы проснуться в тепле.

Алтайские избы для выпаса скота: в некоторых походах используются традиционные домики алтайцев, где есть печки. Путешественники ночуют на полках в уже натопленных избах. Такие маршруты часто прокладываются с учетом наличия таких «приютов», и при договоренности с местными жителями можно получить разрешение на ночевку.

Летние палатки в экстремальных условиях: Для более опытных туристов, идущих с инструкторами, возможны ночевки в обычных летних палатках, желательно с «юбкой» для защиты от ветра. Здесь также важны очень теплые спальники, способные выдержать морозы до –30…–40 градусов. Главное неудобство такого способа — утренний холод при выходе из спальника. Чтобы ботинки не замерзли, их иногда помещают в широкий спальник, предварительно упаковав в пакет.

Существует несколько вариантов размещения Источник: Вадим Резник

Онгудай — Катунь — Куюс

Еще одно направление — пеший поход по маршруту Онгудай — Катунь — Куюс. Это 5-дневное путешествие по среднегорью с легкими рюкзаками и минимумом снаряжения.

— Участников ждет несложный перевал, несколько бродов и ночевки в местах невероятной красоты. Часть пути пройдет вдоль реки Катунь, где нет автомобильных дорог, что гарантирует полное уединение от цивилизации и отсутствие толп туристов, — рассказал гид.

Путешествие начинается с поездки по Чуйскому тракту из Барнаула в Онгудай. После заброски на УАЗе в деревню Онгудай группа отправится покорять водораздельный хребет рек Урсул и Катунь. Также участникам предстоит преодолеть подъем на перевал Каянчинский, а затем — крутой спуск в долину реки Каянча. Здесь туристов ждет знаменитая среди любителей водного туризма поляна Козлы, получившая свое название благодаря древним наскальным рисункам Тюркского периода. Здесь запланирована экскурсия к петроглифам.

Стоимость зимних походов различается Источник: Вадим Резник

Завершающий день пешей части пройдет по удобной тропе вдоль правого берега Катуни. Броды, скальные прижимы и мощные пороги реки не дадут заскучать. Финальной точкой маршрута станет живописный водопад Бертельтуюк.

Стоимость зимних походов на Алтай может варьироваться в зависимости от продолжительности, сложности маршрута, уровня комфорта и включенных услуг. Вадим Резник отмечает, что в среднем такой пеший поход может обойтись от 18 000 до 25 000 рублей на человека.

77-й горно-таежный маршрут по Алтаю

Особое место в списке занимает знаменитый всесоюзный туристический маршрут № 77. Его стоимость — 49 тысяч рублей.

— Он соединяет живописную долину реки Катунь недалеко от села Эдиган с южным берегом Телецкого озера. Этот маршрут когда-то считался самым сложным в СССР, и не зря. 160 километров, наполненных бродами, перевалами, горными хребтами, буреломами и болотами — это настоящее воплощение пешего туризма. Его сравнивают с январской ночью в Анадыре по длине и с кубиком Рубика по сложности. Маршрут окутан мифами и легендами, и говорят, что если бы Чак Норрис был туристическим направлением, то это был бы именно 77-й, — рассказал Резник.

Один из маршрутов окутан мифами и легендами Источник: Вадим Резник

По его словам, это действительно один из лучших маршрутов на Алтае. При его разработке был учтен весь накопленный туристический опыт. Переходы сокращены до 10–15 километров в день. Раскладка продумана с учетом 7 килограммов продуктов на человека. Рекомендуемый вес личных вещей вместе с рюкзаком — всего 10 килограммов.

— Один день будет посвящен отдыху на базе на севере Телецкого озера. Несмотря на большое количество перевалов, набор высоты на каждом не превышает 450 метров. Для навигации используются компас, карта и GPS-навигатор Garmin. Для обеспечения безопасности в случае травм или других происшествий у инструктора есть спутниковый телефон. Группа обязательно регистрируется в отделе МЧС России по Республике Алтай, — объяснил гид.

Он обратил внимание, что путешествие начинается со встречи в аэропорту Барнаула или Горно-Алтайска и переезда по Чуйскому тракту до деревни Эдиган. Оттуда начинается путь к первой ночевке. Маршрут включает в себя разминочный переход через безымянный перевал высотой 2050 метров, выход к верховьям реки Тогускол с ночевкой на берегу горного озера. Далее предстоит преодоление перевала Сайгонош и выход в верховья реки Малая Сумульта.

Особенно популярны короткие походы Источник: Вадим Резник

Следующий этап — перевал Тюрдем, ведущий в долину реки Чевош. Крутой спуск не даст расслабиться, а следы медведей напомнят о дикой природе Алтая. Затем группа пройдет Уйменский перевал, откуда открываются виды на множество озер и окружающие горы. После очередного перевала Карасказан, легендарный перевал Штатив подарит вид на самое глубокое ущелье Алтайских гор на реке Чебдар.

Завершающий этап маршрута — перевал через хребет в долину реки Ачелман, откуда открывается вид на долину реки Чулышман. Затем последует крутой спуск к деревне Балыкча, где есть магазины. Оттуда на машине группа переедет на берег реки Чулышман вблизи мыса Кырсай, а затем отправится в путешествие на катере через Телецкое озеро.

Короткие зимние приключения

По словам гида, особенно популярны короткие походы. Например, к Каракольским озёрам. Этот маршрут — настоящая находка для любителей природы. Туристов ждут живописные озера, легкий перевал Багаташ с захватывающими дух видами и нетронутая красота Алтайских гор. Самое любопытное, что путешествие проходит на лыжах, всё необходимое снаряжение предоставят. Для самых смелых предусмотрена возможность попробовать себя во фрирайде.

Каракольские озёра — отличное место для небольшого похода Источник: Вадим Резник

Каракольские озёра — отличное место для небольшого похода. На базе у озёр есть сторож, который поддерживает тепло в избах и обеспечивает дровами. Так, уже в начале ноября планируется поездка, где участники будут ночевать на базе, совершая радиальные лыжные прогулки и возвращаясь на ночлег. В этом случае палатки не берутся, а вся ночевка проходит в комфортных условиях базы.