Снова морозы? Синоптики рассказали, какой погоды ждать жителям Центральной России

Синоптики дали прогноз на последнюю неделю февраля Источник: Александра Мамонтова / 76.RU











На Центральную Россию надвигаются морозы. Похолодание достигнет своих максимальных значений в выходные — 22 и 23 февраля.

— Надо отметить, что этой зимой таких морозов не было в центре России. А в ближайшие дни в Москве станет ещё теплее. Днём 21 февраля ожидается около −5 °С. А начиная с выходных, под утро воздух будет остывать до −9…−11 °С, днём −1…−3 °С, — сообщили специалисты центра «Фобос».

В Ярославле морозы нагрянут в ночь на 23 февраля и продержатся в городе как минимум до конца следующей недели. До 27 февраля ночью столбик термометра будет опускаться до -12 °С. В дневные часы температура воздуха прогреется до 0 °С.

Прогноз погоды по дням для Ярославля:

в пятницу, 21 февраля, днем ожидается переменная облачность, -2..-4 °С, ветер западный, умеренный. Ночью — малооблачная погода, температура -6..-8 °С;

в субботу, 22 февраля, в течение суток на фоне повышенного давления будет ясная погода. Температура ночью -6..-8 °С, днем -2..-4 °С, ветер слабый;

в воскресенье, 23 февраля, прогнозируется ясная погода. Ночью температура опустится до -10..12 °С, днем -2..-4 °С, ветер слабый;

в понедельник, 24 февраля, в течение суток на фоне повышенного давления ожидается ясная погода. Температура ночью -10..12 °С, днем -2..-4 °С, ветер слабый;

во вторник, 25 февраля, ожидается ясная погода. Ночью температура -10..12 °С, днем -1..-3 °С, ветер слабый;

в среду, 26 февраля, прогнозируется ясная погода, атмосферное давление ниже нормы. Температура ночью -10..12 °С, днем -1..-3 °С, ветер слабый;

в четверг, 27 февраля, ожидается ясная погода. Ночью -9..-11 °С, днем 0..-2 °С, ветер северо-западный, умеренный.