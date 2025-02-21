НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас-8°C

Сейчас в Ярославле
Погода-8°

переменная облачность, без осадков

ощущается как -14

0 м/c,

 767мм 85%
Подробнее
3 Пробки
USD 88,51
EUR 92,48
Апартаменты за 400 тысяч
Плюсы и минусы легкого метро
Масштабная стройка
Опустевший ТЦ
Красотки с конкурса красоты
Закрыли больницу
Обзор нового трамвая
Как отдохнуть зимой по-русски
Зима Снова морозы? Синоптики рассказали, какой погоды ждать жителям Центральной России

Снова морозы? Синоптики рассказали, какой погоды ждать жителям Центральной России

Публикуем прогноз на конец февраля

324
Написать комментарий
Синоптики дали прогноз на последнюю неделю февраля | Источник: Александра Мамонтова / 76.RUСиноптики дали прогноз на последнюю неделю февраля | Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

Синоптики дали прогноз на последнюю неделю февраля

Источник:

На Центральную Россию надвигаются морозы. Похолодание достигнет своих максимальных значений в выходные — 22 и 23 февраля.

— Надо отметить, что этой зимой таких морозов не было в центре России. А в ближайшие дни в Москве станет ещё теплее. Днём 21 февраля ожидается около −5 °С. А начиная с выходных, под утро воздух будет остывать до −9…−11 °С, днём −1…−3 °С, — сообщили специалисты центра «Фобос».

В Ярославле морозы нагрянут в ночь на 23 февраля и продержатся в городе как минимум до конца следующей недели. До 27 февраля ночью столбик термометра будет опускаться до -12 °С. В дневные часы температура воздуха прогреется до 0 °С.

Прогноз погоды по дням для Ярославля:

  • в пятницу, 21 февраля, днем ожидается переменная облачность, -2..-4 °С, ветер западный, умеренный. Ночью — малооблачная погода, температура -6..-8 °С;

  • в субботу, 22 февраля, в течение суток на фоне повышенного давления будет ясная погода. Температура ночью -6..-8 °С, днем -2..-4 °С, ветер слабый;

  • в воскресенье, 23 февраля, прогнозируется ясная погода. Ночью температура опустится до -10..12 °С, днем -2..-4 °С, ветер слабый;

  • в понедельник, 24 февраля, в течение суток на фоне повышенного давления ожидается ясная погода. Температура ночью -10..12 °С, днем -2..-4 °С, ветер слабый;

  • во вторник, 25 февраля, ожидается ясная погода. Ночью температура -10..12 °С, днем -1..-3 °С, ветер слабый;

  • в среду, 26 февраля, прогнозируется ясная погода, атмосферное давление ниже нормы. Температура ночью -10..12 °С, днем -1..-3 °С, ветер слабый;

  • в четверг, 27 февраля, ожидается ясная погода. Ночью -9..-11 °С, днем 0..-2 °С, ветер северо-западный, умеренный.

Подробный прогноз погоды можно узнать на сайте «Погода 76.RU».

ПО ТЕМЕ
Погода Прогноз Зима
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
ТОП 5
Мнение
Продолжение культового фильма совсем не получилось? Честный отзыв на премьеру «Бриджит Джонс. Без ума от мальчишки»
Алёна Золотухина
Журналист НГС
Мнение
«Я не должна выслушивать крики и оскорбления». Колонка специалиста, которая работает в техподдержке 18 лет
Виталина
Мнение
Вашу квартиру могут продать, а вы и не узнаете. Разбираемся, как поставить запрет на «тайные» сделки
Екатерина Торопова
директор агентства недвижимости
Мнение
«Дико драло горло»: ярославна назвала симптомы заразного вируса, гуляющего по городу
Анна Ёлкина
главный редактор
Мнение
«Ох уж эти стимпанковские очки на поэте…»: чем удивляет новый фильм с Юрой Борисовым. И стоит ли его смотреть
Надежда Губарь
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление