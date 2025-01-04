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Зима Обустраиваем дачу инструкция Доставайте семена: что нужно посадить в январе — лунный календарь дачника

Доставайте семена: что нужно посадить в январе — лунный календарь дачника

И о чем еще не стоит забывать садоводам в первый месяц зимы

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1 комментарий

Поля еще покрыты снегом, а дачникам уже пора подумать о новом сезоне

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Дачный сезон начинается задолго до того, как сойдет первый снег — задуматься о посадках нужно уже в январе. В начале года сажают цветы и овощи, а чтобы не прогадать с правильной датой, садоводам стоит руководствоваться лунным календарем. У нас как раз есть один такой. А кроме него — советы агронома о том, что нужно обязательно посеять на рассаду в январе.

Что посеять на рассаду в январе

В январе хлопот не так много, но всё же есть культуры, которым нужно больше времени на рассадный период.

В первую очередь это относится к цветам, самые популярные из которых — эустомы и петунии. Из менее популярных: лобелия, вербена, дельфиниум. Также не стоит откладывать посев земляники, сельдерея и лука-порея.

В январе будет всего два дня, когда работы с рассадой лучше отложить

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По лунному календарю дачника лучшие дни в январе для посева однолетних и многолетних цветов — 4, 21, 22, 30 января. Сельдерей и лук-порей лучше будет сеять в один из этих дней первого месяца 2025 года: 15, 16, 17, 23, 24, 25-е. В эти же дни можно посеять землянику на рассаду.

Пересадку и рыхление растений стоит отложить на самый конец месяца — на 30–31-е число. Самыми неблагоприятными днями для любых работ с рассадой будет только два дня — 10, 27 января. В эти даты лучше не работать с семенами и растениями.

Когда сажать эустомы и петунии

Два самых модных цветка, которые удерживают свои позиции в течение последних лет, — это эустома и петуния. Это мелкосеменные растения, а значит, требуют особой агротехники.

— Сейчас семена продаются поштучно в водорастворимых гранулах. Стоят очень дорого, поэтому обращаться нужно аккуратно. И эустомы, и петунии, сеют поверхностно — грунтом не присыпают, — объяснила агроном и кандидат сельскохозяйственных наук Людмила Шубина.

Эустоме нужно очень много времени для развития, чтобы в итоге зацвести. В среднем около полугода, поэтому важно посеять рассаду уже в январе. Петунии будут цвести уже через 3–4 месяца, а некоторые сорта и раньше, так что посев можно провести как в январе, так и в феврале.

По лунному календарю дачника самые благоприятные дни для посева цветов в январе — 4, 21, 22, 30 января.

Стоит отложить семена в сторону 10 и 27 января.

Когда сажать землянику, сельдерей и лук-порей

Грядки с садовой земляникой нужно обновлять каждый год, чтобы не остаться без урожая. Кусты хорошо плодоносят в течение четырех лет, затем их нужно убирать и высаживать новые.

Клубнику можно купить уже готовой рассадой, а можно вырастить из семян. Агротехника примерно такая же, как у петуний. Обращаться с семенами нужно очень аккуратно.

— Сеять клубнику на рассаду нужно в январе, самое позднее — до середины февраля. Это мелкосеменная, достаточно туго всхожая культура, которую при посеве не засыпают землей, — подчеркнула агроном.

В первый год рассада, конечно, зацветет, но даст только несколько ягодок. Самые хорошие дни для посева: 4–13, 19–23, 31 января. Неблагоприятные — 10 и 27 января.

Среди январских посадок в списке обязательно должен быть корневой сельдерей и лук-порей, если вы любите эти культуры.

— Только через рассаду можно получить хорошую головку корневого сельдерея, — отметила Людмила Шубина. — Лук-порей тоже можно уже сеять. В принципе это можно сделать и в феврале.

Лучшие дни для посева сельдерея и лука-порея: 15, 16, 17, 23, 24, 25 января.

Чем еще заняться садоводам в январе

Для тех, кто еще пока не готов заниматься рассадой, в январе найдутся и другие дела. В первую очередь пора провести ревизию семян.

— Всхожесть зависит от возраста семян, чем они старее, тем меньше будет рассады. Стоит докупить что-то посвежее, — советует Людмила Шубина. — Важно пополнить запасы любимых сортов.

Пора готовить и грунт. Достать заранее мешки из подвала или с балкона. Земля должна полежать 3–5 дней при комнатной температуре, прежде чем с ней можно будет работать.

На даче сейчас нужно проверить ситуацию с грызунами и рассыпать дополнительную отраву. Хорошенько утоптать снег вокруг деревьев, чтобы их не погрызли. Стоит подкормить и птиц — помощников в летней борьбе с вредителями.

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Комментарии
1
Гость
13 минут
Снова натуральное хозяйство, всё идёт по Плану Таврического 👹 Спасибо Горбачеву и Ельцину дали немного земли чтобы выжить, а Таврический обложил наши 6соток неподъёмными налогами теперича за всё дерут втридорога
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