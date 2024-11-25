Море и горы ждут? Сколько стоит встретить Новый год в Сочи

Встретить Новый год в окружении пальм можно в Сочи Источник: Артур Лебедев / SOCHI1.RU











Курорты Черноморского побережья притягивают туристов не только летом, но и зимой, особенно в Новый год. Одни хотят встретить праздники под шум прибоя и погреться на солнце, другие едут в горы открывать сезон катания.

Новогодние праздники начнутся уже 29 декабря 2024 года и продлятся до 8 января включительно. Первый рабочий день 2025 года — четверг, 9 января.

Как рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров Сергей Ромашкин, новогодние туры за год подорожали на 15%. Такой рост цен отмечался и раньше на летние или осенние туры.

В среднем одному туристу для недельного отдыха в Краснодарском крае на Новый год нужно 50–60 тысяч рублей, если ехать в горы — 70–75 тысяч. Это уже с учетом трат на дорогу.

Наши коллеги из 93.RU узнали, сколько стоит встретить Новый год в Сочи, Анапе или Геленджике и чем там заняться.

Новый год — 2025 в Сочи

Сочи занимает первое место по числу бронирований среди туристов на новогодние праздники, рассказали 93.RU в Ассоциации туроператоров. Это единственный курорт в Краснодарском крае, где работает аэропорт.

Главную елку в Сочи устанавливают на улице Навагинской Источник: Екатерина Лызлова / SOCHI1.RU











С одной стороны — море, с другой — горы. Температура морской воды не самая подходящая для купания, но можно выбрать отель с подогреваемым бассейном, погулять среди зеленых пальм, посетить рестораны, новогодние ярмарки и просто отдохнуть от зимних реалий. А еще в Сочи с 1 ноября работают 33 зимних пляжа. Там проводятся спортивные активности, выступают музыканты, есть пуфики и качели.

Пляжи в Сочи открыты и зимой Источник: пресс-служба администрации Сочи











Зимой отели у побережья стоят дешевле, чем в горах, где в это время горнолыжный сезон, отмечает Сергей Ромашкин.

— На горнолыжных курортах большое разнообразие цен даже в пределах одинаковой звездности. Стоимость зависит от расстояния до подъемников. Те, кто живет в 100–200 метрах от канатных дорог, платят примерно в два раза больше, чем в аналогичном отеле на берегу, — рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров Сергей Ромашкин.

Среди горнолыжных курортов в период новогодних каникул популярнее всего «Роза Хутор», здесь больше трасс и отелей. На втором месте — «Красная Поляна», а на третьем — «Газпром Поляна». Все они находятся в одном районе. Ехать из центра Сочи примерно полтора-два часа, на автобусе — около трех.

Зимний сезон в горах Сочи начинается после 1 декабря Источник: Екатерина Железнова / 93.RU











— Если поехать на неделю, то отдых в прибрежном кластере — 25–30 тысяч рублей с человека, в горах — 40–50 тысяч рублей. Авиабилеты — это еще примерно 30 тысяч рублей, — отмечает Сергей Ромашкин.

Но надо понимать, что в горах проживание — это лишь часть трат. Например, в этом году ски-пасс (билет на подъемники) стоит больше 4 тысяч рублей в сутки.

В горах в новогодние праздники проходят разные концерты, вечеринки в барах, а в новогоднюю ночь у елок всех туристов ждут Дед Мороз и Снегурочка.

Новый год — 2024 в Роза Хуторе Источник: rosakhutoralerts / T.me

Власти Сочи уже рассказали, что каких-то масштабных гуляний в самом городе на Новый год не будет. При этом традиционно в Сочи Парке, который еще называют российской версией Диснейленда, в новогоднюю ночь до 02:00 будет живая музыка, различные шоу, дискотека и салют.

В Сочи Парке на Новый год запускают салют Источник: Sochipark.ru











Сколько стоит проживание?

93.RU узнал у краснодарской турфирмы «Карта Мира», проживание в каких отелях Сочи пользуется спросом среди туристов и сколько это стоит. Ниже приводим цены на номера для двух взрослых с 31 декабря 2024 года по 2 января 2025.

У моря:

отель «Афродита» 3*, с завтраком — 9 600 рублей. Есть крытый бассейн;

отель «Сочи Парк» 3*, с завтраком — 33 800 рублей. Есть бассейны с подогревом, спа-комплекс;

санаторий «Изумруд» 3*, с завтраком — 37 200, с трехразовым питанием — 41 000 рублей. В стоимость входит праздничная программа, в том числе новогодний банкет. Есть крытый бассейн, банный комплекс;

отель «Делос» 4*, с завтраком — 40 500 рублей. Есть открытый бассейн с подогревом, сауна и зона спа.

Сколько стоит отель в Сочи на Новый год Источник: Мария Романова / Городские порталы











В горах:

отель «Олимпия» 3*, с завтраком и ужином — 25 800 рублей. В стоимость входит одно занятие с горнолыжным инструктором;

отель Grace Assara 3*, с завтраком — 37 000 рублей. Есть открытый подогреваемый бассейн, спа и бесплатный трансфер до подъемников в горнолыжный сезон;

отель Red Wood Hotel By Provence 3*, с завтраком — 42 220 рублей. Есть крытый бассейн в зоне спа, баня. До ближайшего подъемника 500 метров;

отель Tulip Inn Rosa Khutor 3*, с завтраком — 52 360 рублей. Есть сауна. До подъемников можно дойти пешком.

Новый год — 2025 в Анапе

Это второй по популярности курорт следом за Сочи. В последние годы здесь открылось немало отелей 4* и 5* с крытыми или подогреваемыми бассейнами, которые популярны среди туристов, в том числе зимой.

Лаундж-зона на центральном пляже в Анапе Источник: пресс-служба администрации Анапы











— Звездность отеля поднимает средний чек. Неделя отдыха в Анапе в январские выходные будет стоить около 40 тысяч рублей. Без учета дороги, — рассказывает вице-президент Ассоциации туроператоров Сергей Ромашкин.

Сюда легче всего добраться на личной машине или поездом. При этом из Москвы и Санкт-Петербурга на 25–27 декабря ж/д билетов практически не осталось.

Так выглядела Анапа на Новый год — 2024 Источник: пресс-служба администрации Анапы

В праздничные дни в Анапе традиционно работает лаундж-зона на центральном пляже. Там можно увидеть уникальных песковиков — это южный аналог снеговиков, посмотреть кино под открытым небом, заняться спортом, а для детей проводят анимационные программы.

Песковик в Анапе Источник: пресс-служба администрации Анапы











Сколько стоит?

По данным краснодарской турфирмы «Карта Мира», с 31 декабря по 2 января для двух взрослых популярны туры в таких комплексах:

отель Grand Sapphire Hotel 4*, с завтраком — 17 820 рублей. Есть крытый бассейн, сауна;

отель «Старинная Анапа» 4*, полный пансион (трехразовое питание) — 34 000 рублей. Есть крытый бассейн, сауна и хаммам;

отель «Джамайка» 4*, всё включено — 43 000 рублей. Есть открытый подогреваемый бассейн.

Есть более дорогие варианты, но в этих гостиничных комплексах проживание возможно только от 4 дней (3 ночи):

отель «Город Мира» 4*, всё включено — 86 900 рублей. Есть открытый подогреваемый бассейн и крытый бассейн в спа-комплексе;

отель Beton Brut Ultra All Inclusive, всё включено — 92 200 рублей. Есть крытый бассейн в спа-комплексе;

отель Mövenpick Resort, всё включено — 102 400 рублей. Есть крытые бассейны в термальном комплексе.

Новый год — 2025 в Геленджике

Геленджик менее популярен для отдыха на Новый год, чем Анапа и Сочи. Среди главных причин — здесь нет ж/д вокзала, а аэропорт всё еще закрыт с конца февраля 2022 года. Туристы обычно доезжают до Новороссийска, а затем на такси или автобусе добираются до Геленджика. Ехать около часа. Многие также приезжают на курорт на личном транспорте.

Главная городская елка в Геленджике находится у моря Источник: пресс-служба администрации Геленджика











Который год новогодняя елка в Геленджике считается самой красивой в Краснодарском крае. Скорее всего, эта зима не станет исключением. А еще здесь находится самая длинная в мире морская набережная, которую к Новому году украшают десятками гирлянд. Также у моря выставляют скамейки и пуфики, а на Платановой аллее недалеко от набережной проводят новогодние ярмарки.

Отдельно во время новогоднего путешествия стоит заехать в «Старый парк» в Кабардинке. Это тематическое пространство с десятками скульптур и архитектурой разных стран. На машине из центра Геленджика ехать около 30 минут, на автобусе — час. В праздничные выходные здесь проходят представления с Дедом Морозом и Снегурочкой.

93.RU узнал, сколько стоит проживание с 31 декабря 2024 года по 2 января 2025-го в Геленджике близко к морю для двух туристов. Вот какие данные приводит турфирма «Карта Мира» на основе популярных бронирований:

METROPOL Гранд Отель Геленджик 5*, с завтраком — 63 тысячи рублей. Есть открытый подогреваемый бассейн и крытый в спа-комплексе;

отель «Фаворит» 3*, с завтраком, можно забронировать только от 4 дней — 20 тысяч рублей. Есть баня;

отель «Оскар» 3*, с завтраком — 16 тысяч рублей.

В среднем на черноморских курортах Краснодарского края в новогодние праздники температура воздуха поднимается до +10… 14 °C. Но точный прогноз, какая погода будет в этом году, появится уже позже.

Сколько стоит тур на Новый год в Краснодарском крае Источник: Мария Романова / Городские порталы









