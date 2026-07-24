«Ее поведение — проблема с эмоциями»: рэпер 9mice ответил на публичные обвинения в абьюзе

Чтобы высказаться, рэпер дал отдельное большое интервью Источник: Шоу ВПИСКА / Vk.ru

Почти месяц вокруг рэпера 9mice не утихают разговоры. После громких заявлений его бывшей девушки, дочери Ивана Урганта Эрики Кикнадзе, которая публично обвинила музыканта в психологическом насилии, манипуляциях и давлении, артист предпочитал молчать. Теперь впервые решил высказаться.

25-летний Сергей Дмитриев пришел на шоу «Вписка» и рассказал о ситуации со своей стороны. Музыкант уверяет: обвинения в его адрес не имеют ничего общего с реальностью, а вся история, по его мнению, раздута на эмоциях. Более того, артист считает, что причиной публичного конфликта может быть обычная ревность. После расставания с Эрикой рэпер закрутил роман с бывшей солисткой SEREBRO Катей Кищук.

— Я могу только предполагать причину этого одностороннего конфликта. Возможно, человеку тяжело было перенести то, что вскоре после нашего расставания у меня начались счастливые отношения с Катей Кищук, — заявил 9mice.

До интервью 9mice никак не реагировал на публикации Эрики, где она рассказывала о тяжелых отношениях с музыкантом. Теперь рэпер говорит: если бы бывшая действительно хотела разобраться в ситуации, она могла бы обратиться к нему напрямую.

— Человек, у которого есть претензии, если он адекватный, обязательно спросит у первоисточника, так ли это. Но со мной никто не связывался. Мой номер у нее как был, так и есть, наверное. Я никогда не писал ничего плохого в интернете про нее. И со своими близкими друзьями очень аккуратно обсуждаю такие истории, потому что это личное, — сказал рэпер.

Одним из самых громких эпизодов этой истории стали слова Эрики о том, что бывший возлюбленный якобы настаивал на пластической операции и убеждал ее увеличить грудь. 9mice эти обвинения отвергает. Более того, он считает, что публичное обсуждение настолько личных тем говорит не в пользу его бывшей девушки.

— Я никого не просил увеличивать грудь. Ее поведение расцениваю как проблему с эмоциями. Плохого человеку не желал и не желаю, этот конфликт высосан из пальца ради лайков, — уверен рэпер.

Источник: Городские медиа

Роман Эрики Кикнадзе и Сергея Дмитриева начался осенью 2025 года. После возвращения девушки из США пара практически сразу стала жить вместе. Со стороны отношения выглядели серьезными: совместный быт, планы на будущее, знакомство с родителями. Но уже весной 2026-го стало известно, что влюбленные расстались.