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«Это выглядит как угроза выживанию»: почему после похудения килограммы возвращаются обратно

Иногда на место потерянного веса приходит новый

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Тело воспринимает любые жесткие ограничения в питании как потенциальную опасность | Источник: Дарья Селенская / Городские медиаТело воспринимает любые жесткие ограничения в питании как потенциальную опасность | Источник: Дарья Селенская / Городские медиа

Тело воспринимает любые жесткие ограничения в питании как потенциальную опасность

Источник:

Дарья Селенская / Городские медиа

Похудеть бывает сложно, но удержать результат зачастую оказывается еще труднее. Многие люди проходят через один и тот же сценарий: строгая диета, быстрый сброс веса, радость от первых результатов, а спустя несколько месяцев — возвращение прежних килограммов. Иногда вес становится даже больше, чем был до начала похудения.

По словам тренера по комплексному похудению Алексея Конина, причина далеко не всегда заключается в отсутствии силы воли. Возврат веса — это сложный биологический и психологический процесс, который связан с механизмами выживания, заложенными в человеке еще тысячи лет назад.

Эффект сжатой пружины

С точки зрения эволюции человеческий организм никогда не жил в условиях постоянного изобилия еды. На протяжении большей части истории людям приходилось сталкиваться с голодом и дефицитом ресурсов. Именно поэтому тело до сих пор воспринимает любые жесткие ограничения в питании как потенциальную опасность.

— Мы эволюционно запрограммированы на выживание. Для организма любая строгая диета — это сигнал о том, что наступили тяжелые времена и нужно спасать ресурсы. Поэтому он включает защитные механизмы и начинает сопротивляться, — объясняет Алексей Конин.

По его словам, именно этим во многом объясняется так называемый эффект йо-йо, когда после быстрого похудения вес возвращается обратно. Чаще всего проблема возникает после жестких диет, голодания и слишком резкого ограничения калорийности.

В такой ситуации организм начинает использовать не только жировые запасы, но и мышечную ткань. На первый взгляд человек худеет быстро, однако вместе с килограммами теряет и то, что помогает поддерживать высокий уровень обмена веществ.

— Я часто сравниваю это со сжатой пружиной. Пока человек сидит на жесткой диете, он словно натягивает ее всё сильнее и сильнее. Организм перестраивается под дефицит калорий. Потом диета заканчивается, человек возвращается к привычному питанию, а пружина выстреливает обратно, — говорит эксперт.

Проблема в том, что после потери мышечной массы метаболизм начинает работать медленнее. В результате привычные порции еды, которые раньше не приводили к набору веса, теперь оказываются избыточными.

<p>Алексей Конин</p><p>Алексей Конин</p>

Мышцы — это метаболически активная ткань. Они расходуют энергию даже тогда, когда человек просто лежит на диване. Если мышц становится меньше, снижается и расход калорий. Получается, что питание остается прежним, а потребности организма уже изменились.

Алексей Конин

тренер по комплексному похудению, автор проекта «Хозяин тела»

Почему после похудения постоянно хочется есть

Дополнительную роль играет гормональная система. Одним из главных регуляторов аппетита считается гормон грелин. Он вырабатывается в желудке и подает мозгу сигнал о том, что человеку пора поесть. Его часто называют противоположностью лептина — гормона сытости. Когда человек начинает худеть, уровень грелина повышается.

— Организм получает сигнал, что еды недостаточно. Для него это выглядит как угроза выживанию. В ответ усиливается чувство голода, а уровень гормона сытости, наоборот, снижается. В итоге человек начинает постоянно думать о еде, даже если понимает, что объективно не голоден, — объясняет Алексей Конин.

По словам специалиста, именно в этот момент многие сталкиваются с ощущением, будто собственное тело начинает работать против них.

— Можно прекрасно понимать, что эта булочка вам сейчас не нужна. Можно осознавать свои цели и планы. Но гормоны буквально заставляют возвращаться мыслями к еде снова и снова, — говорит тренер.

Алексей сравнивает этот процесс с противостоянием двух систем мышления, которые описывал лауреат Нобелевской премии Даниэль Канеман в книге «Думай медленно… решай быстро».

— Есть быстрая система, которая отвечает за импульсы и автоматические реакции, и есть рациональная система. Во время жестких ограничений они начинают конфликтовать. Разум говорит: «Не ешь булку». А биология отвечает: «Ешь немедленно», — объясняет Конин.

Чтобы сохранить достигнутый результат, важно не только снижать вес, но и поддерживать мышечную массу, избегать чрезмерных ограничений | Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RUЧтобы сохранить достигнутый результат, важно не только снижать вес, но и поддерживать мышечную массу, избегать чрезмерных ограничений | Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Чтобы сохранить достигнутый результат, важно не только снижать вес, но и поддерживать мышечную массу, избегать чрезмерных ограничений

Источник:
Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Почему запреты работают против похудения

Еще одна проблема связана с психологией ограничений. Практически любая строгая диета строится на запретах: нельзя сладкое, нельзя мучное, нельзя есть вечером и так далее. Однако человеческая психика устроена таким образом, что запрет часто делает объект еще более привлекательным.

— Чем строже запрет, тем сильнее желание его нарушить. Продукты, которые человек объявляет запрещенными, начинают занимать слишком много места в его мыслях. Возникает постоянная фиксация на еде, — говорит тренер.

Со временем самоконтроль истощается. В какой-то момент происходит срыв.

— Человек съедает не один кусок торта, а весь торт целиком. Потому что начинает работать принцип: «Раз уж сорвался, значит, всё пропало». Это очень распространенный сценарий, — считает эксперт.

По словам Алексея Конина, сопротивление похудению во многом связано с естественным стремлением организма сохранять привычное состояние. В физиологии этот механизм называется гомеостазом — способностью поддерживать внутреннее равновесие.

<p>Алексей Конин</p><p>Алексей Конин</p>

Организм очень любит стабильность. Он привыкает к определенному весу, режиму питания, уровню активности. Любая попытка резко изменить этот уклад воспринимается как стресс. Поэтому тело начинает сопротивляться и всеми способами пытается вернуть привычное состояние.

Алексей Конин

тренер по комплексному похудению, автор проекта «Хозяин тела»

Именно поэтому эксперт считает, что наиболее устойчивые результаты дает не временная диета, а постепенное изменение образа жизни. Быстрое похудение может дать заметный результат на весах, но часто запускает механизмы, которые впоследствии приводят к обратному эффекту. Чтобы сохранить достигнутый результат, важно не только снижать вес, но и поддерживать мышечную массу, избегать чрезмерных ограничений и выстраивать систему питания, которой можно придерживаться долгие годы.

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Дарья МакееваДарья Макеева
Дарья Макеева
журналист 72.RU
Похудение Лишний вес Спорт Разбор
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