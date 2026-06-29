Вашу квартиру отметили: признаки того, что жилье вскоре ограбят

Иногда будущее ограбление можно предугадать Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Существуют тревожные сигналы, которые могут говорить о том, что квартиру или частный дом выбрали в качестве цели для ограбления. Среди них — регулярные звонки в дверь или домофон без видимой причины, появление посторонних людей во дворе, подъезде или на лестничной клетке, а также фотографирование входной двери, камер видеонаблюдения, ворот или территории участка.

По словам директора охранной компании «Фараон» Антона Дмитриева, сегодня преступники всё реже выбирают объект «вслепую», чаще они изучают конкретного человека, его привычки, образ жизни и уровень защищённости жилья. При этом частные дома сейчас находятся в зоне повышенного риска по сравнению с квартирами, отметил эксперт в разговоре с РИА Недвижимость.

Гендиректор Единого технического центра вневедомственной охраны Максим Калинин советует насторожиться, если вокруг дома, в лифте или на этаже регулярно появляются незнакомые люди либо стоят чужие машины у подъезда или коттеджа. Ещё один повод для беспокойства — проблемы с замками или обнаружение подозрительных меток у дверей и калиток.

Максим Исаев, гендиректор компании «Гольфстрим охранные системы», добавил, что злоумышленники нередко проверяют, бывает ли кто‑то дома: для этого они могут оставлять на двери, рядом с ней или в почтовом ящике рекламные листовки и другие предметы.

Что чаще всего крадут

Как рассказал Максим Исаев, главными целями преступников по‑прежнему остаются деньги, ювелирные изделия, дорогие часы, смартфоны, ноутбуки и другая компактная электроника. В частных домах воры также нередко забирают аккумуляторные инструменты, генераторы, садовую технику, мойки высокого давления, электровелосипеды, квадроциклы и оборудование из гаражей и мастерских.

На дачах в последнее время участились кражи стройматериалов, сантехники и оборудования для отопительных систем, отметила начальник управления выплат по страхованию имущества и ответственности «Росгосстраха» Юлия Серова. Причина — рост цен на материалы для строительства и ремонта.

Как защитить жильё

Чтобы снизить риск ограбления, следует придерживаться ряда мер безопасности:

не открывать дверь незнакомцам, даже если они приводят убедительные доводы;

установить тревожную кнопку — не только в квартире, но и на брелоке, в машине, в мобильном приложении;

поставить дверной замок с функцией автоматического запирания;

оборудовать вход видеодомофоном с записью и удалённым доступом.

Для владельцев частных домов список мер немного шире: