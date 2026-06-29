НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+14°C

Сейчас в Ярославле
Погода+14°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +14

0 м/c,

 752мм 77%
Подробнее
0 Пробки
USD 77,06
EUR 87,40
Каким будет июль
Переходить ли с бензина на газ?
Кому делегировать бизнес-процессы?
Предупредили об опасных незнакомцах
Современная медицина рядом
Изнанка центральной улицы
Новая звезда «Локомотива»
Отбой беспилотной опасности
Ярославцы отдохнули в Китае
Лето Влияет на вкус и хранение: как часто надо поливать морковь и когда прекратить полив совсем

Влияет на вкус и хранение: как часто надо поливать морковь и когда прекратить полив совсем

Урожай будет сладким и сочным — просто запомните простой график

66
Влага должна проникать в почву на достаточную глубину&nbsp;— только так корнеплоды развиваются полноценно | Источник: GPTВлага должна проникать в почву на достаточную глубину&nbsp;— только так корнеплоды развиваются полноценно | Источник: GPT

Влага должна проникать в почву на достаточную глубину — только так корнеплоды развиваются полноценно

Источник:

GPT

Морковь — одна из самых неприхотливых культур на даче, но и у нее есть свои особенности. Особенно важно не ошибиться с поливом: слишком много воды — корнеплоды растрескиваются, слишком мало — получаются жесткие, мелкие и горьковатые. Расскажем, как грамотно поливать морковь на разных этапах роста, чтобы собрать богатый урожай без лишних хлопот.

Вода и морковь: как всё устроено

Морковь формирует длинный корнеплод, который уходит глубоко в землю. Поэтому поверхностного полива ей недостаточно — влага должна доходить до 20–30 см вглубь. При этом морковь не любит застой воды: в тяжелых, плохо дренированных почвах избыток влаги может вызвать гниение.

Полив зависит не только от погоды, но и от фазы развития растения. Одно дело — молодые всходы, другое — созревающие корнеплоды. Поэтому универсального графика нет, но есть проверенные рекомендации.

Полив на этапе всходов и раннего роста

После посева моркови почва должна быть постоянно умеренно влажной, чтобы семена могли набухнуть и прорасти. Обычно это 7–10 дней. В этот период земля особенно чувствительна к пересыханию.

Рекомендации для первых недель:

  • поливайте часто, но понемногу — через день, иногда ежедневно, особенно в жару;

  • используйте лейку с рассекателем, чтобы не размывать землю над семенами;

  • старайтесь увлажнять почву на глубину 10–15 см.

Когда появятся устойчивые всходы (примерно через 2 недели), режим можно немного изменить: поливать реже, но глубже. Так корешки пойдут вниз и укрепятся.

Морковь требует умеренной влаги уже в первые дни после посева | Источник: GPTМорковь требует умеренной влаги уже в первые дни после посева | Источник: GPT

Морковь требует умеренной влаги уже в первые дни после посева

Источник:

GPT

В фазе активного роста: закладывается корнеплод

Когда морковь начинает формировать сам корнеплод (примерно через 4–5 недель после всходов), ей особенно важна стабильная влага. В этот период дефицит воды приводит к образованию жестких, древесных тканей. Но и избыток пользы не принесет.

Как поливать морковь в июне–июле:

  • поливайте 1–2 раза в неделю, но обильно (до 10–15 л на м²);

  • убедитесь, что влага достигает 20–25 см вглубь;

  • после каждого полива рыхлите верхний слой, чтобы избежать корки.

Если погода стоит сухая и жаркая, стоит поливать чаще — каждые 3–4 дня. Но между поливами земля должна немного подсыхать сверху, это стимулирует рост корня.

При созревании — аккуратнее с влагой

За 2–3 недели до сбора урожая (обычно в августе) полив сокращают. Избыточная влажность в это время приводит к растрескиванию моркови, особенно если шли дожди, а потом резко пришел полив.

Что делать в конце сезона:

  • уменьшите объем и частоту поливов до одного раза в 7–10 дней;

  • за 7–10 дней до уборки полив лучше прекратить вовсе;

  • если стоит сильная жара, можно слегка увлажнять почву, но без фанатизма.

Этот этап важен для формирования плотной и хрустящей мякоти. Сухой период перед сбором также упрощает выкопку и увеличивает лежкость урожая.

Резкие перепады влажности повышают риск растрескивания урожая | Источник: GPTРезкие перепады влажности повышают риск растрескивания урожая | Источник: GPT

Резкие перепады влажности повышают риск растрескивания урожая

Источник:

GPT

Особенности полива в зависимости от погоды и почвы

Даже при идеальном графике не забывайте, что многое зависит от условий конкретного участка:

  • на легких песчаных почвах вода уходит быстрее — поливать придется чаще;

  • на глинистых участках стоит опасаться застоя — лучше сократить объем воды;

  • в засушливое лето можно мульчировать грядки (например, скошенной травой) — это удержит влагу и сократит частоту поливов.

Почему важна равномерность

Морковь плохо реагирует на резкие перепады: сначала грядка долго пересыхает, а потом ее обильно заливают. После такой встряски корнеплоды часто трескаются, потому что ткани быстро набирают влагу. Поэтому в жаркие недели лучше поддерживать ровный режим, чем устраивать «водные спасения».

Если пришлось пропустить полив, не пытайтесь сразу компенсировать всё ведрами воды. Начните с умеренного увлажнения, а через день оцените почву снова.

Что делать после дождей

Летний дождь не всегда заменяет полноценный полив. Короткий ливень часто промачивает только верхние сантиметры, особенно если земля была плотной и сухой. После дождя проверьте глубину увлажнения пальцем или небольшой лопаткой на глубине 5–7 см: если ниже почва осталась сухой, через день можно провести полив, но без увеличения нормы.

После затяжных осадков с лейкой лучше не спешить. В это время важнее рыхление и доступ воздуха к корням. На тяжелой земле следите, чтобы вода не стояла у растений.

ПО ТЕМЕ
Мария ДжанлыМария Джанлы
Мария Джанлы
корреспондент эвергрин-редакции
Морковь Полив
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Гость
ТОП 5
Мнение
«Вернулись вымотанными». Туристка объяснила, почему пожалела об отдыхе в Сочи — и дело не в сиренах
Алина Ринчино
журналист ИрСити
Мнение
«Я рад, что он не пошел по моим стопам в нефтянку». Отец рассказал о выборе профессии для сына
Нефтяник из Тюмени и отец взрослого сына
Мнение
Дженнифер Лопес — не наша мымра. Американцы сняли свой «Служебный роман»: что из этого вышло
Надежда Губарь
Мнение
«После восьми уроков нужно было еще заниматься подготовкой»: как школьница сдавала ОГЭ и почему зря боялась
Вера Л.
Мнение
Мажоров — на верфи: почему «Холоп 3» получился не хуже прошлых частей, но смотреть его необязательно
Надежда Губарь
Рекомендуем