«В 11-й я пришла одна»: история ярославской выпускницы, которая училась без одноклассников

В Ишненской школе выпустилась единственная 11-классница Источник: Александр Куренной / 76.RU

26 июня в школе поселка Ишня Ростовского округа Ярославской области прошел выпускной у 18-летней Даши Ульяновой. На праздник она пришла не с одноклассниками — их у нее не было. Не было привычной суеты с фотографиями, шутками и общими воспоминаниями о школьных годах. В этот день аттестат за 11-й класс получила только одна выпускница — Даша.

Пока по всей стране школьники готовились к экзаменам вместе с одноклассниками, обсуждали последние дни учебы и строили планы после выпуска, Даша ежедневно приходила в класс, где за партами никто не сидел. К старшим классам ее параллель постепенно стала пустеть: большинство ребят ушли после девятого, кто-то побоялся ЕГЭ, учась уже в 10-м. В итоге Даша осталась единственной одиннадцатиклассницей.

Журналисты 76.RU побывали на необычном выпускном и поговорили с Дашей о том, каково это — учиться в одиночку, сдавать ЕГЭ и оканчивать школу, которую она делила только с учителями.

«В 11-й класс я пришла одна»

Даше 18 лет Источник: Александр Куренной / 76.RU

Поселок Ишня находится примерно в пяти километрах от Ростова Великого. Население — около 2,5 тысячи человек. Здесь есть школа, дом культуры, поликлиника. И, как это бывает в маленьких селах, почти все знают друг друга.

Даша родилась в Ростове, но еще в детстве переехала в Ишню. Здесь она пошла в садик, потом в школу — и именно с ней не захотела расставаться, даже когда стало понятно, что выпускной класс она будет оканчивать одна.

— В 10-м классе нас было пятеро. А в 11-й я пришла одна, — вспоминает Даша. — У меня полностью поменялось расписание. Когда ученики приходят в восемь и заканчивают в четыре, я могла прийти в час и уйти в два. У меня было по одному-два урока.

Я считаю себя патриотом своей школы. Учителя для меня уже стали родными, близкими, поэтому мне не хотелось уходить от них. Даша Ульянова единственная выпускница из 11 класса Ишненской школы

«Такое обучение дает наивысшие результаты»

Дашу к экзаменам по химии и биологии готовил ее классный руководитель — Ваганов Андрей Игоревич Источник: Александр Куренной / 76.RU

Для педагогов ситуация тоже была необычной. Раньше в Ишненской школе не было случая, чтобы ученик в одиночку продолжал обучение в 11 классе. Классный руководитель Даши Андрей Игоревич Ваганов — учитель химии и биологии — рассказывает, что рассматривали разные варианты, в том числе перевод девочки в ростовское учебное заведение. Но в итоге выбрали формат, который позволил Даше остаться в родных стенах.

— В одиннадцатом классе, так как класс распался, Даше было предложено перейти на семейную форму обучения. Она подразумевает, что большую часть материала ребенок изучает самостоятельно. Но при этом у нее были организованы уроки таким образом, что учителя объясняли материал, а в конце каждого полугодия она писала итоговые контрольные работы, по результатам которых ее аттестовали, — объясняет педагог.

Под слова «Один в поле — воин» Дашу пригласили на сцену для получения аттестата Источник: Александр Куренной / 76.RU

По словам Андрея Игоревича, для сельской школы такая ситуация редкая: обычно даже небольшие классы до пяти человек продолжают обучение, но один ученик — это уникальный случай.

Несмотря на необычный формат, у такого обучения были и свои плюсы. Когда учитель работает не с целым классом, а с одним человеком, он может полностью подстроиться под его темп и потребности.

— Здесь получается индивидуальное обучение, с глазу на глаз. Оно, естественно, более качественное, потому что ты отвечаешь на вопросы конкретного ребенка и работаешь под его запросы, — объясняет Андрей Игоревич. — Когда в классе много учеников, ты все равно работаешь на общую массу, где нужно дать материал всем. А здесь можно уделить внимание именно тому, что нужно конкретному ребенку. Такое обучение дает наивысшие результаты.

«Все знания давались только мне»

Даша — хорошистка и претендентка на серебряную медаль. Пока неизвестно, получит ли она её, так как результаты опубликованы ещё не по всем экзаменам Источник: Александр Куренной / 76.RU

Несмотря на необычные обстоятельства, Даша не воспринимала учебу в одиночестве как испытание. Наоборот, считает, что такой формат помог ей лучше подготовиться к экзаменам.

— Мне не было грустно. Я больше к экзаменам готовилась. Наверное, мне помогло, что я была одна, потому что я была как с репетитором один на один. Все знания давались только мне, и учитель понимал, что я догоняю, что не догоняю, мог что-то объяснить по два раза, — рассказывает выпускница.

Ее школьный день сильно отличался от привычного расписания старшеклассников. По предметам, которые не были нужны для поступления, нагрузку сократили. Основное внимание было на химии, биологии, русском языке и математике — именно их Даша выбрала для ЕГЭ.

Учителя понимали, что я одна и надо как-то мне помочь. Поэтому большой нагрузки по домашке у меня не было. Даша Ульянова единственная выпускница из 11 класса Ишненской школы

При этом полностью от школьной программы она не отказалась. Даша изучала необходимые темы, выполняла задания и периодически приходила писать контрольные.

О планах на будущее

Даше аттестат вручили на выпускном 9-классников Источник: Александр Куренной / 76.RU

За последние два школьных года почти все время Даши было посвящено учебе. После занятий в школе она продолжала готовиться к ЕГЭ в онлайн-школе: смотрела вебинары, выполняла задания и писала пробники.

После выпуска Даша планирует уехать из родного поселка и продолжить учебу в Ярославле. Пока она выбирает направление: ей интересна медицина, химические технологии и биохимия.

— Хотела стать медиком, поступать на косметолога, но, думаю, это сложно. Если поступлю, хотелось бы быть врачом. А так еще планирую в химическую технологию, в биохимию, работать в лаборатории, проводить эксперименты, — рассказывает девушка.

Праздник прошел в местном ДК Источник: Александр Куренной / 76.RU

Решение обязательно закончить 11 классов и идти дальше для Даши было осознанным. Многие ее ровесники после девятого или десятого класса выбрали колледжи.

— У меня тетя — учитель, имеет два высших образования. Я на нее равняюсь, она мой пример, поэтому тоже хотела бы окончить 11 классов и идти дальше, — говорит Даша.

Впереди у девушки — поступление в вуз и переезд. После маленького поселка придется привыкать к большому Ярославлю, где у девушки пока нет знакомых, но первое время рядом будет мама.

Сейчас я мечтаю просто поступить туда, куда хочу, и стать тем, кем хочу. Даша Ульянова единственная выпускница из 11 класса Ишненской школы

В младенчестве осталась без родителей

На фото — Даша с бабушкой Источник: Александр Куренной / 76.RU

За стойкостью и самостоятельностью Даши стоит история, о которой знают немногие. С шести месяцев ее воспитывает бабушка Наталья — для девушки она стала самым близким человеком и той, кого Даша называет мамой.

— Даша осталась одна без родителей в шесть месяцев. Её мама погибла, а папы не было. С этого времени я ее воспитываю, как опекун и бабушка, — поделилась Наталья Ульянова.

Она вспоминает, что в детстве Даша была тихим и осторожным ребенком. В садике сначала долго присматривалась к другим детям, привыкала к новому окружению, боялась, что ее могут обидеть. Но постепенно девочка стала увереннее.

Наталья очень переживает за внучку, поэтому планирует оставить работу в поликлинике в Ишне и переехать с Дашей в Ярославль, чтобы помочь ей с адаптацией Источник: Александр Куренной / 76.RU

Наталья говорит, что Даша всегда отличалась самостоятельностью. Уже в начальной школе она начала сама отвечать за учебу.

— До третьего класса я контролировала уроки. А потом она сказала: «Я буду сама учиться, не надо меня проверять. Если услышишь, что я плохо учусь, тогда другой разговор». И с того момента я ей доверяла, — рассказывает бабушка.

Сейчас Даша готовится к новому этапу — переезду и взрослой жизни. Наталья признается, что первое время хочет быть рядом с внучкой, чтобы помочь ей привыкнуть к новому городу.

— Она девочка не очень бойкая, ей тяжело будет в новом месте. Хочется просто поддержать ее, чтобы она привыкла, освоилась, нашла друзей. Раз я взяла за нее ответственность, значит, нужно ребенка устроить, чтобы у нее всё получилось в жизни, — говорит Наталья.

Хочется, чтобы ребенок был счастлив, чтобы будущее у нее было красивое. Чтобы появились хорошие друзья, чтобы она не пожалела, что так сделала. Наталья Ульянова бабушка Даши, которую она вырастила