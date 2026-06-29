«Сам Стамбул — в нём»: 6 любопытных фактов о сериале «Чукур»

Поклонников «Чукура» — миллионы по всему миру Источник: кадр из сериала «Чукур» (16+), студия Ay Yapım, реж. Озгюр Севимли, Синан Озтюрк, 2017–2021 год

Пока турецкие сериалы мелодраматично вещали про любовь, проект «Чукур» взорвал телевизионные рейтинги в Турции, собрал у экранов миллионы фанатов в России и стал культовым. Эта жесткая и глубокая криминальная драма стала феноменом буквально после выхода первых серий на экран. Как проект о стамбульских трущобах подвинул «Крестного отца» (18+) и почему фанаты готовы пересматривать его бесконечно? Рассказываем 6 поразительных фактов о главном турецком сериале про мафию, который так любят и ценят поклонники.

О чем сериал «Чукур»

Контроль над Чукуром — одним из самых опасных и криминальных районов Стамбула — находится в руках семьи Кочовалы. У них есть незыблемое правило: строгий запрет на наркотики. Вот только порядок рушится с появлением новой преступной группировки, которая положила глаз на Чукур и готова нарушить табу.

В этот момент в Чукур возвращается младший сын семьи Кочовалы — бунтарь Ямач, который решил заняться совершенно не тем, чего ждал от него отец. Днем работал химиком, а по ночам пел в рок-группе, а затем встретил Сену и поверил, что нашел любовь всей жизни. Молодые люди женятся, но возвращение Ямача в Чукур рушит их мечты о тихом семейном счастье.

«Чукур» — это не про счастливую любовь Источник: кадр из сериала «Чукур» (16+), студия Ay Yapım, реж. Озгюр Севимли, Синан Озтюрк, 2017–2021 год

На протяжении четырех сезонов масштабная драма о семейных узах, предательстве и мести быстро перерастает рамки истории одного стамбульского района. Семья Кочовалы теряет власть, а улицы Чукура начинает контролировать жестокая банда Каракузулар.

«Они думают, что Чукур находится в Стамбуле, но не знают, что сам Стамбул — в Чукуре», — говорит Идрис Кочовалы, когда эпоха принципиальных мафиози завершается.

Где снимали сериал «Чукур»

Чукур — место вымышленное. На карте Стамбула нет района с таким названием, хотя съемки проходили в настоящих кварталах Балат и Айвансарай возле Золотого Рога. Яркие разноцветные улочки, которые не так давно стали восстанавливать, помогли безупречно передать дух бедного стамбульского района. Кстати, само турецкое слово «чукур», которое переводится как «яма», часто используется как название некоторых низинных улочек. Вот только после завершения сериала, в 2022 году, пожар уничтожил кофейню, где проходили съемки.

Колоритный район облюбовали туристы Источник: Анна Голубницкая / MSK1.RU

Кроме того, некоторые сцены снимались в павильонах, например, на территории старой обувной фабрики в Бейкозе — уже на азиатской стороне Стамбула и достаточно далеко от Балата. Отдельные сцены третьего сезона снимали в Берлине. А съемки первых двух серий дебютного сезона — свадьба Ямача и Сены — частично прошли в Париже. Во время съемок у Эйфелевой башни исполнители главных ролей — Арас Булут Ийнемли и Дилан Чичек Дениз — оказались в центре внимания проживающих во Франции турок.

Сериал «Чукур» — правда или нет

История сериала «Чукур» практически полностью вымышленная — в его основе не лежат реальные уголовные хроники, однако у Идриса есть реальный прототип — знаменитый стамбульский крестный отец XX века, известный как Курд Идрис.

Принципиальная мафия Источник: кадр из сериала «Чукур» (16+), студия Ay Yapım, реж. Озгюр Севимли, Синан Озтюрк, 2017–2021 год

Сценаристы Гёкхан Хорзум и Дамла Серим вдохновлялись традициями турецких криминальных драм и классикой мирового кинематографа. Они соединили колоритную атмосферу старого стамбульского района с историей семейных кланов и мировыми шедеврами о мафии.

Идрис Кочовалы — дон Корлеоне?

Сериал «Чукур» во многом заимствует сюжетные ходы и типажи персонажей из кинотрилогии «Крестный отец» (18+). История сицилийского клана Корлеоне похожа на семью Кочовалы. Подобно дону Вито Корлеоне, заложившему основу итальянского квартала, Идрис-баба становится создателем и хранителем Чукура — стамбульского гетто между Фенером и Балатом.

«Крестный отец» «Чукура» — Идрис-баба Источник: кадр из сериала «Чукур» (16+), студия Ay Yapım, реж. Озгюр Севимли, Синан Озтюрк, 2017–2021 год

В культовой киносаге Фрэнсиса Форда Копполы был слабохарактерный, трусливый сын Фредо, который предал семью Корлеоне. В «Чукуре» эту роль фактически примерил на себя Селим, но его персонаж прописан глубже, он действует тоньше и хитрее. Его сотрудничество с Байкалом, предательство района и собственного отца очень напоминает отношения Фредо с Соллоццо.

В то же время Кахраман — первый из сыновей, вставший во главе семьи, адаптирован с Сантино из «Крестного отца» и, как и его прототип, погибает в самом начале. Наконец, образованный и гуманный младший сын Майкл, которого сыграл Аль Пачино, — это Ямач Кочовалы, которому по той же схеме приходится возглавить преступный клан.

Скандалы вокруг «Чукура»

Сериал не раз критиковали — в основном из-за обилия сцен с насилием. Из-за этого Высший совет радио и телевидения Турции даже несколько раз выписывал проекту большие штрафы.

Согласны, мафия — не пример для подражания Источник: кадр из сериала «Чукур» (16+), студия Ay Yapım, реж. Озгюр Севимли, Синан Озтюрк, 2017–2021 год

Масла в огонь подлило и то, что с самого старта сериала татуировка «Чукура» превратилась в популярный у местной молодежи символ. Фанаты проекта даже нарисовали этот знак спреем на огромном тканевом баннере и вывесили его на фасаде одного из зданий в районе Каракёй в центре Стамбула.

Игра «Чукур»

В 2019 году создатели сериала «Чукур» и разработчики игры Zula заключили масштабное соглашение. Команда анонсировала появление в игре таких знаковых персонажей, как Азер Куртулуш и Джумали Кочовалы.

Сериал стал частью гейм-вселенной Источник: кадр из сериала «Чукур» (16+), студия Ay Yapım, реж. Озгюр Севимли, Синан Озтюрк, 2017–2021 год

Этот проект стал первым в Турции примером подобной коллаборации между игровой и киноиндустрией. В рамках сотрудничества двух гигантов в игре Zula появилась специальная карта «Чукур».

«Мы не создавали отдельную игру под успешный сериал. Скорее, это две состоявшиеся структуры, которые теперь делят один дом. Мы пригласили „Чукур“ на уже существующую территорию игры, и они гармонично влились в наше пространство. Самое важное здесь то, что контент не останется застывшим в том виде, в каком он вышел в первый день — он будет развиваться. В этом наша главная цель и мечта», — подчеркнул соучредитель InGame Group Бурак Гёзалан.

Благотворительная помощь

Актеры и съемочная группа сериала «Чукур» приняли участие в благотворительной акции «Красного полумесяца» прямо на съемочной площадке. Команда проекта подарила надежду пациентам, которые нуждаются в трансплантации стволовых клеток. Они сдали кровь, чтобы поддержать тех, кто ждет пересадки костного мозга, и записали видеоролик, где поделились мыслями о важности донорства.

Актеры проекта занимаются благотворительностью Источник: кадр из сериала «Чукур» (16+), студия Ay Yapım, реж. Озгюр Севимли, Синан Озтюрк, 2017–2021 год