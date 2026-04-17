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Дороги и транспорт Платные парковки Платные парковки в Ярославской области могут стать бесплатными. Когда

Платные парковки в Ярославской области могут стать бесплатными. Когда

Об этом заявил губернатор

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Губернатор рассказал о нововведении в работе платных парковок, которые хотят внедрить | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUГубернатор рассказал о нововведении в работе платных парковок, которые хотят внедрить | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Губернатор рассказал о нововведении в работе платных парковок, которые хотят внедрить

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославской области планируют сделать бесплатными парковки в ночное время — с 22:00 до 8:00. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев во время отчета в областной думе 17 апреля 2026 года.

«За исключением ночи с пятницы на субботу и с субботы на воскресенье. Все остальное время сделать бесплатными [парковки в платных зонах]. Ну, потому что понятно, что парковки делаются для того, чтобы навести порядок. Ночью у нас, за исключением пиковых дней пятницы и субботы вечера, относительно мало машин в центре», — объяснил Михаил Евраев.

Правда, точную дату нововведения губернатор не назвал.

Обновление на 17 апреля 21:14: глава региона опубликовал в соцсетях объявления, что ночные часы на платных парковках станут бесплатными с воскресенья 19 апреля 2026 года. Время без оплаты будет действовать с воскресенья по четверг с 22:00 до 8:00 еженедельно.

Глава региона также подчеркнул, что там, где это необходимо, власти готовы корректировать и само парковочное пространство.

«Надо смотреть, где парковочные места действительно необходимы, а где их, может быть, надо убрать. Надо это анализировать и смотреть. А где-то, где огромное количество скоплений туристов, так, может быть, их и добавить надо», — подчеркнул Михаил Евраев.

Он также отметил, что речь идет только о платных парковках в центре Ярославля, Рыбинска, Углича и Переславля-Залесского — городов, куда приезжает большое количество туристов. О введении платных стоянок в спальных районах не говорится.

Напомним, платные парковки в Ярославской области заработали с 25 декабря 2025 года. Все, что известно о тарифах и местах, где они расположены, публикуем в специальном сюжете.

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Комментарии
71
Гость
18 апреля, 16:28
Евраева в отставку!
Гость
18 апреля, 11:16
Уважаемый Губернатор, сделайте доброе дело для русских людей, дополнительно введите бесплатные парковки в Рождественскую и Пасхальную ночь. Неужели так сильно выветрило из головы людей во власти, что их предки были православными. Или у нас во властных структурах только сатанисты и язычники сидят? Бывшие русские, ныне россияне, не не хотят своим братьям по крови доброе дело сделать. Потом удивляемся, чего Россия в Эмират превращается. Да потому-что мусульмане никогда не поступают во вред своим соплеменникам, в отличие от россиян.
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