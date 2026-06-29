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Развлечения Обзор Ретроградный Меркурий с 29 июня по 23 июля: как он изменит вашу жизнь

Ретроградный Меркурий с 29 июня по 23 июля: как он изменит вашу жизнь

Подробный гороскоп для всех знаков зодиака

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Даем инструкцию по выживанию для вашего знака зодиака | Источник: Дарья Селенская / Городские медиаДаем инструкцию по выживанию для вашего знака зодиака | Источник: Дарья Селенская / Городские медиа

Даем инструкцию по выживанию для вашего знака зодиака

Источник:

Дарья Селенская / Городские медиа

Ближайший ретроградный Меркурий будет необычным хотя бы потому, что продлится очень долго — с 29 июня по 23 июля. Главная особенность этого транзита в том, что он почти полностью пройдет в знаке Рака, который отвечает за семью, дом, эмоции, прошлое и внутреннюю безопасность. Чего ждать от этого ретро-Меркурия, нам рассказала астролог Светлана Кузнецова.

Чего ждать от ретроградного Меркурия с 29 июня по 23 июля

Хотя ученые напоминают, что ретроградность — это лишь оптическая иллюзия из-за разницы скоростей планет, и физически на Землю она не влияет, у астрологов на этот счет другое мнение. По словам Светланы Кузнецовой, в ближайшие недели логика часто будет уступать место чувствам, а старые обиды могут всплыть на поверхность.

Меркурий в знаке Рака обостряет чувствительность. Обычные разговоры могут превращаться в выяснение отношений из-за неверно истолкованных интонаций.

К тому же это классическое время для возвращения бывших партнеров, старых друзей и нерешенных семейных вопросов.

— Также Рак покровительствует дому, поэтому в этот период традиционно барахлит бытовая техника, срываются сделки по недвижимости или затягивается ремонт, — говорит астролог. — Возможны проблемы с коммуникацией. Могут происходить стандартные для ретрограда сбои: задержки рейсов, путаница в документах и забытые ключи.

Что можно и нельзя делать в ретроградный Меркурий

В период ретроградного Меркурия категорически не рекомендуется:

  • запускать новые проекты — стартапы, открытые в это время, могут погрязнуть в хаосе и юридических проволочках;

  • принимать импульсивные решения — увольнения, разводы или переезды на эмоциях принесут только сожаление;

  • покупать сложную технику и авто — высок риск скрытых дефектов или быстрой поломки;

  • оформлять важные документы — подписывать договоры купли-продажи жилья или брать крупные кредиты лучше после 23 июля.

А вот что делать нужно и полезно:

  • наводить порядок дома — расхламление, генеральная уборка и избавление от старых вещей пройдут идеально;

  • мириться с близкими — отличный момент, чтобы спокойно обсудить давние семейные конфликты и отпустить прошлые обиды;

  • доделывать старые дела — возвращайтесь к заброшенным книгам, недописанным отчетам и проектам «в долгом ящике»;

  • заниматься рефлексией — время идеально подходит для работы с психологом, медитаций и восстановления душевного равновесия.

Как ретроградный Меркурий повлияет на разные знаки зодиака

Этот летний ретро-Меркурий пройдет под эгидой эмоционального знака Рака. Он заставит всех нас притормозить, заглянуть внутрь себя и навести порядок в самых личных сферах жизни.

Представители водной стихии (Раки, Рыбы и Скорпионы) почувствуют этот период острее всех. У них обострится интуиция, но будет тянуть в ностальгию.

Близнецы и Девы, как подопечные Меркурия, могут ощутить упадок сил и «мозговой туман». Перепроверяйте цифры и документы дважды.

У Овнов, Козерогов и Весов под удар могут попасть рабочие графики и договоренности. Не спорьте с начальством.

Для Львов, Стрельцов, Тельцов и Водолеев период пройдет относительно спокойно, если они займутся здоровьем и не будут тратить деньги на спонтанные капризы.

А теперь расскажем чуть подробнее для каждого знака зодиака.

Овен

  • Зона удара: дом, семья, недвижимость.

  • Чего ждать: всплывут давние обиды на родственников или затянутся бытовые вопросы. Дома может ломаться техника, а ремонт рискует встать на паузу из-за задержки материалов.

  • Что делать: не начинайте переезд и не покупайте жилье в эти недели. Лучше займитесь генеральной уборкой, разберите старые вещи на антресолях и помиритесь с теми, с кем в ссоре.

Телец

  • Зона удара: документы, гаджеты, ближние поездки.

  • Чего ждать: потерянные ключи, зависший компьютер, путаница в билетах и бесконечные опоздания — ваши главные спутники. Переговоры с коллегами будут напоминать «сломанный телефон».

  • Что делать: сохраняйте важные файлы на флешку, перепроверяйте время выезда и не покупайте новые смартфоны или авто. Отличный период, чтобы перечитать старые книги или восстановить навыки вождения.

Близнецы

  • Зона удара: финансы, кошелек, личные ресурсы.

  • Чего ждать: задержки выплат, путаница с банковскими переводами или внезапные счета за прошлые косяки. Могут напомнить о себе старые долги.

  • Что делать: категорически запрещено брать кредиты и вкладывать деньги в новые проекты. Зато это идеальное время, чтобы пересчитать свой бюджет, найти скрытые статьи расходов и вернуть то, что вы задолжали.

Рак

  • Зона удара: личность, внешность, самооценка.

  • Чего ждать: вы — главный герой этого ретрограда. Вас может накрыть мощная волна ностальгии и желание полностью перестроить свою жизнь. Появится рассеянность, а окружающие будут понимать ваши слова превратно.

  • Что делать: перенесите кардинальную смену имиджа и пластические операции на конец июля. Используйте это время для глубокого самоанализа, работы с психологом и исправления прошлых личных ошибок.

Лев

  • Зона удара: подсознание, тайны, внутренний мир.

  • Чего ждать: время бессонницы, странных снов и раскрытия старых секретов. Могут обостриться хронические недуги или страхи. Наружу выйдет то, что вы долго пытались спрятать от самих себя.

  • Что делать: снизьте социальную активность, больше отдыхайте у воды и побудьте в тишине. Ретроград поможет вам экологично избавиться от психологических травм и завершить затянувшиеся токсичные отношения.

Дева

  • Зона удара: друзья, единомышленники, планы на будущее.

  • Чего ждать: в вашу жизнь начнут массово возвращаться бывшие друзья и старые знакомые. В текущих компаниях и чатах возможны жесткие недопонимания. Старые планы и цели могут внезапно потерять свою актуальность.

  • Что делать: не начинайте совместный бизнес с друзьями прямо сейчас. Используйте этот период для встреч со старыми товарищами, возобновления заброшенных хобби и ревизии своих истинных желаний.

Весы

  • Зона удара: карьера, статус, цели, начальство.

  • Чего ждать: на работе возможен легкий хаос — руководство может изменить требования к старым проектам, затянется подписание важных контрактов или получение новой должности.

  • Что делать: не увольняйтесь на эмоциях и не меняйте место работы прямо сейчас. Перепроверяйте отчеты по три раза. Лучше всего направить энергию на доработку старых задач, которые вы никак не могли сдать начальству.

Скорпион

  • Зона удара: образование, суды, путешествия, мировоззрение.

  • Чего ждать: могут возникнуть проблемы с визами, задержками рейсов в дальних поездках или путаницей в юридических документах. Студентам будет сложнее сдавать хвосты.

  • Что делать: если летите отдыхать, закладывайте больше времени на пересадки и тщательно проверяйте брони. Период идеален для того, чтобы вернуться к брошенному изучению иностранного языка или возобновить судебное дело в свою пользу.

Стрелец

  • Зона удара: чужие деньги, налоги, кризисы, интимная сфера.

  • Чего ждать: время проверок со стороны налоговой, страховых компаний или банков. Могут затянуться вопросы наследства, алиментов или распределения семейного бюджета.

  • Что делать: никаких крупных инвестиций, авантюр и займов. Закройте висящие штрафы и долги по кредиткам. Это хорошее время, чтобы пересмотреть свои страхи, избавиться от зависимостей и навести порядок в общих с партнером финансах.

Козерог

  • Зона удара: отношения, брак, деловое партнерство.

  • Чего ждать: бывшие возлюбленные будут активно писать и звать на встречи. В текущих браках или бизнес-союзах всплывут старые нерешенные претензии и упреки.

  • Что делать: подписание брачных контрактов и договоров о партнерстве отложите на конец июля. Не рубите с плеча: если вернулся «экс», дайте себе время подумать. Спокойно обсудите с нынешним партнером то, что давно наболело.

Водолей

  • Зона удара: работа, рутина, здоровье, домашние животные.

  • Чего ждать: на работе навалится куча мелких, скучных задач из прошлого. Привычный график собьется. Могут напомнить о себе старые болячки, а питомцы потребуют внепланового визита к ветеринару.

  • Что делать: не меняйте кардинально систему лечения и не пробуйте жесткие диеты. Наведите идеальный порядок на рабочем столе (и в компьютере), сдайте базовые анализы, долечите зубы и займитесь рутинным закрытием старых хвостов.

Рыбы

  • Зона удара: творчество, любовь, дети, флирт.

  • Чего ждать: вдохновение может временно иссякнуть, а в отношениях с детьми возникнет недопонимание. В личной жизни возможен застой или возвращение к старым романтическим сценариям.

  • Что делать: не начинайте новые бурные романы — они быстро сойдут на нет. Вместо этого вернитесь к заброшенным творческим проектам (рисованию, музыке, рукоделию), пересмотрите старые любимые фильмы и проведите время с детьми, расспрашивая их о прошлом.

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Илья НенкоИлья Ненко
Илья Ненко
Шеф-редактор evergreen-редакции
Овен Телец Близнецы Рак Лев Дева Весы Скорпион Стрелец Козерог Водолей Рыбы Гороскоп Меркурий Астрология
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