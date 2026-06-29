Ретроградный Меркурий с 29 июня по 23 июля: как он изменит вашу жизнь

Даем инструкцию по выживанию для вашего знака зодиака Источник: Дарья Селенская / Городские медиа

Ближайший ретроградный Меркурий будет необычным хотя бы потому, что продлится очень долго — с 29 июня по 23 июля. Главная особенность этого транзита в том, что он почти полностью пройдет в знаке Рака, который отвечает за семью, дом, эмоции, прошлое и внутреннюю безопасность. Чего ждать от этого ретро-Меркурия, нам рассказала астролог Светлана Кузнецова.

Чего ждать от ретроградного Меркурия с 29 июня по 23 июля

Хотя ученые напоминают, что ретроградность — это лишь оптическая иллюзия из-за разницы скоростей планет, и физически на Землю она не влияет, у астрологов на этот счет другое мнение. По словам Светланы Кузнецовой, в ближайшие недели логика часто будет уступать место чувствам, а старые обиды могут всплыть на поверхность.

Меркурий в знаке Рака обостряет чувствительность. Обычные разговоры могут превращаться в выяснение отношений из-за неверно истолкованных интонаций.

К тому же это классическое время для возвращения бывших партнеров, старых друзей и нерешенных семейных вопросов.

— Также Рак покровительствует дому, поэтому в этот период традиционно барахлит бытовая техника, срываются сделки по недвижимости или затягивается ремонт, — говорит астролог. — Возможны проблемы с коммуникацией. Могут происходить стандартные для ретрограда сбои: задержки рейсов, путаница в документах и забытые ключи.

Что можно и нельзя делать в ретроградный Меркурий

В период ретроградного Меркурия категорически не рекомендуется:

запускать новые проекты — стартапы, открытые в это время, могут погрязнуть в хаосе и юридических проволочках;

принимать импульсивные решения — увольнения, разводы или переезды на эмоциях принесут только сожаление;

покупать сложную технику и авто — высок риск скрытых дефектов или быстрой поломки;

оформлять важные документы — подписывать договоры купли-продажи жилья или брать крупные кредиты лучше после 23 июля.

А вот что делать нужно и полезно:

наводить порядок дома — расхламление, генеральная уборка и избавление от старых вещей пройдут идеально;

мириться с близкими — отличный момент, чтобы спокойно обсудить давние семейные конфликты и отпустить прошлые обиды;

доделывать старые дела — возвращайтесь к заброшенным книгам, недописанным отчетам и проектам «в долгом ящике»;

заниматься рефлексией — время идеально подходит для работы с психологом, медитаций и восстановления душевного равновесия.

Как ретроградный Меркурий повлияет на разные знаки зодиака

Этот летний ретро-Меркурий пройдет под эгидой эмоционального знака Рака. Он заставит всех нас притормозить, заглянуть внутрь себя и навести порядок в самых личных сферах жизни.

Представители водной стихии (Раки, Рыбы и Скорпионы) почувствуют этот период острее всех. У них обострится интуиция, но будет тянуть в ностальгию.

Близнецы и Девы, как подопечные Меркурия, могут ощутить упадок сил и «мозговой туман». Перепроверяйте цифры и документы дважды.

У Овнов, Козерогов и Весов под удар могут попасть рабочие графики и договоренности. Не спорьте с начальством.

Для Львов, Стрельцов, Тельцов и Водолеев период пройдет относительно спокойно, если они займутся здоровьем и не будут тратить деньги на спонтанные капризы.

А теперь расскажем чуть подробнее для каждого знака зодиака.

Овен

Зона удара: дом, семья, недвижимость.

Чего ждать: всплывут давние обиды на родственников или затянутся бытовые вопросы. Дома может ломаться техника, а ремонт рискует встать на паузу из-за задержки материалов.

Что делать: не начинайте переезд и не покупайте жилье в эти недели. Лучше займитесь генеральной уборкой, разберите старые вещи на антресолях и помиритесь с теми, с кем в ссоре.

Телец

Зона удара: документы, гаджеты, ближние поездки.

Чего ждать: потерянные ключи, зависший компьютер, путаница в билетах и бесконечные опоздания — ваши главные спутники. Переговоры с коллегами будут напоминать «сломанный телефон».

Что делать: сохраняйте важные файлы на флешку, перепроверяйте время выезда и не покупайте новые смартфоны или авто. Отличный период, чтобы перечитать старые книги или восстановить навыки вождения.

Близнецы

Зона удара: финансы, кошелек, личные ресурсы.

Чего ждать: задержки выплат, путаница с банковскими переводами или внезапные счета за прошлые косяки. Могут напомнить о себе старые долги.

Что делать: категорически запрещено брать кредиты и вкладывать деньги в новые проекты. Зато это идеальное время, чтобы пересчитать свой бюджет, найти скрытые статьи расходов и вернуть то, что вы задолжали.

Рак

Зона удара: личность, внешность, самооценка.

Чего ждать: вы — главный герой этого ретрограда. Вас может накрыть мощная волна ностальгии и желание полностью перестроить свою жизнь. Появится рассеянность, а окружающие будут понимать ваши слова превратно.

Что делать: перенесите кардинальную смену имиджа и пластические операции на конец июля. Используйте это время для глубокого самоанализа, работы с психологом и исправления прошлых личных ошибок.

Лев

Зона удара: подсознание, тайны, внутренний мир.

Чего ждать: время бессонницы, странных снов и раскрытия старых секретов. Могут обостриться хронические недуги или страхи. Наружу выйдет то, что вы долго пытались спрятать от самих себя.

Что делать: снизьте социальную активность, больше отдыхайте у воды и побудьте в тишине. Ретроград поможет вам экологично избавиться от психологических травм и завершить затянувшиеся токсичные отношения.

Дева

Зона удара: друзья, единомышленники, планы на будущее.

Чего ждать: в вашу жизнь начнут массово возвращаться бывшие друзья и старые знакомые. В текущих компаниях и чатах возможны жесткие недопонимания. Старые планы и цели могут внезапно потерять свою актуальность.

Что делать: не начинайте совместный бизнес с друзьями прямо сейчас. Используйте этот период для встреч со старыми товарищами, возобновления заброшенных хобби и ревизии своих истинных желаний.

Весы

Зона удара: карьера, статус, цели, начальство.

Чего ждать: на работе возможен легкий хаос — руководство может изменить требования к старым проектам, затянется подписание важных контрактов или получение новой должности.

Что делать: не увольняйтесь на эмоциях и не меняйте место работы прямо сейчас. Перепроверяйте отчеты по три раза. Лучше всего направить энергию на доработку старых задач, которые вы никак не могли сдать начальству.

Скорпион

Зона удара: образование, суды, путешествия, мировоззрение.

Чего ждать: могут возникнуть проблемы с визами, задержками рейсов в дальних поездках или путаницей в юридических документах. Студентам будет сложнее сдавать хвосты.

Что делать: если летите отдыхать, закладывайте больше времени на пересадки и тщательно проверяйте брони. Период идеален для того, чтобы вернуться к брошенному изучению иностранного языка или возобновить судебное дело в свою пользу.

Стрелец

Зона удара: чужие деньги, налоги, кризисы, интимная сфера.

Чего ждать: время проверок со стороны налоговой, страховых компаний или банков. Могут затянуться вопросы наследства, алиментов или распределения семейного бюджета.

Что делать: никаких крупных инвестиций, авантюр и займов. Закройте висящие штрафы и долги по кредиткам. Это хорошее время, чтобы пересмотреть свои страхи, избавиться от зависимостей и навести порядок в общих с партнером финансах.

Козерог

Зона удара: отношения, брак, деловое партнерство.

Чего ждать: бывшие возлюбленные будут активно писать и звать на встречи. В текущих браках или бизнес-союзах всплывут старые нерешенные претензии и упреки.

Что делать: подписание брачных контрактов и договоров о партнерстве отложите на конец июля. Не рубите с плеча: если вернулся «экс», дайте себе время подумать. Спокойно обсудите с нынешним партнером то, что давно наболело.

Водолей

Зона удара: работа, рутина, здоровье, домашние животные.

Чего ждать: на работе навалится куча мелких, скучных задач из прошлого. Привычный график собьется. Могут напомнить о себе старые болячки, а питомцы потребуют внепланового визита к ветеринару.

Что делать: не меняйте кардинально систему лечения и не пробуйте жесткие диеты. Наведите идеальный порядок на рабочем столе (и в компьютере), сдайте базовые анализы, долечите зубы и займитесь рутинным закрытием старых хвостов.

Рыбы