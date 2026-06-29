Ждать ли сенсацию? Суперкомпьютер назвал фаворита чемпионата мира

В 2022 году чемпионом мира стала сборная Аргентины Источник: Fifa.сom

Суперкомпьютер Opta назвал фаворита чемпионата мира по футболу-2026. Прогноз он сделал на основе статистической модели.

Больше всего шансов на победу у сборной Франции — 18,7%. В 1/16 финала команда Дидье Дешама сыграет против сборной Швеции. На двух последних турнирах французы доходили до финала — в 2018-м была обыграна команда Хорватии, через четыре года «трехцветные» в серии пенальти уступили аргентинцам.

На втором месте расположилась сборная Аргентины. Шансы на победу действующих чемпионов мира — 16,3%. В 1/16 финала команда Лионеля Месси, забившего шесть голов на этом мундиале, встретится со сборной Кабо-Верде.

Тройку лидеров замыкает сборная Испании — 13,5%. В первом раунде плей-офф действующие чемпионы мира встретятся с автрийцами.

Следом расположились команды Англии (9,7%), Бразилии (6,5%), Нидерландов (5,1%), Португалии (4,7%), Германии (4,4%), Колумбии (3,2%) и Норвегии (3%).

Сетка плей-офф чемпионата мира Источник: Fifa.сom