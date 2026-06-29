Особенности лета-2026: Почему россияне не меняют Крым и Сочи на Алтай, Байкал и Камчатку

Сменить Крым на Камчатку готовы не многие, тем более что поездка на Дальний Восток обходится очень дорого Источник: Булат Салихов / UFA1.RU

Еще недавно внутренний туризм считался едва ли не главным бенефициаром геополитических потрясений и ограничений на зарубежные поездки. Что ни новость о турбизнесе — на курортах рекордные загрузки, туристы бронировали отпуска на месяцы вперед, даже несмотря на растущие цены. Но, похоже, всё кончилось.

Все туроператоры говорят одно: спрос на путешествия по стране снижается, туристы откладывают покупку туров до последнего, а часть отдыхающих возвращается к зарубежным маршрутам.

И дело вовсе не в потрясениях, которые этим летом обрушились на Черноморское побережье. Просто россияне больше не готовы переплачивать за отдых внутри страны только потому, что альтернатив нет. О том, почему туристы не готовы менять Сочи и Крым на Байкал и Карелию, MSK1.RU рассказали эксперты.

«А, завтра и решим!»: россияне перестали планировать отпуск

Главный тренд сезона — стремительное сокращение глубины бронирования.

Если раньше туристы активно резервировали летние поездки за месяц и более, то сейчас многие предпочитают ждать до последнего. Туристы жадно следят за новостями из Сочи или Крыма так же, как за акциями авиакомпаний и спецпредложениями туроператоров. Ну и, конечно, за курсом валют.

Укрепление национальной валюты заметно повысило доступность зарубежных поездок. Туристы вновь начали сравнивать стоимость российских курортов с отдыхом в Турции, Египте, ОАЭ и странах Юго-Восточной Азии.

На первый взгляд может показаться, что падение спроса на южные курорты должно было автоматически перераспределить туристов в другие российские регионы — на Байкал, Алтай, Приморье, Камчатку или Сахалин. Однако этого не происходит.

«Для большинства направлений в Сибири и на Дальнем Востоке отсутствуют прямые регулярные рейсы, путешественникам приходится строить маршруты с пересадками, что требует дополнительного времени и планирования», — говорит MSK1.RU руководитель отдела внутреннего туризма и СНГ туроператора Let’s Fly Сергей Васин.

По его словам, проблема заключается не только в транспортной доступности. Значительная часть туристических продуктов в этих регионах ориентирована на активный отдых, экспедиции и экскурсионные программы.

Как подчеркивает Васин, Алтай, Приморье, Камчатка или Сахалин привлекают путешественников уникальной природой, однако подобный формат подходит далеко не всем. Туристы, привыкшие к пляжу, бассейну и гостинице по системе полного сервиса, зачастую не готовы менять привычный сценарий отдыха на походы, длительные переезды и насыщенные экскурсионные маршруты.

Эксперт также обращает внимание, что инфраструктура многих удаленных регионов пока не полностью соответствует ожиданиям привыкшего валяться в шезлонге и жариться на солнце масс-туриста.

Имидж — это всё! Туристы покупают понятный формат отдыха

Руководитель отдела продаж компании «Премиум Ворлд» Мария Шавнева напоминает, что многое зависит не только от цен и инфраструктуры, но и от имиджа направлений. Изнеженный массовый турист сегодня покупает не только отдых, но и определенный образ жизни. Поездка в Турцию, ОАЭ или Таиланд воспринимается как понятный и социально одобряемый сценарий, который легко демонстрировать друзьям и подписчикам в социальных сетях.

При этом Байкал или Камчатка нередко обходятся дороже, однако пока не обладают сопоставимым имиджевым эффектом, объясняет Шавнева.

«Многие туристы просто не понимают, что можно делать на Сахалине, Камчатке или в Якутии неделю или две», — говорит эксперт.

По ее словам, если формат пляжного отдыха интуитивно понятен практически каждому, то путешествия по Дальнему Востоку требуют предварительной подготовки, изучения маршрутов и более активного участия самого туриста.

Удивительно, что пляжный отдых мало кто связывает с Приморьем, где есть целый Тихий океан с его бухтами Золотой Рог и Амурский залив, а еще Японское море.

«У Приморья есть всё для хорошего пляжного отдыха, но пока ему не хватает узнаваемости как массовому курорту. Для большинства туристов это скорее экзотика, чем привычный отпуск. К этому добавляются дорогие перелеты и короткий сезон, поэтому многие и делают выбор в пользу более раскрученных направлений», — говорит Шавнева.

При этом цены кусаются. Как отмечает Шавнева, для семьи из 3–4 человек путешествие на Камчатку с перелетом, проживанием и экскурсионной программой может стоить столько же, сколько качественный отдых в Турции по системе «всё включено». Такой выбор предсказуем. По крайней мере, для большинства.

Вместе с тем Шавнева и Васин убеждены, что потенциал российских регионов огромен. Байкал, Алтай, Камчатка, Сахалин и плато Путорана способны конкурировать с лучшими природными направлениями мира по силе впечатлений. Однако для полноценного раскрытия этого потенциала необходимо сделать еще очень многое: это инвестиции в транспортную доступность, гостиничную инфраструктуру и, конечно, продвижение территорий. То есть пресловутый имидж.