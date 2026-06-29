«Здесь мы пашем»: история тренера Мирры Андреевой, которая вырастила звезду мирового тенниса, но о ней самой мало кто знает

За три десятилетия через ее зал прошли серебряный призер Олимпиады в Сочи сноубордист Николай Олюнин, победительница Универсиады в сноуборд-кроссе Кристина Пауль и будущая звезда мирового тенниса, чемпионка «Ролан Гаррос» Мирра Андреева. Все они занимались разными видами спорта, но прошли через руки одного тренера по физподготовке.
Историю Ольги Атылиной — тренера, которая вырастила чемпионов, — рассказывает в своем материале корреспондент NGS24.RU Татьяна Зарва.
«В смысле тренировать? Я только поступила!»
Во всех многочисленных материалах о Мирре Андреевой в качестве ее первого тренера упоминается Марина Павлова. Но мало кто знает, что параллельно с этим с нею занималась Ольга Атылина, тренер по ОФП (общая физическая подготовка. — Прим. ред.). Тренер по теннису Марина Павлова посоветовала семье Ольгу, поэтому там Мирра занималась с 6 до 13 лет.
Марина Павлова — красноярский тренер по теннису из СК «Сокол», одна из тренеров сестер Андреевых, занималась с Эрикой и Миррой до 2019 года.
Сама Ольга Атылина — уроженка Зеленогорска, ее родители когда-то учились в Москве, а потом приехали, чтобы «развивать город».
— Они в Москве учились, оба окончили с отличием, и их отправили в Зеленогорск, квартиру дали, и они уехали. Там я и родилась», — вспоминает Ольга.
Ольга росла в семье одна, с раннего детства ее привели в спорт, но сначала в плавание.
— Меня просто на воду положили, и я там на воде как-то держалась. А мне там скучно: ты плывешь, вокруг одни взрослые и не с кем поговорить.
Тренер мне всё время повторял: «Ты будешь великой пловчихой». А я думаю: «Мне шесть лет. Какая великая?» У меня просто подвижность в плечах хорошая была, я неплохо плыла, — вспоминает она.
Уже в первом классе Ольга решила сменить специализацию и ушла в легкую атлетику, при этом, как она говорит, «феноменальных успехов у нее не было», просто выполнила норматив кандидат в мастера спорта по многоборью.
— Сейчас я уже сама как тренер себя оцениваю и думаю: «Я так далеко прыгала, так быстро бегала — почему не получилось?» А меня просто отдали не к тому тренеру. Я занималась многоборьем — это когда всеми видами понемногу, а меня отдали к тренеру, который этим не занимался, — говорит она.
После школы Ольга поступила в пединститут (КГПУ имени Астафьева в настоящее время. — Прим. ред.) в 1991 году, там она и познакомилась с Мариной Павловой и сразу же с ней подружилась. Они вместе учились на физвосе (факультете физической культуры. — Прим. ред.).
— У нас всего три девочки было, остальные — пацаны. Поселили в общежитии напротив [института], а у меня двери в комнате нет. Я звоню: «Папа, мама, двери нет, как спать?» Я же домашняя, из Зеленогорска. Марина говорит: «Переезжай ко мне, поживешь, пока жилье не найдешь», — вспоминает Ольга.
Почти сразу как Ольга переехала к ней, Марина Павлова привела ее в «Сокол», показала, как тренирует, там на корте ее заметил Владимир Камельзон.
Владимир Камельзон (1938–2026) — заслуженный тренер России, мастер спорта СССР, один из создателей теннисных центров в Красноярске, Москве и других городах, в разные годы возглавлял сборные СССР, России, Украины и Узбекистана.
— Меня подзывает Камельзон: «Ты каким видом спорта занимаешься? Чего сидишь?» Я говорю: «Легкой атлетикой». Он: «Заходи, будешь тренировать». Я: «В смысле тренировать? Я только поступила!» Вот так и началось, — вспоминает Ольга.
Если отступить от карьеры тренера, за это время у Ольги появилось двое сыновей — старший Николай и младший Александр. Оба занимались спортом, но в большом остался только младший.
Александр Атылин — красноярский сноубордист (сноуборд-кросс), призер чемпионата России и победитель этапов Кубка России, чемпион России в командной гонке и трехкратный победитель первенства России по сноуборд-кроссу.
В 21 год она вышла замуж и всецело отдалась карьере тренера и детям.
«Это и есть тот самый треугольник»
Ольга Атылина начинала тренировать в «Теннис-Холле» Красноярска. Как она объясняет, тогда организацию хорошо финансировали и спортсменов активно возили на соревнования.
Помогала развиваться теннисистам среди ее самых первых спортсменов: Александр Сиканов (после всех побед стал главным тренером международной академии тенниса в Австрии), Юлия Крюкова (она для нее не только тренер, но и крестная ее детей), а также Алексей Гаврилов.
— Сиканов, помню, придет — три футболки снимет-наденет. Я думаю: «Вот мотивация!» Сам с собой разговаривал: «Соберись, Саня, соберись», — вспоминает она.
После этих чемпионов Ольга решила помогать своим детям в спорте: создала группу под старшего сына, который занимался триатлоном. Сейчас он для себя занимается боксом.
Еще из спортсменов Ольга вспоминает сноубордиста Николая Олюнина, в 2014 году он завоевал серебро Олимпийских игр в сноуборд-кроссе, после этого забрал золото на Универсиаде. Он многократный чемпион России.
Он сильно надеялся на Олимпиаду в 2018 году в Корее, но серьезно травмировался и долго восстанавливался. В своем интервью в 2021 году он рассказывал про Ольгу Атылину и упоминал, что «ее забота бесценна».
— Я восстанавливался после травмы в Сибирском научно-клиническом центре ФМБА России в Красноярске в кругу опытных. Также очень большой вклад внесла мой тренер Ольга Атылина, которая всегда была рядом со мной и действительно поставила меня на ноги, — говорит спортсмен.
Много лет Ольга провела с другим спортсменом — Антоном Енджиевским. Сейчас он действующий мастер спорта России по горнолыжному спорту, представляет Красноярский край. Выступал в слаломе, слаломе‑гиганте, супергиганте и других дисциплинах, участвовал в Кубке России и всероссийских соревнованиях.
Действительно, заботу и поддержку оказывали не только Ольга, но и ее воспитанники. В их числе тогда уже были Мирра и Эрика Андреевы, а еще Кристина Пауль. Тренер вспоминает, как они всей командой записывали Николаю поддерживающее видео.
— Это куча детей, мы тогда видео записывали, поздравляли Колю Олюнина перед Олимпиадой. Олимпиада прошла, Коля занял второе место, — вспоминает она и показывает видеозапись.
Пожалуй, каждому человеку, который интересуется спортом, известно, что изначально в теннис пришла старшая сестра Мирры Андреевой — Эрика. Ее привели к Ольге Викторовне, но иногда на тренировки брали и младшую сестру.
— Пришла Эрика, тренировалась в группе с моим Сашей, они из самых маленьких были. Рая сначала Мирру не приводила: «Пусть подрастет». Раз в неделю приведет, чтобы потихоньку не нагружать, прямо бережно. И так они вместе и росли, — говорит Ольга.
Как отмечает Ольга, Мирра тянулась за старшей, брала с нее пример. В результате от всех своих сестер она взяла самое лучшее, притом как от старшей, так и от двоюродных.
— Смотрите, отцы девочек — родные братья, и у каждого по две дочери. Одни сестры — Ксения и Майя — школу в Москве с отличием окончили. И получается, три старшие сестры, а Мирра самая младшая. Они всё время вместе. Мирра, я говорю образно, глаголы спрягала еще в садике — всё знала, потому что Ксения и Майя ее научили, — говорит она.
Но успех кроется не только в этом, как объясняет тренер, это целый треугольник — семья, тренер и спортсмен. Если всё сойдется, то ребенок точно вырастет чемпионом. Так получилось и у Мирры.
— Оба родителя приложили максимум усилий к успехам дочерей, Рая присутствовала на каждой тренировке. Вы понимаете, какой это труд? Они всегда верили в девочек.
Когда отдали их в теннис, она сказала: «Всё, я занимаюсь ими». Это и есть тот самый треугольник: семья, тренер, спортсмен. Часто какое-то звено западает, а у них всё совпало, — отмечает Ольга.
До сих пор, насколько известно СМИ, на все соревнования с Андреевыми ездит их мама — Рая, по возможности присутствует и Александр. А Ольга Атылина поддерживает на расстоянии, пишет, когда видит какую-то из ее побед, и внимательно следит за соревнованиями.
В том числе и «Ролан Гаррос», Ольга Викторовна рассказывает, что, как только увидела ее победу, сразу написала ей в Instagram* (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ).
— Представляете, она только интервью дала и уже мне отвечает: «Спасибо большое», сердечки ставит. Я говорю: «Ты уже в „Инсте“*?» Она: «Ну а что, быстренько отвечу», — вспоминает Ольга.
По пути из легкоатлетического манежа встречаем коллегу Ольги Викторовны — другого тренера Сергея Владимировича. Он с гордостью показывает фотографию своей дочери, которую ему подписали и Мирра, и Эрика.
На обороте — два автографа: «Андреева Мирра (47)» и «Андреева Эрика (130)». Цифры в скобках — позиции сестер в мировом рейтинге WTA на тот момент. Еще одна подпись: «Терпения и спокойствия» — это то, что девочки советуют больше всего использовать в спорте.
С тех пор их пути разошлись по разным орбитам. Мирра, выиграв «Ролан Гаррос» 2026 года, поднялась на пятое место рейтинга WTA и возглавила чемпионскую гонку, то есть стала по сути сильнейшей теннисисткой сезона.
Эрика, выступающая под руководством другого тренера, держится во второй-третьей сотне: после победы на турнире в Загребе весной 2026 года она вернулась в район 245-й строчки рейтинга, а ее личный максимум — 65-я позиция, достигнутая в октябре 2024 года.
«Здесь мы пашем»
Заслуги Ольга Викторовна видны через достижения ее воспитанников. Когда мы приехали на Центральный стадион, там занималась одна из ее групп. Первым делом она представила именно их и рассказывать начала про детей.
Примечательно то, что тренер знает почти всё о своих детях: кто как учится, кто чем занимается вне тренировочного процесса. Знает о семье, о братьях и сестрах, и невозможно не заметить, как, когда Ольга рассказывает о своих воспитанниках, у нее буквально горят глаза.
Перед нами была небольшая группа, все прятались от журналистов и продолжали занятия, кроме Полины. Она занимается в Красноярске не так давно, а сама родом из Новосибирска. Ольга Викторовна отмечает, что Полина у нее первый день.
Девочка призналась, что считает, что теннис в Новосибирске «умирает», а люди там просто от него выгорели. И неспроста, как признаётся теннисистка с девятилетним стажем, этот спорт морально тяжелый.
— Ты находишься один на корте против игрока. Когда ты выполняешь, например, художественную гимнастику, ты выполняешь именно упражнения свои, а здесь игровой вид спорта. Морально тяжело из-за того, что тебе нужно переиграть. Это как шахматы, только физически, — говорит Полина.
Другая воспитанница Ольги Викторовны — Дарья следит за Миррой Андреевой не только онлайн, но видела ее и в реальной жизни, в «Соколе».
— Мы видели, как они тренировались: были на соседних кортах. У них постарше группа, у Марины Алексеевны, а мы как детская группа. Видели, как она и ее сестра Эрика Андреева тренировались. Прямо вместе мы не пересеклись: она уже уехала, когда я подросла, а я тогда была помладше, — объясняет Даша.
Она призналась, что восхищается Миррой. Несмотря на то, что спортсменка еще в начале своего пути.
— Сильная девочка: выдержала все трудности и преодолела этот путь. Теннис ведь психологически тяжелый спорт — кто-то не может это выдержать. А она справилась с давлением и стабильно показывает хороший теннис, — говорит она.
Третья воспитанница тренера — Ульяна — даже спит с ракеткой. И это не шутка. Девочка показывает хорошие результаты и уже тренирует других детей.
— Мой первый тренер по теннису, Андрей Александрович, попросил меня поиграть с детьми из его группы — они младше меня года на три. Просто как спарринг, чтобы погонять их, чтобы они побегали. Я начала с ними играть.
Потом другой мой тренер, Марина Алексеевна, попросила поиграть с девочкой, которая совсем недавно начала. Я с ней играла. А сейчас Марина Алексеевна предложила играть еще с братом и сестрой — я теперь и с ними играю, — говорит она.
Еще один спортсмен — Дима — тренируется «всё время». Несмотря на дневные занятия, он еще 20 километров по вечерам может пробежать по острову Татышев.
Теннис остается одним из самых дорогих видов спорта — и это, по словам Ольги, главная причина, по которой он может быть недоступен большинству. Несмотря на то что начинающие могут заниматься и бесплатно, но, если хочешь уйти в этот спорт с головой, придется заплатить.
В настоящий период Ольга Викторовна занимается не столько отдельным видом спорта, сколько физподготовкой. Для этого у нее есть своя «сумка с приколами» (так ее прозвали журналисты. — Прим. ред.). В ней резинки, мячи, палки для раскатывания мышц и другие приспособления.
— Ко мне от тренеров других видов спорта едут на физподготовку. Здесь они делают специальную физическую подготовку для тенниса: в резине бегают, делают зашагивания. Скоростно-силовая работа на всё тело, чтобы оно выдерживало эти три часа нагрузки. А на корте отрабатывают правильность и точность удара — этого здесь не сделать.
Выносливость и сила — всё это нарабатывается здесь. Плюс нейрофизиология: глаза, руки, мозг надо всё время развивать. На корте ты этого не делаешь — ты на корте, значит, должен на нем играть. А здесь мы пашем, — говорит она.
«Я работала ради успеха»
В целом через зал Ольги Атылиной прошли олимпийский призер, чемпионы Универсиад и будущая звезда мирового тенниса. Но найти о ней самой хоть какие-то сведения почти невозможно.
— Сейчас я официально в Академии зимних видов спорта работаю тренером, — говорит она.
И всё же главным мотивом для нее всегда был успех своих воспитанников. Поэтому она каждый день совершенствуется.
— Я работала ради успеха. Это, наверное, мне и дало толчок. И сейчас так же, — отмечает она.
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