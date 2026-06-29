«Здесь мы пашем»: история тренера Мирры Андреевой, которая вырастила звезду мирового тенниса, но о ней самой мало кто знает

Ольге Викторовне 50 лет Источник: Мария Ленц / NGS24.RU

За три десятилетия через ее зал прошли серебряный призер Олимпиады в Сочи сноубордист Николай Олюнин, победительница Универсиады в сноуборд-кроссе Кристина Пауль и будущая звезда мирового тенниса, чемпионка «Ролан Гаррос» Мирра Андреева. Все они занимались разными видами спорта, но прошли через руки одного тренера по физподготовке.

Историю Ольги Атылиной — тренера, которая вырастила чемпионов, — рассказывает в своем материале корреспондент NGS24.RU Татьяна Зарва.

«В смысле тренировать? Я только поступила!»

Стадион чудесен, а Ольга еще лучше! Источник: Мария Ленц / NGS24.RU

Во всех многочисленных материалах о Мирре Андреевой в качестве ее первого тренера упоминается Марина Павлова. Но мало кто знает, что параллельно с этим с нею занималась Ольга Атылина, тренер по ОФП (общая физическая подготовка. — Прим. ред.). Тренер по теннису Марина Павлова посоветовала семье Ольгу, поэтому там Мирра занималась с 6 до 13 лет.

Марина Павлова — красноярский тренер по теннису из СК «Сокол», одна из тренеров сестер Андреевых, занималась с Эрикой и Миррой до 2019 года.

Сама Ольга Атылина — уроженка Зеленогорска, ее родители когда-то учились в Москве, а потом приехали, чтобы «развивать город».

— Они в Москве учились, оба окончили с отличием, и их отправили в Зеленогорск, квартиру дали, и они уехали. Там я и родилась», — вспоминает Ольга.

Ольга росла в семье одна, с раннего детства ее привели в спорт, но сначала в плавание.

— Меня просто на воду положили, и я там на воде как-то держалась. А мне там скучно: ты плывешь, вокруг одни взрослые и не с кем поговорить.

Тренер мне всё время повторял: «Ты будешь великой пловчихой». А я думаю: «Мне шесть лет. Какая великая?» У меня просто подвижность в плечах хорошая была, я неплохо плыла, — вспоминает она.

Вы не думайте, эта резинка не из легких! Источник: Мария Ленц / NGS24.RU

Уже в первом классе Ольга решила сменить специализацию и ушла в легкую атлетику, при этом, как она говорит, «феноменальных успехов у нее не было», просто выполнила норматив кандидат в мастера спорта по многоборью.

— Сейчас я уже сама как тренер себя оцениваю и думаю: «Я так далеко прыгала, так быстро бегала — почему не получилось?» А меня просто отдали не к тому тренеру. Я занималась многоборьем — это когда всеми видами понемногу, а меня отдали к тренеру, который этим не занимался, — говорит она.

После школы Ольга поступила в пединститут (КГПУ имени Астафьева в настоящее время. — Прим. ред.) в 1991 году, там она и познакомилась с Мариной Павловой и сразу же с ней подружилась. Они вместе учились на физвосе (факультете физической культуры. — Прим. ред.).

— У нас всего три девочки было, остальные — пацаны. Поселили в общежитии напротив [института], а у меня двери в комнате нет. Я звоню: «Папа, мама, двери нет, как спать?» Я же домашняя, из Зеленогорска. Марина говорит: «Переезжай ко мне, поживешь, пока жилье не найдешь», — вспоминает Ольга.

В этом зале росла звезда мирового тенниса Мирра Андреева Источник: Мария Ленц / NGS24.RU

Почти сразу как Ольга переехала к ней, Марина Павлова привела ее в «Сокол», показала, как тренирует, там на корте ее заметил Владимир Камельзон.

Владимир Камельзон (1938–2026) — заслуженный тренер России, мастер спорта СССР, один из создателей теннисных центров в Красноярске, Москве и других городах, в разные годы возглавлял сборные СССР, России, Украины и Узбекистана.

— Меня подзывает Камельзон: «Ты каким видом спорта занимаешься? Чего сидишь?» Я говорю: «Легкой атлетикой». Он: «Заходи, будешь тренировать». Я: «В смысле тренировать? Я только поступила!» Вот так и началось, — вспоминает Ольга.

Сын Ольги Александр занимается сноуборд-кроссом Источник: Саня Атылин / VK

Если отступить от карьеры тренера, за это время у Ольги появилось двое сыновей — старший Николай и младший Александр. Оба занимались спортом, но в большом остался только младший.

Александр Атылин — красноярский сноубордист (сноуборд-кросс), призер чемпионата России и победитель этапов Кубка России, чемпион России в командной гонке и трехкратный победитель первенства России по сноуборд-кроссу.

В 21 год она вышла замуж и всецело отдалась карьере тренера и детям.

«Это и есть тот самый треугольник»

От рассказа о достижениях своих воспитанников у Ольги сверкают глаза Источник: Мария Ленц / NGS24.RU

Ольга Атылина начинала тренировать в «Теннис-Холле» Красноярска. Как она объясняет, тогда организацию хорошо финансировали и спортсменов активно возили на соревнования.

Помогала развиваться теннисистам среди ее самых первых спортсменов: Александр Сиканов (после всех побед стал главным тренером международной академии тенниса в Австрии), Юлия Крюкова (она для нее не только тренер, но и крестная ее детей), а также Алексей Гаврилов.

— Сиканов, помню, придет — три футболки снимет-наденет. Я думаю: «Вот мотивация!» Сам с собой разговаривал: «Соберись, Саня, соберись», — вспоминает она.

После этих чемпионов Ольга решила помогать своим детям в спорте: создала группу под старшего сына, который занимался триатлоном. Сейчас он для себя занимается боксом.

В телефоне у тренера все фото начиная с 2014 года Источник: Мария Ленц / NGS24.RU

Еще из спортсменов Ольга вспоминает сноубордиста Николая Олюнина, в 2014 году он завоевал серебро Олимпийских игр в сноуборд-кроссе, после этого забрал золото на Универсиаде. Он многократный чемпион России.

Он сильно надеялся на Олимпиаду в 2018 году в Корее, но серьезно травмировался и долго восстанавливался. В своем интервью в 2021 году он рассказывал про Ольгу Атылину и упоминал, что «ее забота бесценна».

— Я восстанавливался после травмы в Сибирском научно-клиническом центре ФМБА России в Красноярске в кругу опытных. Также очень большой вклад внесла мой тренер Ольга Атылина, которая всегда была рядом со мной и действительно поставила меня на ноги, — говорит спортсмен.

Много лет Ольга провела с другим спортсменом — Антоном Енджиевским. Сейчас он действующий мастер спорта России по горнолыжному спорту, представляет Красноярский край. Выступал в слаломе, слаломе‑гиганте, супергиганте и других дисциплинах, участвовал в Кубке России и всероссийских соревнованиях.

Та самая «куча детей» Источник: Ольга Атылина Тренировались даже в пандемию Источник: Ольга Атылина

Действительно, заботу и поддержку оказывали не только Ольга, но и ее воспитанники. В их числе тогда уже были Мирра и Эрика Андреевы, а еще Кристина Пауль. Тренер вспоминает, как они всей командой записывали Николаю поддерживающее видео.

— Это куча детей, мы тогда видео записывали, поздравляли Колю Олюнина перед Олимпиадой. Олимпиада прошла, Коля занял второе место, — вспоминает она и показывает видеозапись.

Пожалуй, каждому человеку, который интересуется спортом, известно, что изначально в теннис пришла старшая сестра Мирры Андреевой — Эрика. Ее привели к Ольге Викторовне, но иногда на тренировки брали и младшую сестру.

— Пришла Эрика, тренировалась в группе с моим Сашей, они из самых маленьких были. Рая сначала Мирру не приводила: «Пусть подрастет». Раз в неделю приведет, чтобы потихоньку не нагружать, прямо бережно. И так они вместе и росли, — говорит Ольга.

Как отмечает Ольга, Мирра тянулась за старшей, брала с нее пример. В результате от всех своих сестер она взяла самое лучшее, притом как от старшей, так и от двоюродных.

— Смотрите, отцы девочек — родные братья, и у каждого по две дочери. Одни сестры — Ксения и Майя — школу в Москве с отличием окончили. И получается, три старшие сестры, а Мирра самая младшая. Они всё время вместе. Мирра, я говорю образно, глаголы спрягала еще в садике — всё знала, потому что Ксения и Майя ее научили, — говорит она.

Редкие, но такие теплые встречи Источник: Ольга Атылина Мирра, Ольга и Эрика Источник: Ольга Атылина

Но успех кроется не только в этом, как объясняет тренер, это целый треугольник — семья, тренер и спортсмен. Если всё сойдется, то ребенок точно вырастет чемпионом. Так получилось и у Мирры.

— Оба родителя приложили максимум усилий к успехам дочерей, Рая присутствовала на каждой тренировке. Вы понимаете, какой это труд? Они всегда верили в девочек.

Когда отдали их в теннис, она сказала: «Всё, я занимаюсь ими». Это и есть тот самый треугольник: семья, тренер, спортсмен. Часто какое-то звено западает, а у них всё совпало, — отмечает Ольга.

До сих пор, насколько известно СМИ, на все соревнования с Андреевыми ездит их мама — Рая, по возможности присутствует и Александр. А Ольга Атылина поддерживает на расстоянии, пишет, когда видит какую-то из ее побед, и внимательно следит за соревнованиями.

В том числе и «Ролан Гаррос», Ольга Викторовна рассказывает, что, как только увидела ее победу, сразу написала ей в Instagram* (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ).

— Представляете, она только интервью дала и уже мне отвечает: «Спасибо большое», сердечки ставит. Я говорю: «Ты уже в „Инсте“*?» Она: «Ну а что, быстренько отвечу», — вспоминает Ольга.

Подписали давно, но хранит до сих пор Источник: Мария Ленц / NGS24.RU

По пути из легкоатлетического манежа встречаем коллегу Ольги Викторовны — другого тренера Сергея Владимировича. Он с гордостью показывает фотографию своей дочери, которую ему подписали и Мирра, и Эрика.

На обороте — два автографа: «Андреева Мирра (47)» и «Андреева Эрика (130)». Цифры в скобках — позиции сестер в мировом рейтинге WTA на тот момент. Еще одна подпись: «Терпения и спокойствия» — это то, что девочки советуют больше всего использовать в спорте.

С тех пор их пути разошлись по разным орбитам. Мирра, выиграв «Ролан Гаррос» 2026 года, поднялась на пятое место рейтинга WTA и возглавила чемпионскую гонку, то есть стала по сути сильнейшей теннисисткой сезона.

Эрика, выступающая под руководством другого тренера, держится во второй-третьей сотне: после победы на турнире в Загребе весной 2026 года она вернулась в район 245-й строчки рейтинга, а ее личный максимум — 65-я позиция, достигнутая в октябре 2024 года.

«Здесь мы пашем»

Подрастающее поколение чемпионов Источник: Мария Ленц / NGS24.RU

Заслуги Ольга Викторовна видны через достижения ее воспитанников. Когда мы приехали на Центральный стадион, там занималась одна из ее групп. Первым делом она представила именно их и рассказывать начала про детей.

Примечательно то, что тренер знает почти всё о своих детях: кто как учится, кто чем занимается вне тренировочного процесса. Знает о семье, о братьях и сестрах, и невозможно не заметить, как, когда Ольга рассказывает о своих воспитанниках, у нее буквально горят глаза.

Перед нами была небольшая группа, все прятались от журналистов и продолжали занятия, кроме Полины. Она занимается в Красноярске не так давно, а сама родом из Новосибирска. Ольга Викторовна отмечает, что Полина у нее первый день.

Девочка призналась, что считает, что теннис в Новосибирске «умирает», а люди там просто от него выгорели. И неспроста, как признаётся теннисистка с девятилетним стажем, этот спорт морально тяжелый.

— Ты находишься один на корте против игрока. Когда ты выполняешь, например, художественную гимнастику, ты выполняешь именно упражнения свои, а здесь игровой вид спорта. Морально тяжело из-за того, что тебе нужно переиграть. Это как шахматы, только физически, — говорит Полина.

Полина переехала в Красноярск из Новосибирска Источник: Мария Ленц / NGS24.RU

Другая воспитанница Ольги Викторовны — Дарья следит за Миррой Андреевой не только онлайн, но видела ее и в реальной жизни, в «Соколе».

— Мы видели, как они тренировались: были на соседних кортах. У них постарше группа, у Марины Алексеевны, а мы как детская группа. Видели, как она и ее сестра Эрика Андреева тренировались. Прямо вместе мы не пересеклись: она уже уехала, когда я подросла, а я тогда была помладше, — объясняет Даша.

Дарья видела Мирру в «Соколе» Источник: Мария Ленц / NGS24.RU

Она призналась, что восхищается Миррой. Несмотря на то, что спортсменка еще в начале своего пути.

— Сильная девочка: выдержала все трудности и преодолела этот путь. Теннис ведь психологически тяжелый спорт — кто-то не может это выдержать. А она справилась с давлением и стабильно показывает хороший теннис, — говорит она.

Третья воспитанница тренера — Ульяна — даже спит с ракеткой. И это не шутка. Девочка показывает хорошие результаты и уже тренирует других детей.

— Мой первый тренер по теннису, Андрей Александрович, попросил меня поиграть с детьми из его группы — они младше меня года на три. Просто как спарринг, чтобы погонять их, чтобы они побегали. Я начала с ними играть.

Потом другой мой тренер, Марина Алексеевна, попросила поиграть с девочкой, которая совсем недавно начала. Я с ней играла. А сейчас Марина Алексеевна предложила играть еще с братом и сестрой — я теперь и с ними играю, — говорит она.

Та самая ракетка, с которой Ульяна спит Источник: Мария Ленц / NGS24.RU

Еще один спортсмен — Дима — тренируется «всё время». Несмотря на дневные занятия, он еще 20 километров по вечерам может пробежать по острову Татышев.

Дима учится онлайн, потому что спорт интереснее Источник: Мария Ленц / NGS24.RU

Теннис остается одним из самых дорогих видов спорта — и это, по словам Ольги, главная причина, по которой он может быть недоступен большинству. Несмотря на то что начинающие могут заниматься и бесплатно, но, если хочешь уйти в этот спорт с головой, придется заплатить.

Косметичка для тренера выглядит так Источник: Мария Ленц / NGS24.RU

В настоящий период Ольга Викторовна занимается не столько отдельным видом спорта, сколько физподготовкой. Для этого у нее есть своя «сумка с приколами» (так ее прозвали журналисты. — Прим. ред.). В ней резинки, мячи, палки для раскатывания мышц и другие приспособления.

— Ко мне от тренеров других видов спорта едут на физподготовку. Здесь они делают специальную физическую подготовку для тенниса: в резине бегают, делают зашагивания. Скоростно-силовая работа на всё тело, чтобы оно выдерживало эти три часа нагрузки. А на корте отрабатывают правильность и точность удара — этого здесь не сделать.

Выносливость и сила — всё это нарабатывается здесь. Плюс нейрофизиология: глаза, руки, мозг надо всё время развивать. На корте ты этого не делаешь — ты на корте, значит, должен на нем играть. А здесь мы пашем, — говорит она.

«Я работала ради успеха»

Помнит каждый момент, запечатленный на фото Источник: Мария Ленц / NGS24.RU

В целом через зал Ольги Атылиной прошли олимпийский призер, чемпионы Универсиад и будущая звезда мирового тенниса. Но найти о ней самой хоть какие-то сведения почти невозможно.

— Сейчас я официально в Академии зимних видов спорта работаю тренером, — говорит она.

Автограф на бутылке от Мирры Источник: Мария Ленц / NGS24.RU

И всё же главным мотивом для нее всегда был успех своих воспитанников. Поэтому она каждый день совершенствуется.

— Я работала ради успеха. Это, наверное, мне и дало толчок. И сейчас так же, — отмечает она.

Другие интервью автора: