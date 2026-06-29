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Дороги и транспорт Проблема Взлетят цены на билеты и станет меньше рейсов? Больно ли в России дефицит керосина ударит по авиации и пассажирам

Взлетят цены на билеты и станет меньше рейсов? Больно ли в России дефицит керосина ударит по авиации и пассажирам

Обсудили с экспертами тревожную ситуацию, о которой заявили в «Азимуте»

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Пока автомобилисты стоят в очередях на заправках, над аэродромами уже сгущается совсем иная тень | Источник: Михаил Контуев / MSK1.RUПока автомобилисты стоят в очередях на заправках, над аэродромами уже сгущается совсем иная тень | Источник: Михаил Контуев / MSK1.RU

Пока автомобилисты стоят в очередях на заправках, над аэродромами уже сгущается совсем иная тень

Источник:

Михаил Контуев / MSK1.RU

В российском небе запахло не грозой, а кризисом. Волна слухов о грядущем дефиците авиакеросина грозит обернуться суровой реальностью, где за каждую тонну топлива придется платить космические суммы, а главное — расплачиваться отмененными рейсами.

В этом материале MSK1.RU проводит черту под слухами и выясняем, насколько серьезна угроза и какой урон она нанесет кошелькам пассажиров и расписанию авиакомпаний.

«Азимут» бьет тревогу?

Разговоры о бедственном положении гражданской авиации в России добавили новости «Коммерсанта» про бьющую тревогу авиакомпанию «Азимут».

«С начала июня закупочные цены на керосин в среднем по России поднялись более чем на 17%, а фактические объемы поставок сократились примерно на треть от договорных, причем в аэропорту Махачкалы топливо подорожало сразу на 64% — до 157 тысяч рублей за тонну без НДС», — говорится в материале «Ъ».

«Азимут» обратился в Ассоциацию эксплуатантов воздушного транспорта с просьбой поговорить с Министерством энергетики. Компания просит власти срочно вмешаться, иначе летать станет невыгодно, особенно на внутренних рейсах.

«Именно из-за проблем с керосином „Азимут“ еще не отменял рейсы, но это может произойти. Они уже отменяли рейсы по другим причинам, так что это может произойти и сейчас на фоне топливного кризиса», — рассказал источник MSK1.RU в ярославском аэропорту «Золотое кольцо».

«Азимут» — это российская авиакомпания из Ростова-на-Дону, которая появилась в 2017 году. У нее есть базы в самом Ростове, а также Мин. Водах, Сочи и во Внуково (Москва). Они летают по России, в соседние страны, на Ближний Восток и в Азию. Все самолеты у авиакомпании только российские — Sukhoi Superjet 100.

Ростовская авиакомпания «Азимут» обратилась за помощью к властям из-за ситуации с керосином | Источник: Михаил Контуев / MSK1.RUРостовская авиакомпания «Азимут» обратилась за помощью к властям из-за ситуации с керосином | Источник: Михаил Контуев / MSK1.RU

Ростовская авиакомпания «Азимут» обратилась за помощью к властям из-за ситуации с керосином

Источник:

Михаил Контуев / MSK1.RU

Удар по кошельку пассажиров?

Официальный представитель авиакомпании «Азимут» Виктория Морозова отвечать на вопросы журналиста MSK1.RU не стала, сославшись на плохую телефонную связь и неработающие мессенджеры. Отмолчаться о ситуации с керосином решили и в «Аэрофлоте», S7, «Уральских авиалиниях», NordWind, Utair и «Ямале».

Эксперты полагают, что пока авиакомпании прячут голову в песок, их пассажиры могут столкнуться с неприятностями. В первую очередь связанными со стоимостью билетов на самолеты.

«Рынок — есть рынок, поэтому ситуация с топливом может отразиться на цене перелетов», — поделился с журналистом MSK1.RU мнением доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Государственного университета управления Максим Чирков.

Стоимость топлива напрямую влияет на расходы авиакомпании, а значит, и на стоимость билетов | Источник: Михаил Контуев / MSK1.RUСтоимость топлива напрямую влияет на расходы авиакомпании, а значит, и на стоимость билетов | Источник: Михаил Контуев / MSK1.RU

Стоимость топлива напрямую влияет на расходы авиакомпании, а значит, и на стоимость билетов

Источник:

Михаил Контуев / MSK1.RU

Временные трудности?

При этом Чирков говорит, что хоть авиакеросин и вырос в цене, в России он всё равно намного дешевле, чем в других странах. Поэтому, он полагает, билеты будут дорожать, если топливо будет дорогим долго, но пока этого не случилось.

«Рынок сам быстро выровняет цены, когда появятся дополнительные объемы топлива. Так что я уверен: этот всплеск цен временный, и наша гражданская авиация справится», — уверен эксперт.

Директор Центра исследования экономической политики экономического факультета МГУ Олег Буклемишев добавил, что регулировать ситуацию с авиакеросином проще, чем с бензином на АЗС.

«Спрос на этом рынке предъявляют не так много игроков, как на рынке с бензином. Поэтому и не допустить перебоев с поставками проще», — уточнил в беседе с MSK1.RU эксперт.

Также Буклемишев уточнил, что топливо хоть и составляет заметную часть себестоимости билета, но всё-таки не самую главную.

«Если, допустим, топливо дорожает на 10%, то, наверное, на билетах это отразится не очень сильно. Есть другие факторы, которые влияют на подорожание билетов», — сказал он.

Проблемы с топливом&nbsp;— далеко не единственная проблема у российских авиакомпаний в последние годы | Источник: Михаил Контуев / MSK1.RUПроблемы с топливом&nbsp;— далеко не единственная проблема у российских авиакомпаний в последние годы | Источник: Михаил Контуев / MSK1.RU

Проблемы с топливом — далеко не единственная проблема у российских авиакомпаний в последние годы

Источник:

Михаил Контуев / MSK1.RU

Оптимизма добавил и пилот «Боинга» из авиакомпании «Победа» Алексей Кочемасов, который в разговоре с MSK1.RU заявил, что не заметил никаких проблем с топливом и ничего об этом не слышал.

Часто ли вы летаете самолетами?

Постоянно: несколько раз в месяц
Регулярно: не каждую неделю, но за год не меньше 10 раз
Иногда: в отпуск и пару раз в год по каким-то еще делам
Редко: 1–2 раза в год, а то и еще меньше
Никогда или было дело всего несколько раз в жизни

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Михаил КонтуевМихаил Контуев
Михаил Контуев
шеф-редактор MSK1.RU
Авиация Топливный кризис Азимут Керосин
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