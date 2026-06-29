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Криминал Людям приходят сообщения об отмене отпускных туров: в чем причина

Людям приходят сообщения об отмене отпускных туров: в чем причина

Рассказываем, как действовать в таких ситуациях

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Людям угрожают отменой отпуска | Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RUЛюдям угрожают отменой отпуска | Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RU

Людям угрожают отменой отпуска

Источник:

Артём Устюжанин / MSK1.RU

С приходом лета активизировались мошенники. Они рассылают фальшивые сообщения от лица авиакомпаний, РЖД и сервисов по продаже билетов, а также публикуют поддельные объявления об аренде жилья. Цель аферистов — похитить деньги и персональные данные. Об этом рассказал член комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов Евгений Машаров.

По словам эксперта, мошенники действуют по отработанным схемам. Они присылают на телефон или электронную почту сообщения якобы от транспортных компаний и предлагают билеты по заниженной цене или пугают аннулированием брони и дают ссылку на поддельный сайт. В таких сообщениях часто встречаются фразы вроде «доступен спецтариф», «срочно подтвердите бронь» или «внесите сбор за сохранение билета».

Кроме того, летом растёт число фейковых объявлений об аренде квартир и домов, сообщил Машаров в беседе с РИА Новости. Мошенники заманивают клиентов привлекательными фото и сильно заниженными ценами. Они пользуются тем, что люди боятся остаться без жилья в пик отпускного сезона, особенно когда планируют отдых с семьёй.

Как обезопасить себя:

  • Не переходите по ссылкам из подозрительных сообщений и не вводите данные банковских карт на незнакомых сайтах;

  • Бронируйте жильё только на проверенных платформах и ни в коем случае не переводите деньги незнакомцам;

  • Обращайте внимание на отзывы, проверяйте дату публикации объявления и профиль владельца;

  • При необходимости запрашивайте договор или официальное подтверждение бронирования.

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Дарья ПироговаДарья Пирогова
Дарья Пирогова
Корреспондент оперативной редакции
Мошенник Отпуск Авиакомпания
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Комментарии
1
Гость
19 минут
Нужно расширить штат полиции и поднять им ещё ЗП
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Гость
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