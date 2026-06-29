Дачники вправе продавать свой урожай без налогов: каким образом

Для дачников действуют льготы Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

Владельцы дачных участков могут продавать выращенную продукцию и не платить с выручки налог. Но только при соблюдении ряда условий, закрепленных в Налоговом кодексе РФ.

Речь идет о доходах от продажи продукции растениеводства и животноводства: это могут быть овощи, фрукты, ягоды, заготовки, а также мясо, молоко, яйца, мед и даже живые животные. Продукция может быть как в натуральном, так и в переработанном виде, льгота распространяется на все эти варианты.

Однако воспользоваться освобождением от налога можно только при одновременном выполнении двух условий:

Площадь участка — не более 50 соток. Если размер земли превышает этот лимит, льгота не действует. Работа без наемного труда. Продукция должна быть выращена силами владельца участка и членов его семьи. Привлечение наемных работников лишает права на освобождение от налогообложения.

Если хотя бы одно из условий не соблюдено, владелец участка обязан встать на учет в налоговых органах и уплачивать НДФЛ по стандартной ставке 13%.

Чтобы подтвердить право на льготу, продавцу потребуется справка, выданная органом местного самоуправления либо правлением товарищества (например, СНТ или ТСН). В документе должны быть зафиксированы два факта: что продукция произведена на конкретном участке и какова его площадь. Такая справка может понадобиться как покупателям (например, организаторам ярмарок), так и при возможных запросах со стороны налоговой службы.