НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+20°C

Сейчас в Ярославле
Погода+20°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +20

0 м/c,

 752мм 60%
Подробнее
3 Пробки
USD 77,06
EUR 87,40
Единственная выпускница
Юрист о платных парковках
Кому делегировать бизнес-процессы?
Каким будет июль
Современная медицина рядом
Переходить ли с бензина на газ?
Предупредили об опасных незнакомцах
Изнанка центральной улицы
Новая звезда «Локомотива»
Экономика Дачники вправе продавать свой урожай без налогов: каким образом

Дачники вправе продавать свой урожай без налогов: каким образом

Рассказываем о правилах

158
Для дачников действуют льготы | Источник: Наталья Лапцевич / 74.RUДля дачников действуют льготы | Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

Для дачников действуют льготы

Источник:

Наталья Лапцевич / 74.RU

Владельцы дачных участков могут продавать выращенную продукцию и не платить с выручки налог. Но только при соблюдении ряда условий, закрепленных в Налоговом кодексе РФ.

Речь идет о доходах от продажи продукции растениеводства и животноводства: это могут быть овощи, фрукты, ягоды, заготовки, а также мясо, молоко, яйца, мед и даже живые животные. Продукция может быть как в натуральном, так и в переработанном виде, льгота распространяется на все эти варианты.

Однако воспользоваться освобождением от налога можно только при одновременном выполнении двух условий:

  1. Площадь участка — не более 50 соток. Если размер земли превышает этот лимит, льгота не действует.

  2. Работа без наемного труда. Продукция должна быть выращена силами владельца участка и членов его семьи. Привлечение наемных работников лишает права на освобождение от налогообложения.

Если хотя бы одно из условий не соблюдено, владелец участка обязан встать на учет в налоговых органах и уплачивать НДФЛ по стандартной ставке 13%.

Чтобы подтвердить право на льготу, продавцу потребуется справка, выданная органом местного самоуправления либо правлением товарищества (например, СНТ или ТСН). В документе должны быть зафиксированы два факта: что продукция произведена на конкретном участке и какова его площадь. Такая справка может понадобиться как покупателям (например, организаторам ярмарок), так и при возможных запросах со стороны налоговой службы.

Продавать продукцию разрешено на сезонных сельскохозяйственных ярмарках, официальных рынках (в отведенных для частников местах) и на оптовых базах.

ПО ТЕМЕ
Дарья ПироговаДарья Пирогова
Дарья Пирогова
Корреспондент оперативной редакции
Дача Налог Урожай
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Гость
ТОП 5
Мнение
«Дети в тупике». Преподаватель — о «секретных материалах» ЕГЭ и ошибках, которые допускает система
Наталья Непомнящих
Мнение
«Вернулись вымотанными». Туристка объяснила, почему пожалела об отдыхе в Сочи — и дело не в сиренах
Алина Ринчино
журналист ИрСити
Мнение
«Предприниматель решает, опираясь на цифры». Бизнесмен откровенно рассказал о причинах закрытия своего дела
Артём Исайчев
Мнение
«Не пытаются включить голову»: как ИИ ломает систему образования — мнение учительницы
Анна
Мнение
«Экономлю на одежде». Чтобы заработать 180 тысяч в месяц, врач трудится без выходных — история его трат
Андрей
Рекомендуем