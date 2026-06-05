Небо закрыто: в ярославском аэропорту ввели ограничения

Аэропорт Ярославля закрыли для полетов. Ограничения ввела Росавиация 5 июня в 07:09.
«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — отметил советник руководителя федерального агентства воздушного транспорта Артем Кореняко.
По данным на 5 июня 09:20, беспилотную опасность в регионе не объявляли.
Ограничили полеты и в соседней Ивановской области. Там меры приняли в 08:43. В регионе возможны корректировки в расписании рейсов.
«Аэропорт „Южный“ принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани», — дополнили в Росавиации.
В аэропорту «Золотое кольцо» пока расписание рейсов осталось без изменений. Ближайший самолет ожидается в Ярославле в 20:40, борт «Ред вингс» вылетит из Санкт-Петербурга в 19:10, если ограничения будут сняты.