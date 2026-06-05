Небо закрыто: в ярославском аэропорту ввели ограничения

В Ярославской области снова ограничены перелеты Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Аэропорт Ярославля закрыли для полетов. Ограничения ввела Росавиация 5 июня в 07:09.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — отметил советник руководителя федерального агентства воздушного транспорта Артем Кореняко.

По данным на 5 июня 09:20, беспилотную опасность в регионе не объявляли.

Ограничили полеты и в соседней Ивановской области. Там меры приняли в 08:43. В регионе возможны корректировки в расписании рейсов.

«Аэропорт „Южный“ принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани», — дополнили в Росавиации.