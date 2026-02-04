Почему не работают информационные табло на остановках в Ярославле? Ответ властей

В Минтрансе объяснили, почему на остановках не работают информационные табло Источник: Артем Бауман / 76.RU

Ярославцы заметили, что на некоторых остановках в городе появились новенькие информационные табло, предназначенные для размещения электронного расписания общественного транспорта. Правда, на них зачастую отображается только время и температура воздуха.

Редакция 76.RU направила запрос в Министерство дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области, чтобы узнать причину неполадки.

«Сейчас идет процесс подключения табло к системе, и уже часть из них функционирует в полном объеме. Информационные табло в первую очередь устанавливаются в местах с большим пассажиропотоком», — уточнили в Минтрансе.

+1

По данным властей, в Ярославле всего установлено 25 информационных табло на новых остановочных комплексах. В частности, они появились на остановках на Богоявленской и Октябрьской площадях, а также на Большой Октябрьской. На них будут отображаться текущее время, дата и расписание движения общественного транспорта, который останавливается на этих остановках.

Напомним, новые остановочные комплексы начали устанавливать с 2024 года и продолжат их размещать до конца 2026 года.

Ранее ярославцы пожаловались на духоту в автобусах. Как уточнили в ГКУ ЯО «Организатор перевозок Ярославской области», по нормативам температура в салоне должна быть не менее +12 °C и не более +25 °C.