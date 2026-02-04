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Дороги и транспорт Почему не работают информационные табло на остановках в Ярославле? Ответ властей

Почему не работают информационные табло на остановках в Ярославле? Ответ властей

Публикуем объяснение Минтранса

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В Минтрансе объяснили, почему на остановках не работают информационные табло | Источник: Артем Бауман / 76.RUВ Минтрансе объяснили, почему на остановках не работают информационные табло | Источник: Артем Бауман / 76.RU

В Минтрансе объяснили, почему на остановках не работают информационные табло

Источник:

Артем Бауман / 76.RU

Ярославцы заметили, что на некоторых остановках в городе появились новенькие информационные табло, предназначенные для размещения электронного расписания общественного транспорта. Правда, на них зачастую отображается только время и температура воздуха.

Редакция 76.RU направила запрос в Министерство дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области, чтобы узнать причину неполадки.

«Сейчас идет процесс подключения табло к системе, и уже часть из них функционирует в полном объеме. Информационные табло в первую очередь устанавливаются в местах с большим пассажиропотоком», — уточнили в Минтрансе.

На остановке «Улица Чайковского» информационное табло пока не работает | Источник: Артем Бауман / 76.RUНа остановке «Улица Чайковского» информационное табло пока не работает | Источник: Артем Бауман / 76.RU
На скамейке появилась печатная версия с расписанием транспорта | Источник: Артем Бауман / 76.RUНа скамейке появилась печатная версия с расписанием транспорта | Источник: Артем Бауман / 76.RU
На некоторых остановках, например на Богоявленской площади, информационное табло работает, но отображается только время и температуру воздуха | Источник: Артем Бауман / 76.RUНа некоторых остановках, например на Богоявленской площади, информационное табло работает, но отображается только время и температуру воздуха | Источник: Артем Бауман / 76.RU
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Еще одно табло появилось на троллейбусной остановке на Октябрьской площади | Источник: Артем Бауман / 76.RUЕще одно табло появилось на троллейбусной остановке на Октябрьской площади | Источник: Артем Бауман / 76.RU

По данным властей, в Ярославле всего установлено 25 информационных табло на новых остановочных комплексах. В частности, они появились на остановках на Богоявленской и Октябрьской площадях, а также на Большой Октябрьской. На них будут отображаться текущее время, дата и расписание движения общественного транспорта, который останавливается на этих остановках.

Напомним, новые остановочные комплексы начали устанавливать с 2024 года и продолжат их размещать до конца 2026 года.

Ранее ярославцы пожаловались на духоту в автобусах. Как уточнили в ГКУ ЯО «Организатор перевозок Ярославской области», по нормативам температура в салоне должна быть не менее +12 °C и не более +25 °C.

Сообщить о нарушении температурного режима можно через приложение «Госуслуги. Решаем вместе» либо по телефону +7 (4852) 30-40-95.

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Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент MSK1.RU
Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора 76.RU
Автобус Минтранс
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Комментарии
37
Гость
24 апреля, 07:47
А на остановке "Музей боевой славы" с наступлением светлого времени табло вообще отключают
Гость
6 февраля, 13:03
Конечная остановка "ул. Гудованцева", раньше было табло которое сняли, хотелось бы уточнить новое будут устанавливать или опять забыли в план включить? Автобусы 17 маршрута в часы пик с интервалом движения 10 минут после 17.00 появляются минимум через 20-30 минут, в автобусах холодно, остановки не объявляются. По утрам через день отсутствует автобус 8.25.
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Гость
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