Дороги Ярославля посыпали песком вместо современных реагентов: почему именно им

В Ярославле дороги начали посыпать песком Источник: читатель 76.RU

Ярославцы заметили, что утром 27 января дороги Ярославля посыпают песком.

«Видела песок на Московском проспекте, Богоявленской площади», — рассказала читательница 76.RU.

Горожан заинтересовало, почему проезжую часть обрабатывают от наледи именно этим материалом, а не современными реагентами. Мы запросили информацию в мэрии.

«При обработке улично-дорожной сети от наледи городским предприятием „Горзеленхозстрой“ используются специальные реагенты „Бионорд“, „Экосол“ и песко-соляная смесь. Основу песко-соляной смеси составляют песок (он обеспечивает механическое сцепление) и техническая соль, которая воздействует на лед, снижая температуру его замерзания и ускоряя таяние», — объяснили эффективность метода в пресс-службе городской администрации.

Песко-соляную смесь рассыпают по проезжей части в центре города Источник: читатель 76.RU

В мэрии добавили, что песко-соляная смесь считается наиболее эффективным материалом для обработке дорог после снегопада.