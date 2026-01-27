НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Погода

Сейчас-8°C

Сейчас в Ярославле
Погода-8°

пасмурно, небольшой снег

ощущается как -13

0 м/c,

 751мм 85%
Подробнее
5 Пробки
USD 76,01
EUR 90,29
Изменения в ОМС
ПСБ: главные события года
Нападение в магазине
«Сказочный» Ярославль
Что Бузова делает в Ярославле
Куда жаловаться на уборку снега
Увеличение платежек за коммунальные услуги
Дороги и транспорт Дороги Ярославля посыпали песком вместо современных реагентов: почему именно им

Дороги Ярославля посыпали песком вместо современных реагентов: почему именно им

Комментарий мэрии

677
В Ярославле дороги начали посыпать песком | Источник: читатель 76.RUВ Ярославле дороги начали посыпать песком | Источник: читатель 76.RU

В Ярославле дороги начали посыпать песком

Источник:

читатель 76.RU

Ярославцы заметили, что утром 27 января дороги Ярославля посыпают песком.

«Видела песок на Московском проспекте, Богоявленской площади», — рассказала читательница 76.RU.

Горожан заинтересовало, почему проезжую часть обрабатывают от наледи именно этим материалом, а не современными реагентами. Мы запросили информацию в мэрии.

«При обработке улично-дорожной сети от наледи городским предприятием „Горзеленхозстрой“ используются специальные реагенты „Бионорд“, „Экосол“ и песко-соляная смесь. Основу песко-соляной смеси составляют песок (он обеспечивает механическое сцепление) и техническая соль, которая воздействует на лед, снижая температуру его замерзания и ускоряя таяние», — объяснили эффективность метода в пресс-службе городской администрации.

Песко-соляную смесь рассыпают по проезжей части в центре города

Источник:

читатель 76.RU

В мэрии добавили, что песко-соляная смесь считается наиболее эффективным материалом для обработке дорог после снегопада.

Напомним, власти Ярославля сообщили, что усилили работу по расчистке города от выпавшего за ночь снега. При этом в Ярославле прогнозируют новые снегопады.

ПО ТЕМЕ
Екатерина ЛещенковаЕкатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
Снегопад Уборка города Реагент на дороге
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY1
Удивление
TYPE_SURPRISED1
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
26
Гость
1 час
а просто убирать хорошо и без песка - не пробовали? самый ярославский шик - это когда не убирая улицы в кашу кидают еще и песок, чтобы шины до асфальта уж точно не достали
Гость
1 час
"песко-соляная смесь считается наиболее эффективным материалом для обработке дорог после снегопада" ехал как то зимой по Швеции, сугробы в рост по обочинам, мороз 25, а из коммунальной машины впереди на дорогу для ее очистки сыпали абсолютно белые таблетки диаметром сантиметров 5 - и никакого песка. В Финляндии спят гранитную крошку, весной собирают с дорог для использования следующей зимой..все рецепты есть уже давно для нашей снежной широты, только желания думать над ними у причастных нет
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«Я хотела не похудеть, а измениться». Как сбросить 19 кг, если любишь булки и ненавидишь спорт, — личный опыт
Мария Мишукова
Мнение
Ловушка для зрителя. Как режиссер комедий снял жуткий глянец, от которого тошнит, — честный отзыв о «Горничной» с Сидни Суини
Алёна Золотухина
Журналист НГС
Мнение
Самое тяжелое в профессии — родители. Воспитательница рассказала, почему педагоги бегут из детских садов
Елизавета
Мнение
Кабала или разумная инвестиция? Откровения молодой мамы, которая взяла уже третью ипотеку и не боится переплат
Анонимный автор
Мнение
«Настолько грустно, что уже смешно»: во что превратился сериал «Ландыши» — мнение зрителей
Анна Колотова
Рекомендуем