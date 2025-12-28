Ярославский аэропорт открыли для полетов

В ярославском аэропорту «Золотое кольцо» под Туношной сняли ограничения на полеты. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в 01:34 28 декабря.

Напомним, что полеты под Ярославлем были запрещены с 16:25 27 декабря. Согласно данным сайта ярославского аэропорта, в этот день были запланированы три рейса в Сочи и Казань, которые были осуществлены до введения ограничений.