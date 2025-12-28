НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Погода

Сейчас-2°C

Сейчас в Ярославле
Погода-2°

пасмурно, небольшой снег

ощущается как -5

0 м/c,

 737мм 93%
Подробнее
2 Пробки
USD 77,69
EUR 91,21
ПСБ: главные события года
Открыли ярославский аэропорт
«Умные решения»
Как правильно загадывать желания
Как отметить праздники
В Ярославской области построят новый кампус
Чек-лист важных обследований
Список самых счастливых дат для свадьбы в 2026 году
Ярославские медведи впали в спячку
Дороги и транспорт Ярославский аэропорт открыли для полетов

Ярославский аэропорт открыли для полетов

Публикуем официальные данные

314
Открыли для полетов аэропорт в Туношне | Источник: Кристина Геворкян / 76.RUОткрыли для полетов аэропорт в Туношне | Источник: Кристина Геворкян / 76.RU

Открыли для полетов аэропорт в Туношне

Источник:

Кристина Геворкян / 76.RU

В ярославском аэропорту «Золотое кольцо» под Туношной сняли ограничения на полеты. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в 01:34 28 декабря.

«Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов», — уточнил он.

Напомним, что полеты под Ярославлем были запрещены с 16:25 27 декабря. Согласно данным сайта ярославского аэропорта, в этот день были запланированы три рейса в Сочи и Казань, которые были осуществлены до введения ограничений.

В воскресенье, 28 декабря, из Ярославля должны вылететь самолеты в Пермь (10:50), Москву (15:50) и Санкт-Петербург (20:15).

ПО ТЕМЕ
Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
Аэропорт Росавиация Ограничение полетов
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY1
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
2
Гость
1 час
Полный улёт
Гость
1 час
Очень хорошо! Куда лететь прикажете, Токио, Рим, Париж, Пермь, Санкт-Петербург?
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
Управление супергеройским сбродом. Почему интернет влюбился в игру Dispatch и стоит ли она вашего внимания
Кирилл Митин
Корреспондент
Мнение
«Билет в затяжное судебное путешествие». Адвокат — о том, почему опасно брать расписки с должников
Андрей Саунин
адвокат
Мнение
Опытный педагог рассказал, зачем учить английский язык в эпоху ИИ
Вадим Мазняк
Мнение
Выбираем осторожно: что нельзя дарить на год Красной Огненной Лошади — список от астролога
Юлия Тарантина
Автор мнения
Мнение
«Необязательно платить большие деньги»: как выбрать игристое на Новый год — советы сомелье
Олег Блохин
Рекомендуем