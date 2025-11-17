В Ярославской области хотят снизить штрафы для неплательщиков на платных парковках

В Ярославской области хотят снизить штрафы неплательщикам нпа платных парковках Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославской области хотят снизить штрафы за неоплату платных парковок. Это решение поддержали депутаты 17 ноября на комитете Ярославской областной Думы по законодательству, вопросам государственной власти и местного самоуправления.

«Мы продолжаем регулирование правил пользования платным парковочным пространством. Чтобы сам механизм заработал, нужно ввести и ответственность. И она должна быть достаточной, но не чрезмерной. Достигнуто компромиссное решение по размеру штрафов. Изначально предлагался штраф в размере 3 тысяч рублей для физических лиц. Депутаты посчитали это избыточным, особенно с учетом того, что на первом этапе возможны нарушения, которые совершены непроизвольно. Вместе с губернатором пришли к компромиссу, остановились на цифре 2,5 тысячи рублей», — прокомментировал председатель комитета Илья Осипов.

Для должностных лиц сумма штрафов составит 5 тысяч рублей, для юридических лиц — 10 тысяч рублей. Изначально предполагалось, что для этих категорий нарушителей штрафы составят соответственно пять и пятнадцать тысяч рублей.

Кроме того, решено, что при повторном нарушении сумма штрафа не будет увеличиваться, как планировалось до этого.

Напомним, платные парковки на центральных улицах Ярославля заработают 20 декабря. Разовая плата за пользование такими стоянками составит в Ярославле в среднем 75 рублей для жителей Ярославской области и 150 рублей для туристов из других регионов. Для ряда категорий будут предусмотрены льготы.