НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробкиZODY
RU76
Погода

Сейчас+4°C

Сейчас в Ярославле
Погода+4°

пасмурно, без осадков

ощущается как 0

4 м/c,

южн.

 751мм 93%
Подробнее
5 Пробки
USD 81,29
EUR 94,19
13 фактов про АГПК, которые вы не знали
На машину рухнул столб с проводами
«Умные решения»
Где хоронить домашних животных
Распродажа иномарок по дешевке
Угон автобуса: видео
Расширение платных парковок
Схема пешеходного центра
Дороги и транспорт Платные парковки Скорректировали время и плату: внесли изменения в порядок пользования платными парковками в Ярославле

Скорректировали время и плату: внесли изменения в порядок пользования платными парковками в Ярославле

Рассказываем, что было и стало

2 563
Изменили правила пользования парковками | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUИзменили правила пользования парковками | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Изменили правила пользования парковками

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославской области внесли изменения в порядок пользования платными парковками. Об этом 12 ноября на заседании комиссии муниципалитета Ярославля рассказал директор ГКУ Ярославской области «Центр организации дорожного движения» Кирилл Крюков.

В частности, по его словам, губернатор подписал постановление, согласно которому время бесплатного пользования парковками резидентами увеличится. Льгота будет действовать не с 20:00, как указывалось раньше, а с 19:00. Окончание периода останется прежним — до 8:00.

Резиденты — жители домов на улицах, где введут платные парковки.

Кроме того, решено взимать плату за парковки по более высоким тарифам, чем озвучивалось ранее. Например, цену на месячный абонемент для резидентов решено установить на уровне 400 рублей, на годовой абонемент — 3000 рублей. Ранее озвучивались суммы в 300 рублей и 1700 рублей соответственно.

Напомним, платные парковки в центре Ярославля хотят ввести с 20 декабря. Также на заседании комиссии муниципалитета обсудили возможность расширения платного парковочного пространства.

ПО ТЕМЕ
Екатерина ЛещенковаЕкатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
Парковка Тариф
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY4
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
73
Гость
20 часов
"Мэр Владимира сообщил горожанам, что с 4 августа 2025, за парковку на ряде улиц в центре города придется платить 40 рублей в час.Стоимость за час паркинга определена в размере цены билета за проезд в общественном транспорте." Владимир - областной город, входит в Золотое Кольцо.
Гость
17 часов
А чего вдруг такса то изменилась на абонемент и почему только для резидентов озвучили? чтобы не пугать людей? сказали "А" говорите "Б" для неризидентов годовой абонемент БОЛЕЕ 60т.р по их новому плану!!!!, они видимо по своей зарплате смотрели.
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Ситуация хуже катастрофы»: крик боли и отчаяния агрария о судьбе сельского хозяйства в России
Сергей Соловьев
Сельское хозяйство
Мнение
«Тенет» не тонет. Автожурналист — о внезапном успехе нового российского автобренда
Артем Краснов
Мнение
Каждого в шутку спрашивала: кто такой мистер Дарси? Как проходят быстрые свидания «для умных» — личный опыт
Екатерина Чижик
Корреспондент
Мнение
Псевдоинтеллектуалы или непонятые гении? Рецензия на альбом группы «Бонд с кнопкой»
Артем Супонькин
корреспондент
Мнение
«Учился 12 лет, чтобы получать копейки»: разочарованная колонка инженера IT с зарплатой 50 тысяч
Сергей
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление