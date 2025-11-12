Скорректировали время и плату: внесли изменения в порядок пользования платными парковками в Ярославле

Изменили правила пользования парковками Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославской области внесли изменения в порядок пользования платными парковками. Об этом 12 ноября на заседании комиссии муниципалитета Ярославля рассказал директор ГКУ Ярославской области «Центр организации дорожного движения» Кирилл Крюков.

В частности, по его словам, губернатор подписал постановление, согласно которому время бесплатного пользования парковками резидентами увеличится. Льгота будет действовать не с 20:00, как указывалось раньше, а с 19:00. Окончание периода останется прежним — до 8:00.

Резиденты — жители домов на улицах, где введут платные парковки.

Кроме того, решено взимать плату за парковки по более высоким тарифам, чем озвучивалось ранее. Например, цену на месячный абонемент для резидентов решено установить на уровне 400 рублей, на годовой абонемент — 3000 рублей. Ранее озвучивались суммы в 300 рублей и 1700 рублей соответственно.