Дороги и транспорт В Ярославле построят новую дорогу: где она появится

В Ярославле построят новую дорогу: где она появится

Власти объявили о поиске подрядчика

4 196
В Ярославле построят новую дорогу в Брагине | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ Ярославле построят новую дорогу в Брагине | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле построят новую дорогу в Брагине

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле построят новую дорогу. 10 ноября на сайте Госзакупок появилось объявление о поиске подрядчика для подготовки проекта планировки и межевания территории под этот объект.

Дорога пройдет от улицы Промышленной примерно до пожарной части на улице Промышленной в Дзержинском районе. Предполагается, что это будет проезжая часть III категории протяженностью около 500 метров.

Дороги третьей категории имеют две полосы движения. Ширина полосы движения — 3,5 метра.

Схема будущей дороги | Источник: ГосзакупкиСхема будущей дороги | Источник: Госзакупки

Схема будущей дороги

Источник:

Госзакупки

«Срок выполнения работ — в течение 155 рабочих дней с даты заключения контракта», — оговаривается в документации на сайте Госзакупок.

Начальная стоимость контракта — 2 750 000 рублей.

Заявки от потенциальных исполнителей будут принимать до 18 ноября. Итоги аукциона подведут 20 ноября.

Напомним, также под Ярославлем собираются построить новую дорогу для подъезда к аэропорту «Золотое кольцо» в Туношне. По этому объекту также объявлен аукцион на поиск подрядчика для подготовки документации по планировке территории. Длина новой дороги должна составлять 1 километр 25 метров. Судя по документации, трасса будет четырехполосной, расчетная скорость движения автомобилей — 120 километров в час.

Также мы публиковали перечень дорог, которые отремонтируют в 2026 году в Ярославле.

Екатерина ЛещенковаЕкатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
Гость
12 ноября, 11:37
Вот такая она власть не эффективности работы , за то по 47милинов выделяем на катки Ярославской области и Ярославля,
Гость
12 ноября, 14:03
Когда вам придут квитанции за квартплату, за отопление и все остальное вы взвоете, еще больше еще не ступил черный день когда жители города Ярославля и Ярославской области начнут взывать от роста цен, для населения
Читать все комментарии
