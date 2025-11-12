В Ярославле построят новую дорогу: где она появится

В Ярославле построят новую дорогу в Брагине Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле построят новую дорогу. 10 ноября на сайте Госзакупок появилось объявление о поиске подрядчика для подготовки проекта планировки и межевания территории под этот объект.

Дорога пройдет от улицы Промышленной примерно до пожарной части на улице Промышленной в Дзержинском районе. Предполагается, что это будет проезжая часть III категории протяженностью около 500 метров.

Дороги третьей категории имеют две полосы движения. Ширина полосы движения — 3,5 метра.

Схема будущей дороги Источник: Госзакупки

«Срок выполнения работ — в течение 155 рабочих дней с даты заключения контракта», — оговаривается в документации на сайте Госзакупок.

Начальная стоимость контракта — 2 750 000 рублей.

Заявки от потенциальных исполнителей будут принимать до 18 ноября. Итоги аукциона подведут 20 ноября.

Напомним, также под Ярославлем собираются построить новую дорогу для подъезда к аэропорту «Золотое кольцо» в Туношне. По этому объекту также объявлен аукцион на поиск подрядчика для подготовки документации по планировке территории. Длина новой дороги должна составлять 1 километр 25 метров. Судя по документации, трасса будет четырехполосной, расчетная скорость движения автомобилей — 120 километров в час.